Студенты КубГУ заметили в образовательном учреждении свод правил патриота

2 декабря портал 93.ру сообщил, что в главном корпусе Кубанского государственного университета в Краснодаре по улице Ставропольской, 149 студенты заметили в коридорах экраны с «Высшими знаниями патриота России». Свод правил чередуют с поздравлением с предстоящими новогодними праздниками. Всего приводится 12 заповедей. Например, во втором пункте говорится, что враги России — сатанисты*, нацисты, извращенцы, либералы — хотят погубить душу, лишить чувств и разума, присвоить земли, поработить человечество, установить диктатуру насилия и геноцида.

Пятый тезис гласит, что Россия непобедима и ее грядущий главный триумф неизбежен. Эта победа откроет путь человечеству к гармонии и счастью. В других пунктах говорится о семье, ценностях, братстве народов, единстве, святости и борьбе. В пресс-службе КубГУ редакции 93.ру сообщили, что автором заповодей стал доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Он же является доверенным лицом президента России во время выборов.

