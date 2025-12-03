«Либералы хотят погубить душу каждого из нас». Студентам Краснодара транслируют «заповеди патриота», чередуя их с новогодним поздравлением

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Студенты КубГУ заметили в образовательном учреждении свод правил патриота

2 декабря портал 93.ру сообщил, что в главном корпусе Кубанского государственного университета в Краснодаре по улице Ставропольской, 149 студенты заметили в коридорах экраны с «Высшими знаниями патриота России». Свод правил чередуют с поздравлением с предстоящими новогодними праздниками.

Всего приводится 12 заповедей. Например, во втором пункте говорится, что враги России — сатанисты*, нацисты, извращенцы, либералы — хотят погубить душу, лишить чувств и разума, присвоить земли, поработить человечество, установить диктатуру насилия и геноцида.

«Гораздо важнее, чем карьера»:

Пятый тезис гласит, что Россия непобедима и ее грядущий главный триумф неизбежен. Эта победа откроет путь человечеству к гармонии и счастью.

В других пунктах говорится о семье, ценностях, братстве народов, единстве, святости и борьбе.

В пресс-службе КубГУ редакции 93.ру сообщили, что автором заповодей стал доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Он же является доверенным лицом президента России во время выборов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре от студентов требуют скачивать мессенджер Max.

* — международное движение сатанистов входит в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

