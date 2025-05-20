Демограф Ракша: в России скрывают антирекорд рождаемости — март 2025 года стал худшим за два века

Независимый демограф Алексей Ракша заявил об антирекорде рождаемости в России и обвинил Росстат в манипуляции данными и засекречивании статистики

Независимый демограф Алексей Ракша 17 мая сообщил, что март 2025 года установил абсолютный антирекорд по среднесуточному числу рождений в России за всю историю сбора статистики, начиная с конца XVIII века. Среднесуточное число рождений составило 3012 младенцев, что ниже предыдущего минимума ноября 1999 года — 3026. Однако, как указывает Ракша, Росстат на своем официальном сайте сообщает о росте числа родившихся в марте на 3,2% по сравнению с февралем. При этом, по словам эксперта, ведомство «забывает добавить», что в марте календарных дней больше, чем в феврале — это и создает иллюзию роста, скрывая фактическое снижение показателя. Демограф также обращает внимание на то, что с марта Росстат закрыл доступ к точной статистике по числу родившихся, умерших, браков, разводов и младенческой смертности по регионам, а также к точным цифрам в целом по России. Теперь ведомство публикует лишь округленные до 100 человек общие данные по стране, а по бракам и разводам — только квартальные итоги. Это, по мнению эксперта, скрывает реальную картину демографического спада.

Статистику — искажают, запреты — не работают, влияние СВО на демографию — не очень велико, Кубань — русская Флорида: Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой

Ракша также подверг критике комментарии «неспециалистов на контракте», приводимые в официальных сообщениях Росстата. Так, заявления о снижении числа разводов из-за «укрепления семьи» он связывает с исчерпанием числа тех, кто мог развестись для получения пособий по критериям нуждаемости. Утверждения об эффективности господдержки также вызывают у эксперта сомнения: он указывает, что материнский капитал, большая часть которого теперь выплачивается за первого ребенка (около 75%), не стимулирует рождение вторых детей, а сумма на погашение ипотеки (450 тыс. рублей) не индексировалась с 2019 года на фоне удвоения цен на жилье и роста ипотечных ставок. «Странно говорить о том, что люди видят работу государства, если на весь детский бюджет уходит 1,16% ВВП вместо 3-4%, а рождаемость продолжает потихоньку падать», — констатирует Ракша. Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и со статистикой смертности. Росстат сообщил о снижении числа умерших на 1000 человек за I квартал на 0,8%, но не упомянул о росте этого показателя в марте на 5,8%. Ракша также рассказал о значительном росте смертности в апреле (примерно на 15% к апрелю 2024 года), что, по его мнению, могло стать причиной полного закрытия региональной статистики по смертности. «Теперь почти все демографические данные под грифом ДСП? [для служебного пользования. — Прим.Юга.ру]» — задается вопросом эксперт, отмечая, что это лишает специалистов возможности анализировать ситуацию и оценивать эффективность региональных программ. В большом интервью Юга.ру в конце прошлого года Ракша говорил, что «никакие запреты и ограничения в XXI веке не работают на повышение рождаемости» и предлагал такие меры по улучшению демографического показателя: «Крупные разовые выплаты, эквивалентные стоимости дополнительной комнаты на каждого второго и третьего ребенка, без учета критериев нуждаемости. Кстати, обычно разница в цене недвижимости с числом комнат на одну больше уступает разнице в числе квадратных метров: большие квартиры при прочих равных чуть дешевле в расчете на единицу площади. В современном масштабе цен это примерно по 1,5-2 млн рублей и за второго, и за третьего ребенка. Это позволит семьям расширить жилплощадь и улучшить жилищные условия, что является самым важным критерием позитивного взгляда на планирование большего числа детей. Можно и в натуральной форме — выдавать квартиры большей площади, но это технически и экономически почти нереализуемо. Такие меры точно значительно повысят рождаемость. Я предлагаю это уже не один год».

Алексей Ракша — один из самых цитируемых и авторитетных демографов России, известный своей бескомпромиссной позицией и острыми оценками. С 2014 по 2020 годы он работал в Управлении статистики населения и здравоохранения Росстата, откуда был уволен за то, что усомнился в официальной статистике Роспотребнадзора по заболеваемости и смертности от коронавируса. Окончил институт демографии при Высшей школе экономики.