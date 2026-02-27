«Грандиозное разочарование». 28 февраля произойдет парад планет, но жители Земли не смогут его увидеть
Парад планет, который состоится 28 февраля, не будет видно с Земли
Предыстория. Пресс-служба Московского планетария сообщила, что 28 февраля на вечернем небе с 18:50 до 20:00 соберутся шесть планет: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера.
Создатель краснодарского клуба астрономии «Вега» Андрей Коршиков заявил, что невооруженным глазом можно будет увидеть только Сатурн и Венеру. Чтобы наблюдать Уран, придется использовать телескоп или мощный бинокль.
В СМИ и социальных сетях появилась информация, что парад планет будет «редчайшим». Однако астрономы опровергли масштабность и важность события.
26 февраля в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии института РАН заявили, что событие станет «грандиозным разочарованием», а нахождение 6 планет на небе является «довольно заурядным». Помимо этого специалисты уточнили, что небесные тела находятся в таком состоянии уже какое-то время, и будут находиться в нем не только 28 февраля, но 1, 2, 3 марта и далее.
«Просто планеты в целом движутся по небу довольно медленно, и сама мысль, что они в один конкретный день, 28 февраля, соберутся на небе, а потом быстро разбегутся, является довольно нелепой», — заявили в телеграм-канале лаборатории.
Специалисты рассказали, что из всех планет невооруженным глазом можно будет увидеть только Юпитер, однако его отчетливо видно уже несколько месяцев.
Также краснодарский астроклуб AstroEyes сообщил, что в астрономии вообще нет понятия «парад планет». Этот термин может обозначать одно из трех разных явлений:
- планеты в Солнечной системе выстраиваются в одну линию (если смотреть на Солнечную систему со стороны);
- несколько планет находятся в одной области неба;
- планеты хорошо видны, и за вечер можно наблюдать их все.
По данным сообщества, 28 февраля произойдет первый вариант событий, однако наблюдать с Земли «парад планет» не представляется возможным. На это влияет множество причин, среди которых:
- Меркурий будет слишком близко к Солнцу;
- увидеть Венеру можно будет только при идеально открытом западном горизонте;
- Марс находится за Солнцем и не наблюдается;
- Уран невозможно будет увидеть глазом, а в телескоп планета будет похожа на звезду;
- почти полная Луна засветит небо.
«Геометрически событие действительно происходит, но для наблюдателей на Земле это не зрелищное явление. Никакой «линии планет» на небе не будет — максимум низко над горизонтом можно попытаться поймать Венеру и Сатурн. Просто конфигурация планет, которая красиво выглядит только… если смотреть на Солнечную систему со стороны», — подытожили в астроклубе.
