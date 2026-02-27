«Грандиозное разочарование». 28 февраля произойдет парад планет, но жители Земли не смогут его увидеть

Парад планет, который состоится 28 февраля, не будет видно с Земли

Предыстория. Пресс-служба Московского планетария сообщила, что 28 февраля на вечернем небе с 18:50 до 20:00 соберутся шесть планет: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера.



Создатель краснодарского клуба астрономии «Вега» Андрей Коршиков заявил, что невооруженным глазом можно будет увидеть только Сатурн и Венеру. Чтобы наблюдать Уран, придется использовать телескоп или мощный бинокль.

В СМИ и социальных сетях появилась информация, что парад планет будет «редчайшим». Однако астрономы опровергли масштабность и важность события.

26 февраля в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии института РАН заявили, что событие станет «грандиозным разочарованием», а нахождение 6 планет на небе является «довольно заурядным». Помимо этого специалисты уточнили, что небесные тела находятся в таком состоянии уже какое-то время, и будут находиться в нем не только 28 февраля, но 1, 2, 3 марта и далее.

«Просто планеты в целом движутся по небу довольно медленно, и сама мысль, что они в один конкретный день, 28 февраля, соберутся на небе, а потом быстро разбегутся, является довольно нелепой», — заявили в телеграм-канале лаборатории.

Специалисты рассказали, что из всех планет невооруженным глазом можно будет увидеть только Юпитер, однако его отчетливо видно уже несколько месяцев.