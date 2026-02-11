«Кубанские пингвины». В Краснодаре на Карасунских озерах заметили стаю бакланов

6 февраля орнитолог-любитель Николай Марченко сообщил в своем телеграм-канале «Николаева кукуха», что обнаружил на Карасунских озерах в Комсомольском микрорайоне стаю бакланов и заснял их. «Мы остановились на дамбе, чтобы посмотреть и поснимать этих неожиданных гостей. Все дети и взрослые останавливаются, смотрят и постоянно звучат комментарии: «Смотрите, пингвины!». Вот такие они, кубанские пингвины», — написал он. Ранее, 2 февраля, орнитолог нашел колонию из 30 больших бакланов с одиночными малыми в Солнечном острове и понаблюдал, как они охотятся на рыб.

11 февраля Марченко рассказал Юга.ру, что бакланы в Краснодаре бывают редко, так как это кочующий вид. В основном они гнездятся в дельтах реки Кубани в районе Азовского моря и Черноморского побережья. Специалист считает, что птицы прилетели в город на время холодов, нетипичных для последних лет.



«У нас они скорее на пролете. Временно. Большая колония бакланов из сотни особей живет на водосбросе около водохранилища. Такая большая миграция бакланов в этом году, видимо, связана с тем, что Азовское море подмерзло. Поэтому популяция решила двинуться туда, где не замерзают водоемы и остановилась у нас. Бакланам важен открытый водоем. Или, наоборот, наша местная колония, которая кормится на Кубани, не долетела до Черноморского побережья и решила с холодами переместиться в город. Это очень редкое явление, когда они прилетают к нам большими группами», — поделился орнитолог.