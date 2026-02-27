Власти Краснодара дистанционно проведут общественные обсуждения проекта храма на ЮМР

Отметим, что в октябре 2025 года в Краснодаре уже проходили первые общественные обсуждения по выделению земельного участка из состава сквера в ЮМР под строительство храма. Тогда краснодарцам не показали экспозицию проекта, а журналист Юга.ру оказался единственным участником этих слушаний.



В конце октября власти города подвели итоги общественный обсуждений. Против возведения храма выступили 1500 человек, однако все их возражения отклонили. Чуть больше 430 человек выступили за, их аргументы приняли.



Напомним, что 14 января мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне. Жители все еще считают, что в городе достаточно храмов, и просят сохранить зеленую зону.



5 декабря губернатор Кубани Кондратьев во время «прямой линии» заявил, что объект точно возведут и посвятят бойцам СВО.