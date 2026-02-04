Дождь, мокрый снег и гололед. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в конце недели

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани в четверг, 5 февраля, будет преимущественно без осадков. В пятницу, 6 февраля, в регионе вновь прогнозируют дождь, мокрый снег и гололед. Ночью и утром туман. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Ночью 5 февраля мороз окрепнет до -13 °С, а на севере края — до -21 °С. Температура воздуха днем — от -5 °С до 0 °С, на юге края — 0-5 °С, а на севере — от -10 °С до -5 °С. В горах ночью — от -14 °С до -9 °С, днем от -6 °С до -1 °С.

Температура воздуха 6 февраля ночью — от -8 °С до -3 °С, на севере края — до -13 °С. Днем — 0-5 °С, на север края — от -5 °С до -0 °С. В горах ночью — от -7 °С до -2 °С, днем — от -2 °С до 3 °С.



На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. В четверг без осадков, в пятницу — небольшой дождь. Ветер усилится до 9-14 м/с, местами — до 15-20 м/с. Температура воздуха 5 февраля ночью — от -6 °С до -1 °С, днем — 4-9 °С, 6 февраля ночью — от -2 °С до 3 °С, днем воздух прогреется до 14 °С.



В Краснодаре 5 и 6 февраля осадков не ожидается. Однако на дорогах сохранится гололед. Ветер слабый. Температура воздуха 5 февраля ночью — от -10 °С до -8 °С, днем — от -2 °С до 0 °С, 6 февраля ночью — от -7 °С до -5 °С, днем — 2-4 °С.