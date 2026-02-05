Кубанская казачка с африканскими корнями. В Краснодаре со стендапом выступит комикесса Джеклин Путина

Краснодарский край

Распечатать

  • Джеклин Путина © Скриншот видео с youtube-канала «Джеклин Путина | стендап»
    Джеклин Путина © Скриншот видео с youtube-канала «Джеклин Путина | стендап»

Джеклин Путина представит краснодарской публике новый материал (18+)

Джеклин Путина анонсировала на 6 февраля сольный стендап-концерт. Девушка представит публике новые шутки.

«Честно скажу, очень волнительно ехать с концертом в свой родной город. И в то же время очень радостно! Вас ждет абсолютно новый материал, новые шутки», — написала комикесса.

Читайте также:

Джеклин Путина — афророссийская стендаперка, блогерка и многодетная мать. Родилась в хуторе Протичка Краснодарского края. Ее мать удочерила русская пара, а биологические корни ведут в Гану.

Фамилию Путина получила во втором браке. Выступает с монологами о стереотипах, расизме, семейной жизни и курьезах, связанных с фамилией. В своих соцсетях она называет себя кубанской казачкой с африканскими корнями.

Концерт состоится 6 февраля в 19:00 в стендап-клубе «Маяковский» на улице Калинина, 269. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдут концерты музыкантов из известных филармоний страны.

Афиша Концерты Краснодар отдых Развлечения События

Новости

На Солнце произошли сразу 20 вспышек. Это может привести к северным сияниям и магнитным бурям
В Комсомольском микрорайоне Краснодара сорвали сроки ремонта школы. Родители написали обращение к губернатору
Кубанская казачка с африканскими корнями. В Краснодаре со стендапом выступит комикесса Джеклин Путина
В ночь на 5 февраля жители Краснодара слышали звуки, похожие на взрывы. Утром в пригороде обнаружили обломки БПЛА
Сад сновидений. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм-выставку о Босхе
В Краснодаре покажут копии картин Фриды Кало

Лента новостей

«Последствия еще устраняются»
Вчера, 13:43
«Последствия еще устраняются»
В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих
Дождь, мокрый снег и гололед
Вчера, 18:16
Дождь, мокрый снег и гололед
Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в конце недели
Пейзажи с видами Кубани
Вчера, 08:36
Пейзажи с видами Кубани
В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Край, где остался навсегда»

Реклама на сайте