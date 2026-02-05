Кубанская казачка с африканскими корнями. В Краснодаре со стендапом выступит комикесса Джеклин Путина

«Честно скажу, очень волнительно ехать с концертом в свой родной город. И в то же время очень радостно! Вас ждет абсолютно новый материал, новые шутки», — написала комикесса.

Джеклин Путина — афророссийская стендаперка, блогерка и многодетная мать. Родилась в хуторе Протичка Краснодарского края. Ее мать удочерила русская пара, а биологические корни ведут в Гану.

Фамилию Путина получила во втором браке. Выступает с монологами о стереотипах, расизме, семейной жизни и курьезах, связанных с фамилией. В своих соцсетях она называет себя кубанской казачкой с африканскими корнями.

Концерт состоится 6 февраля в 19:00 в стендап-клубе «Маяковский» на улице Калинина, 269. Билеты в продаже.