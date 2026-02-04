В Краснодаре покажут копии картин Фриды Кало

В Краснодаре стартует проект, посвященный одной из самых ярких, смелых и узнаваемых художниц XX века (18+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 5 февраля открытие выставки «Фрида Кало. Да здравствует жизнь!» Проект посвящен одной из самых ярких, смелых и узнаваемых художниц XX века.

Посетители увидят больше 90 репродукций картин Фриды Кало. Это знаковые автопортреты и сюжетные работы, в которых она через цвет, символы и национальные мотивы рассказывает свою историю.

Большинство картин Фриды Кало — автопортреты. Это визуальные дневники, где она исследовала свою физическую и эмоциональную боль, идентичность, мексиканскую сущность, политические взгляды, отношения с мужем Диего Риверу.

Фрида Кало бросила вызов традиционным представлениям о женственности. Она не скрывала свою монобровь и усы, носила мужские костюмы, открыто говорила о страданиях от невозможности иметь детей. Ее образ стал символом свободы и самопринятия.

Выставка будет работать до 26 апреля на улице Гимназической, 67.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась бесплатная ретроспективная выставка Григория Булгакова «Край, где остался навсегда».

