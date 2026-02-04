Пейзажи с видами Кубани. В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Край, где остался навсегда»

В галерее «Сантал» до конца марта проходит персональная выставка художника Григория Булгакова (6+)

Экспозиция объединяет 62 произведения, созданные художником на протяжении более чем шести десятилетий — с 1940-х по 2000-е годы. В нее вошли живописные и графические работы, центральное место среди которых занимает пейзаж.

В художественной галерее «Сантал» 2 февраля открылась масштабная персональная выставка-ретроспектива «Край, где остался навсегда». Она посвящена 110-летию со дня рождения выдающегося мастера — заслуженного художника РСФСР, Героя труда Кубани Григория Булгакова.

Булгаков запечатлел виды Краснодарского края, ставшего его главным источником вдохновения. Посетители увидят не только известные полотна, но и этюды, которые ранее никогда не демонстрировались публике.

Выставка будет работать до 31 марта на улице Коммунаров, 58. Вход для всех посетителей свободный.