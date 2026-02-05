Сад сновидений. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм-выставку о Босхе

В Краснодаре покажут документалку об одном из самых загадочных художников мировой истории искусства (18+)

Проект «Арт-лекторий в кино» анонсировал на 17 февраля показ фильма-выставки «Босх: Сад сновидений». Лента посвещена знаменитому триптиху нидерландского художника.

После показа состоится лекция искусствоведа Яны Манаковой. Она подробно остановится на символике произведений Босха: что означает ключ как символ познания — и к какому именно знанию он ведет; почему отрезанная нога трактуется как знак ереси, а стрела — как воплощение зла, и какие еще скрытые смыслы зашифрованы в его образах.

«До нашего времени дошло всего около 45 произведений Босха — именно поэтому он остается одним из самых загадочных художников мировой истории искусства. Уже несколько столетий исследователи спорят о сути его творчества и о причинах выбора столь тревожных и пугающих сюжетов. Его называют религиозным еретиком, магом, алхимиком, визионером — и каждая из этих версий по-своему приближает нас к разгадке феномена Босха», — рассказала Юга.ру Манакова.

«Визитная карточка» Босха — герои его картин: гибридные монстры, демоны-инструменты, полые скорлупы, гигантские птицы, причудливые сооружения. Каждый элемент — символ. Растения, животные, бытовые предметы несут скрытый морально-религиозный смысл, часто связанный с грехом, искушением и расплатой.

Показ состоится 17 февраля в 19:00 в кинотеатре «Каро 8».

