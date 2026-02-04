Мессенджер imo вошел в топ-5 по популярности в России. Его используют вместо WhatsApp* и Telegram

Россияне стали чаще пользоваться американским мессенджером imo, а его аудитория в стране достигла 9,8 млн человек

4 февраля в СМИ и социальных сетях появилась информация, что россияне массово стали использовать американский мессенджер imo — он становится альтернативой Telegram и WhatsApp*. О росте пользователей приложения сообщила и исследовательская компания Mediascope. Согласно данным за декабрь 2025 года, мессенджер занял пятое место по популярности в России, сместив с позиции Viber, а его аудитория составила 9,82 млн россиян. При этом еще в декабре 2024 года количество пользователей imo из России составляло чуть более 417 тыс. человек. В мессенджере можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, публиковать истории, подключать контакты из телефонной книги. Также пользователи отмечают, что через приложение можно звонить, а качество связи хорошее.

Рост интереса к мессенджеру отметили операторы связи. Например, «ВТБ Мобайл» с 9 февраля включит imo в мессенджеры, которыми можно пользоваться без расхода трафика, а «СберМобайл» добавил приложение в такой же список еще в 2019 году. Также представители Т2 рассказали изданию Forbes, что в декабре 2025 года количество клиентов оператора, которое пользуется imo, выросло в четыре раза. В МегаФоне отметили, что объем трафика в мессенджере в 2025 году начал расти с июля, а пик пришелся на октябрь. Однако в ноябре он начал снижаться. Партнер компании Comnews Research Леонид Коник отметил, что мессенджер долгое время был «ниже радаров россиян», однако сработало «сарафанное радио». Он предположил, что волна популярности приложения будет только расти.

Специалист по цифровой безопасности Станислав Селезнев заявил, что у imo есть преимущество — мессенджер не заблокирован в России. Однако минусом является закрытый код приложения — в вопросе безопасности данных пользователи могут только поверить разработчикам. Отметим, что в мае 2017 года imo внесли в список запрещенных в России сайтов из-за того, что владелец ресурса, американская компания Pagebites Inc., не предоставила информацию для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Однако в июне 2017 года доступ к мессенджеру восстановили, а Роскомнадзор пояснил, что организация предоставила данные для реестра.

