В ночь на 5 февраля жители Краснодара слышали звуки, похожие на взрывы. Утром в пригороде обнаружили обломки БПЛА
Краснодарский край снова подвергся атаке беспилотников
Ночью 5 февраля в телеграм-каналах Краснодара появилась информация, что жители кубанской столицы несколько раз слышали звуки, похожие на взрывы.
«Звук был продолжительный, но не сильно громкий», — написал один из пользователей.
Люди писали, что слышали взрывы в поселках Березовый, Знаменский, Южный и Российский, в Фестивальном, Юбилейном и Славянском микрорайонах, на улицах Командорской, Метальникова, Покрышкина, Ростовской шоссе. Приводим некоторые комментарии:
- «Первый раз настолько громко, что я с ребенком пошла в коридор».
- «Первый раз так громко за все время».
- «Очень громко. Сын подскочил, которого танком не разбудить».
- «Думала, стекла посыпятся следом за таким звуком».
Утром глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в пригородных поселках Прикубанского округа возможно обнаружение обломков БПЛА. Информация о падении фрагментов беспилотников поступила на телефон ЕДДС. По предварительной информации, повреждений критической инфраструктуры на территории города нет.
Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали на частный дом в Приморско-Ахтарске. В здании повреждены стены и окна. Пострадавших нет.
Как писали Юга.ру, в конце января в Славянске-на-Кубани обломки сбитых БПЛА повредили десять домов и два предприятия.