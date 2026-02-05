В ночь на 5 февраля жители Краснодара слышали звуки, похожие на взрывы. Утром в пригороде обнаружили обломки БПЛА

«Звук был продолжительный, но не сильно громкий», — написал один из пользователей.

Ночью 5 февраля в телеграм-каналах Краснодара появилась информация, что жители кубанской столицы несколько раз слышали звуки, похожие на взрывы.

Люди писали, что слышали взрывы в поселках Березовый, Знаменский, Южный и Российский, в Фестивальном, Юбилейном и Славянском микрорайонах, на улицах Командорской, Метальникова, Покрышкина, Ростовской шоссе. Приводим некоторые комментарии:

«Первый раз настолько громко, что я с ребенком пошла в коридор».

«Первый раз так громко за все время».

«Очень громко. Сын подскочил, которого танком не разбудить».

«Думала, стекла посыпятся следом за таким звуком».

Утром глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в пригородных поселках Прикубанского округа возможно обнаружение обломков БПЛА. Информация о падении фрагментов беспилотников поступила на телефон ЕДДС. По предварительной информации, повреждений критической инфраструктуры на территории города нет.

Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали на частный дом в Приморско-Ахтарске. В здании повреждены стены и окна. Пострадавших нет.