Застройщик отреставрировал часовни на Всесвятском кладбище в Краснодаре

На Всесвятке завершили реставрацию часовен рубежа XIX-XX веков

Напомним, что реставрацию часовен Богарсукова и Дмитриевскую начал благотворительный фонд «Точно Добро» в октябре 2024 года. Часовни находятся друг напротив друга по обе стороны въезда со стороны улицы Рашпилевской. Здания конца XIX — начала XX веков являются памятниками архитектуры. После выхода новости о реставрации в октябре 2024, читатели писали Юга.ру, что постройки являются не часовнями, а склепами. Склепами здания называл и бывший директор Всесвятского кладбища Иван Федоренко.



Но начальник отдела проблем изучения культурного наследия и экспертной деятельности Южного филиала Российского института культурологии Виталий Бондарь в своей книге «Историческое Всесвятское кладбище в Краснодаре» отмечает следующее:



«Часовни включены в состав объекта культурного наследия «Ансамбль Всесвятского кладбища» с наименованиями «часовня Богарсукова» (северная) и «часовня Дмитриевской» (южная). На сегодняшний день документальных обоснований этих наименований объектов нет». 29 мая пресс-служба ГК «Точно» сообщила Юга.ру об окончании реставрации часовен. Памятники архитектуры восстановили под контролем аттестованных Министерством культуры РФ специалистов. Инвестором выступил благотворительный фонд «Точно Добро». Сумма инвестиций составила 5,5 млн рублей.

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Специалисты провели комплексную работу: восстановили конструкции часовен и их фасады, воссоздали утраченные элементы в соответствии со стилистикой эпохи возникновения памятников. Также отреставрировали внутреннее убранство: обновили отделку, нанесли роспись, заменили напольные покрытия и воссоздали мебель. Вокруг часовен благоустроили территорию — сделали отмостку и водоотводы, чтобы предотвратить неравномерную осадку фундамента в дальнейшем. «В 1990-е и 2000-е годы кладбище находилось в состоянии крайнего запустения. Уход осуществлялся только за мемориальным сектором, где захоронены герои Великой Отечественной и Гражданской войн. Особую проблему представляли как раз эти два склепа, которые в официальной документации именуются «часовнями». Они фактически превратились в притон для наркозависимых. Когда кладбище стали приводить в порядок, то из них извлекли сотни шприцов», — рассказал историк и основатель экскурсионного бюро «Кубань расходящихся тропок» Федор Смоляков редакции Юга.ру.