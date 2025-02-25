Азия снова диктует гастротренды, и Краснодар покорно снимает сторис. Здесь уже едят выпечку, будто расплющенную катком, и десерты, которые заставляют чувствовать себя жестоким. В этом гайде разбираемся, где искать самую вирусную азиатскую еду в Краснодаре. Трясущиеся котики

Корндоги

Кимпабы

Моти

Виноград «шайн мускат»

Плоские круассаны

Трясущиеся котики Что это такое? Трясущийся котик, панна-котик или jiggly cat (с англ. «трясущийся кот») — это пудинг в форме мультяшного котенка, который дрожит как желе. По составу это обычная панакота — вареные сливки с сахаром и желатином. По сути — жестокая проверка на эмпатию: съедите ли вы испуганного котенка, даже если он десерт? Тренд пришел из Южной Кореи, хоть и напоминает о японской эстетике кавайи (с японского kawaii — «милый», «хорошенький»).

Где пробовать панна-котиков в Краснодаре: в CHICKO : ванильный или шоколадный панна-котики либо банановая уточка — по 290 рублей;

: ванильный или шоколадный панна-котики либо банановая уточка — по 290 рублей; в K-POP : ванильная капибара — 370 рублей;

: ванильная капибара — 370 рублей; в кондитерской «Ваниль» : ванильный или шоколадный панна-котики — по 390 рублей;

: ванильный или шоколадный панна-котики — по 390 рублей; в Dim Coffee : панна-котик со вкусами малины или бабл-гама — 310 рублей;

: панна-котик со вкусами малины или бабл-гама — 310 рублей; во «ВкусВилл» : «панна-котвилл» с манго и маракуйей — 295 рублей, ванильный — 270 рублей;

: «панна-котвилл» с манго и маракуйей — 295 рублей, ванильный — 270 рублей; в Don Bazilio : ванильный панна-котик — 490 рублей;

: ванильный панна-котик — 490 рублей; в Yum Burger: котопудинг — 380 рублей.

Шоколадный панна-котик © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Шоколадный панна-котик © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Дубайский шоколад в Краснодаре: где купить оригинальную и недорогую версии вирусной сладости

Корндоги Что это такое? Один из самых гениальных фастфудов, потому что объединяет две великие идеи: сосиску и тесто. Корейский тренд сохранил базу, поработав в основном над экстерьером: сосиску в кукурузном тесте обжаривают во фритюре до хрустящей корочки, поливают разными соусами на выбор — от острой шрирачи до карамели с беконом — и подают на палочке.

Внутри помимо сосиски (а иногда и вместо нее) могут быть сыр или, например, картофельное пюре. В панировку добавляют сухари, картофель фри или сухую лапшу.

Где пробовать корндоги в Краснодаре: в CHICKO : вариант с сосиской, сыром и панировкой из сухарей, картофеля фри или «дошика» — 310 рублей;

: вариант с сосиской, сыром и панировкой из сухарей, картофеля фри или «дошика» — 310 рублей; в K-POP : корндог с сосиской и аналогичными вариантами панировки — 240 рублей без сыра и 300 с сыром;

: корндог с сосиской и аналогичными вариантами панировки — 240 рублей без сыра и 300 с сыром; в «ХАЯО»: корндог с куриной колбаской и сыром — 530 рублей.

Корндог © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Корндог © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кимпабы Что это такое? Кимпабы — это корейские роллы, похожие на те, что вы никогда не выбираете в доставке из-за «простоты». По задумке, в лист водорослей нори заворачивают все, что не слишком быстро портится: рис, острые маринованные овощи, соленья, например, такуан, морковь, красную капусту. В отличие от японских суши и роллов, в кимпабы добавляют термически обработанные рыбу или мясо (ветчину, копченую курицу). В заведениях корейской кухни к блюду подают стакан теплого мясного или рыбного бульона, которым можно запить роллы.

Где пробовать кимпабы в Краснодаре: в «Просуши» : кимпаб с ветчиной, салатом чука, копченой курицей, крабом или темпурной креветкой (355–395 рублей);

: кимпаб с ветчиной, салатом чука, копченой курицей, крабом или темпурной креветкой (355–395 рублей); в CHICKO : кимпаб с тунцом, с говядиной и ветчиной из индейки или с курицей и ветчиной (по 470–480 рублей);

: кимпаб с тунцом, с говядиной и ветчиной из индейки или с курицей и ветчиной (по 470–480 рублей); в Korean House: кимпаб с ветчиной (350 рублей).

Кимпаб с тунцом © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кимпаб с тунцом © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Где заказать необычные суши и роллы в Краснодаре: пробуем варианты с сусальным золотом, в форме торта и бургера

Моти Что это такое? Моти — японские пирожные с различными начинками в рисовом тесте. Внутри шарика может быть что угодно: от традиционной для японцев пасты из фасоли до мороженого. Обычно в качестве начинки для моти выбирают творожный сыр с фруктово-ягодными топпингами. На вкус пирожное одновременно обволакивающее, тягучее и сливочное — только если оно приготовлено верно. Если слой рисовой муки окажется слишком плотным (так десерт удобнее хранить), то по консистенции будет напоминать пластилин или мастику.

Где пробовать моти в Краснодаре: в Kissaten : моти с фруктовыми начинками — розовым кактусом (питахайей), хурмой, вишней — и, конечно, вездесущим дубайским шоколадом — 330–350 рублей за штуку;

: моти с фруктовыми начинками — розовым кактусом (питахайей), хурмой, вишней — и, конечно, вездесущим дубайским шоколадом — 330–350 рублей за штуку; в Ryotei : моти с сыром маскарпоне и алоэ — 550 рублей;

: моти с сыром маскарпоне и алоэ — 550 рублей; в Mochiland : моти со вкусами «рафаэлло», «блю-чиз», «кола-черри» и еще десятком вариантов — 340 рублей за пирожное;

: моти со вкусами «рафаэлло», «блю-чиз», «кола-черри» и еще десятком вариантов — 340 рублей за пирожное; в «Яндекс.Лавке» : моти с мороженым — 359 рублей за 3 штуки;

: моти с мороженым — 359 рублей за 3 штуки; в CHICKO : 600-граммовый моти со вкусами печенья «Орео» или клубники — 1265 рублей;

: 600-граммовый моти со вкусами печенья «Орео» или клубники — 1265 рублей; в Tori Ramen: моти с начинкой из манго и маракуйи или черники — 160 рублей.

Моти в «Рётэй» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Моти в «Рётэй» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Моти в «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Моти в «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Моти с мороженым из «Яндекс.Лавки» © Фото Марины Солошко

«Шайн мускат», или корейский виноград Что это такое? «Шайн мускат» — виноград с крупными ягодами без косточек, эдакий «кишмиш» по-корейски. Он выглядит как бутафория: круглые, большие ягоды с полупрозрачной кожицей будто нарисовал искусственный интеллект, запрограммированный на создание идеальной еды. Одни приписывают корейскому винограду сильную сладость и аромат «муската» — легкие нотки «дюшеса», личи и весны в Киото. Другие считают его самым обычным виноградом-переростком. «Шайн мускат» не случайный дар природы, а тщательно выведенный сорт. Его создали в 1988 году в Национальном институте науки о плодовых деревьях в Японии, но в массовую продажу ягоды попали только в 2006-м. Выращивать «шайн мускат» стали также в Китае и Южной Корее. Последняя занялась его экспортом, подарив винограду прозвище «корейский».

Где купить «шайн мускат» и десерты с ним в Краснодаре: в «Магните» — 350 рублей за 700 г, в «Ленте» — 540 рублей за 900 г, в «Перекрестке» — 450 рублей за 900 г;

— 350 рублей за 700 г, в — 540 рублей за 900 г, в — 450 рублей за 900 г; в CHICKO: моти и корейский виноград «в стекле» — «шашлычок» из ягод или фруктов под тонким слоем карамели. Это лакомство иначе называют тангулу — традиционный азиатский стритфуд родом из Китая, который был на пике популярности в 2023 году. Идея для предприимчивых: по цене грозди винограда (около 500 рублей) на Wildberries и «Авито» можно купить саженцы трендового сорта и попробовать вырастить «корейский кишмиш» в собственном саду.

Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Плоские круассаны Откуда они взялись?

Эксперименты с геометрией круассанов все чаще посягают на их главные достоинства: слоистость и воздушность. Теперь кроме привычных «полумесяцев» в пекарнях готовят еще и плоские круассаны. Идея сплющить круассан (как и большинство других трендов за последнее время) родилась в Южной Корее. Там этот вариант выпечки называют «крунджи» — комбинация слов «круассан» и «нурунджи» (традиционная корейская рисовая лепешка). Другое прозвище плоского круассана — «флэт» (от англ. flat — «плоский»). Есть плоский круассан удобно, но любителей оригинального варианта может разочаровать слишком плотная текстура.

Где пробовать плоские круассаны в Краснодаре: в Ameli Cakes: плоские круассаны с малиновой, фисташковой бананово-шоколадной начинками — по 230 рублей.