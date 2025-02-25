Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград: где пробовать вирусную азиатскую еду в Краснодаре
Азия снова диктует гастротренды, и Краснодар покорно снимает сторис. Здесь уже едят выпечку, будто расплющенную катком, и десерты, которые заставляют чувствовать себя жестоким.
В этом гайде разбираемся, где искать самую вирусную азиатскую еду в Краснодаре.
Трясущиеся котики
Корндоги
Кимпабы
Моти
Виноград «шайн мускат»
Плоские круассаны
Трясущиеся котики
Что это такое?
Трясущийся котик, панна-котик или jiggly cat (с англ. «трясущийся кот») — это пудинг в форме мультяшного котенка, который дрожит как желе. По составу это обычная панакота — вареные сливки с сахаром и желатином. По сути — жестокая проверка на эмпатию: съедите ли вы испуганного котенка, даже если он десерт?
Тренд пришел из Южной Кореи, хоть и напоминает о японской эстетике кавайи (с японского kawaii — «милый», «хорошенький»).
Где пробовать панна-котиков в Краснодаре:
- в CHICKO: ванильный или шоколадный панна-котики либо банановая уточка — по 290 рублей;
- в K-POP: ванильная капибара — 370 рублей;
- в кондитерской «Ваниль»: ванильный или шоколадный панна-котики — по 390 рублей;
- в Dim Coffee: панна-котик со вкусами малины или бабл-гама — 310 рублей;
- во «ВкусВилл»: «панна-котвилл» с манго и маракуйей — 295 рублей, ванильный — 270 рублей;
- в Don Bazilio: ванильный панна-котик — 490 рублей;
- в Yum Burger: котопудинг — 380 рублей.
Дубайский шоколад в Краснодаре:
Корндоги
Что это такое?
Один из самых гениальных фастфудов, потому что объединяет две великие идеи: сосиску и тесто.
Корейский тренд сохранил базу, поработав в основном над экстерьером: сосиску в кукурузном тесте обжаривают во фритюре до хрустящей корочки, поливают разными соусами на выбор — от острой шрирачи до карамели с беконом — и подают на палочке.
Внутри помимо сосиски (а иногда и вместо нее) могут быть сыр или, например, картофельное пюре. В панировку добавляют сухари, картофель фри или сухую лапшу.
Где пробовать корндоги в Краснодаре:
- в CHICKO: вариант с сосиской, сыром и панировкой из сухарей, картофеля фри или «дошика» — 310 рублей;
- в K-POP: корндог с сосиской и аналогичными вариантами панировки — 240 рублей без сыра и 300 с сыром;
- в «ХАЯО»: корндог с куриной колбаской и сыром — 530 рублей.
Кимпабы
Что это такое?
Кимпабы — это корейские роллы, похожие на те, что вы никогда не выбираете в доставке из-за «простоты».
По задумке, в лист водорослей нори заворачивают все, что не слишком быстро портится: рис, острые маринованные овощи, соленья, например, такуан, морковь, красную капусту. В отличие от японских суши и роллов, в кимпабы добавляют термически обработанные рыбу или мясо (ветчину, копченую курицу).
В заведениях корейской кухни к блюду подают стакан теплого мясного или рыбного бульона, которым можно запить роллы.
Где пробовать кимпабы в Краснодаре:
- в «Просуши»: кимпаб с ветчиной, салатом чука, копченой курицей, крабом или темпурной креветкой (355–395 рублей);
- в CHICKO: кимпаб с тунцом, с говядиной и ветчиной из индейки или с курицей и ветчиной (по 470–480 рублей);
- в Korean House: кимпаб с ветчиной (350 рублей).
Где заказать необычные суши и роллы в Краснодаре:
Моти
Что это такое?
Моти — японские пирожные с различными начинками в рисовом тесте. Внутри шарика может быть что угодно: от традиционной для японцев пасты из фасоли до мороженого. Обычно в качестве начинки для моти выбирают творожный сыр с фруктово-ягодными топпингами.
На вкус пирожное одновременно обволакивающее, тягучее и сливочное — только если оно приготовлено верно. Если слой рисовой муки окажется слишком плотным (так десерт удобнее хранить), то по консистенции будет напоминать пластилин или мастику.
Где пробовать моти в Краснодаре:
- в Kissaten: моти с фруктовыми начинками — розовым кактусом (питахайей), хурмой, вишней — и, конечно, вездесущим дубайским шоколадом — 330–350 рублей за штуку;
- в Ryotei: моти с сыром маскарпоне и алоэ — 550 рублей;
- в Mochiland: моти со вкусами «рафаэлло», «блю-чиз», «кола-черри» и еще десятком вариантов — 340 рублей за пирожное;
- в «Яндекс.Лавке»: моти с мороженым — 359 рублей за 3 штуки;
- в CHICKO: 600-граммовый моти со вкусами печенья «Орео» или клубники — 1265 рублей;
- в Tori Ramen: моти с начинкой из манго и маракуйи или черники — 160 рублей.
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди:
«Шайн мускат», или корейский виноград
Что это такое?
«Шайн мускат» — виноград с крупными ягодами без косточек, эдакий «кишмиш» по-корейски. Он выглядит как бутафория: круглые, большие ягоды с полупрозрачной кожицей будто нарисовал искусственный интеллект, запрограммированный на создание идеальной еды.
Одни приписывают корейскому винограду сильную сладость и аромат «муската» — легкие нотки «дюшеса», личи и весны в Киото. Другие считают его самым обычным виноградом-переростком.
«Шайн мускат» не случайный дар природы, а тщательно выведенный сорт. Его создали в 1988 году в Национальном институте науки о плодовых деревьях в Японии, но в массовую продажу ягоды попали только в 2006-м. Выращивать «шайн мускат» стали также в Китае и Южной Корее. Последняя занялась его экспортом, подарив винограду прозвище «корейский».
Где купить «шайн мускат» и десерты с ним в Краснодаре:
- в «Магните» — 350 рублей за 700 г, в «Ленте» — 540 рублей за 900 г, в «Перекрестке» — 450 рублей за 900 г;
- в CHICKO: моти и корейский виноград «в стекле» — «шашлычок» из ягод или фруктов под тонким слоем карамели. Это лакомство иначе называют тангулу — традиционный азиатский стритфуд родом из Китая, который был на пике популярности в 2023 году.
Идея для предприимчивых: по цене грозди винограда (около 500 рублей) на Wildberries и «Авито» можно купить саженцы трендового сорта и попробовать вырастить «корейский кишмиш» в собственном саду.
Эксперименты с геометрией круассанов все чаще посягают на их главные достоинства: слоистость и воздушность. Теперь кроме привычных «полумесяцев» в пекарнях готовят еще и плоские круассаны.
Идея сплющить круассан (как и большинство других трендов за последнее время) родилась в Южной Корее. Там этот вариант выпечки называют «крунджи» — комбинация слов «круассан» и «нурунджи» (традиционная корейская рисовая лепешка). Другое прозвище плоского круассана — «флэт» (от англ. flat — «плоский»).
Есть плоский круассан удобно, но любителей оригинального варианта может разочаровать слишком плотная текстура.
Где пробовать плоские круассаны в Краснодаре:
- в Ameli Cakes: плоские круассаны с малиновой, фисташковой бананово-шоколадной начинками — по 230 рублей.