Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград: где пробовать вирусную азиатскую еду в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру

Азия снова диктует гастротренды, и Краснодар покорно снимает сторис. Здесь уже едят выпечку, будто расплющенную катком, и десерты, которые заставляют чувствовать себя жестоким.

В этом гайде разбираемся, где искать самую вирусную азиатскую еду в Краснодаре.

Трясущиеся котики
Корндоги
Кимпабы
Моти
Виноград «шайн мускат»
Плоские круассаны

Трясущиеся котики

Что это такое?

Трясущийся котик, панна-котик или jiggly cat (с англ. «трясущийся кот») — это пудинг в форме мультяшного котенка, который дрожит как желе. По составу это обычная панакота — вареные сливки с сахаром и желатином. По сути — жестокая проверка на эмпатию: съедите ли вы испуганного котенка, даже если он десерт?

Тренд пришел из Южной Кореи, хоть и напоминает о японской эстетике кавайи (с японского kawaii — «милый», «хорошенький»).

Где пробовать панна-котиков в Краснодаре:

  • в CHICKO: ванильный или шоколадный панна-котики либо банановая уточка — по 290 рублей;
  • в K-POP: ванильная капибара — 370 рублей;
  • в кондитерской «Ваниль»: ванильный или шоколадный панна-котики — по 390 рублей;
  • в Dim Coffee: панна-котик со вкусами малины или бабл-гама — 310 рублей;
  • во «ВкусВилл»: «панна-котвилл» с манго и маракуйей — 295 рублей, ванильный — 270 рублей;
  • в Don Bazilio: ванильный панна-котик — 490 рублей;
  • в Yum Burger: котопудинг — 380 рублей.
  • Шоколадный панна-котик © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Шоколадный панна-котик © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Шоколадный панна-котик © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Шоколадный панна-котик © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Дубайский шоколад в Краснодаре:

Корндоги

Что это такое?

Один из самых гениальных фастфудов, потому что объединяет две великие идеи: сосиску и тесто.

Корейский тренд сохранил базу, поработав в основном над экстерьером: сосиску в кукурузном тесте обжаривают во фритюре до хрустящей корочки, поливают разными соусами на выбор — от острой шрирачи до карамели с беконом — и подают на палочке.

Внутри помимо сосиски (а иногда и вместо нее) могут быть сыр или, например, картофельное пюре. В панировку добавляют сухари, картофель фри или сухую лапшу.

Где пробовать корндоги в Краснодаре:

  • в CHICKO: вариант с сосиской, сыром и панировкой из сухарей, картофеля фри или «дошика» — 310 рублей;
  • в K-POP: корндог с сосиской и аналогичными вариантами панировки — 240 рублей без сыра и 300 с сыром;
  • в «ХАЯО»: корндог с куриной колбаской и сыром — 530 рублей.
  • Корндог © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Корндог © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Корндог © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Корндог © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кимпабы

Что это такое?

Кимпабы — это корейские роллы, похожие на те, что вы никогда не выбираете в доставке из-за «простоты».

По задумке, в лист водорослей нори заворачивают все, что не слишком быстро портится: рис, острые маринованные овощи, соленья, например, такуан, морковь, красную капусту. В отличие от японских суши и роллов, в кимпабы добавляют термически обработанные рыбу или мясо (ветчину, копченую курицу).

В заведениях корейской кухни к блюду подают стакан теплого мясного или рыбного бульона, которым можно запить роллы.

Где пробовать кимпабы в Краснодаре:

  • в «Просуши»: кимпаб с ветчиной, салатом чука, копченой курицей, крабом или темпурной креветкой (355–395 рублей);
  • в CHICKO: кимпаб с тунцом, с говядиной и ветчиной из индейки или с курицей и ветчиной (по 470–480 рублей);
  • в Korean House: кимпаб с ветчиной (350 рублей).
  • Кимпаб с тунцом © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Кимпаб с тунцом © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Кимпаб с тунцом © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Кимпаб с тунцом © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Где заказать необычные суши и роллы в Краснодаре:

Моти

Что это такое?

Моти — японские пирожные с различными начинками в рисовом тесте. Внутри шарика может быть что угодно: от традиционной для японцев пасты из фасоли до мороженого. Обычно в качестве начинки для моти выбирают творожный сыр с фруктово-ягодными топпингами.

На вкус пирожное одновременно обволакивающее, тягучее и сливочное — только если оно приготовлено верно. Если слой рисовой муки окажется слишком плотным (так десерт удобнее хранить), то по консистенции будет напоминать пластилин или мастику.

Где пробовать моти в Краснодаре:

  • в Kissaten: моти с фруктовыми начинками — розовым кактусом (питахайей), хурмой, вишней — и, конечно, вездесущим дубайским шоколадом — 330–350 рублей за штуку;
  • в Ryotei: моти с сыром маскарпоне и алоэ — 550 рублей;
  • в Mochiland: моти со вкусами «рафаэлло», «блю-чиз», «кола-черри» и еще десятком вариантов — 340 рублей за пирожное;
  • в «Яндекс.Лавке»: моти с мороженым — 359 рублей за 3 штуки;
  • в CHICKO: 600-граммовый моти со вкусами печенья «Орео» или клубники — 1265 рублей;
  • в Tori Ramen: моти с начинкой из манго и маракуйи или черники — 160 рублей.
  • Моти в «Рётэй» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Моти в «Рётэй» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Моти в «Рётэй» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Моти в «Рётэй» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Моти в «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Моти в «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Моти в «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Моти в «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Моти с мороженым из «Яндекс.Лавки» © Фото Марины Солошко
    Моти с мороженым из «Яндекс.Лавки» © Фото Марины Солошко

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди:

«Шайн мускат», или корейский виноград

Что это такое?

«Шайн мускат» — виноград с крупными ягодами без косточек, эдакий «кишмиш» по-корейски. Он выглядит как бутафория: круглые, большие ягоды с полупрозрачной кожицей будто нарисовал искусственный интеллект, запрограммированный на создание идеальной еды.

Одни приписывают корейскому винограду сильную сладость и аромат «муската» — легкие нотки «дюшеса», личи и весны в Киото. Другие считают его самым обычным виноградом-переростком.

«Шайн мускат» не случайный дар природы, а тщательно выведенный сорт. Его создали в 1988 году в Национальном институте науки о плодовых деревьях в Японии, но в массовую продажу ягоды попали только в 2006-м. Выращивать «шайн мускат» стали также в Китае и Южной Корее. Последняя занялась его экспортом, подарив винограду прозвище «корейский».

Где купить «шайн мускат» и десерты с ним в Краснодаре:

  • в «Магните» — 350 рублей за 700 г, в «Ленте» — 540 рублей за 900 г, в «Перекрестке» — 450 рублей за 900 г;
  • в CHICKO: моти и корейский виноград «в стекле» — «шашлычок» из ягод или фруктов под тонким слоем карамели. Это лакомство иначе называют тангулу — традиционный азиатский стритфуд родом из Китая, который был на пике популярности в 2023 году.

Идея для предприимчивых: по цене грозди винограда (около 500 рублей) на Wildberries и «Авито» можно купить саженцы трендового сорта и попробовать вырастить «корейский кишмиш» в собственном саду.

  • Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Виноград «шайн мускат» из «Магнита» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Плоские круассаны

Откуда они взялись?

Эксперименты с геометрией круассанов все чаще посягают на их главные достоинства: слоистость и воздушность. Теперь кроме привычных «полумесяцев» в пекарнях готовят еще и плоские круассаны.

Идея сплющить круассан (как и большинство других трендов за последнее время) родилась в Южной Корее. Там этот вариант выпечки называют «крунджи» — комбинация слов «круассан» и «нурунджи» (традиционная корейская рисовая лепешка). Другое прозвище плоского круассана — «флэт» (от англ. flat — «плоский»).

Есть плоский круассан удобно, но любителей оригинального варианта может разочаровать слишком плотная текстура.

Где пробовать плоские круассаны в Краснодаре:

  • в Ameli Cakes: плоские круассаны с малиновой, фисташковой бананово-шоколадной начинками — по 230 рублей.
  • Плоские круассаны © Фото freepik, freepik.com
    Плоские круассаны © Фото freepik, freepik.com

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