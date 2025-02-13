Дубайский шоколад в Краснодаре: где купить оригинальную и недорогую версии вирусной сладости
2024-й породил глобальную проблему: где достать дубайский шоколад, которым так аппетитно хрустит весь TikTok?
В этом обзоре разбираемся, как в Краснодаре найти оригинальный дубайский шоколад, бюджетные аналоги и необычные варианты лакомства.
Что такое дубайский шоколад и откуда он взялся?
В 2024 году запрос «дубайский шоколад» попал в пятерку самых популярных поисковых запросов Google в категории «Еда и напитки». Ажиотаж начался с АСМР-видео Марии Вехера, где она разламывает десерт с хрустящей зеленой начинкой. Ролик собрал больше 50 млн просмотров за две недели, а блогеры по всему миру стали снимать видео с распаковками и домашними рецептами загадочного лакомства.
Оригинальная версия десерта родилась в 2021 году в дубайской кондитерской Fix Dessert Chocolatier. В составе вирусной сладости — всё, что звучит дорого: шоколадная плитка ручной работы, обжаренное тесто катаифи («паутинка» для восточных сладостей), фисташковая паста, тахини (кунжутная паста). Модно, вкусно, недоступно — то, что надо для настоящего тренда.
Где купить оригинальный дубайский шоколад в Краснодаре
Оригинальный дубайский шоколад продают только в ОАЭ. Заказать лакомство онлайн из магазинов Fix Dessert Chocolatier в Россию нельзя. Но предприимчивые селлеры уже слетали в эмираты и заверяют, что продают на маркетплейсах настоящий Fix. Проверить их на честность можно только постфактум. Вот на что стоит обратить внимание: оригинальная плитка весит 200 г, а QR-код на оборотной стороне ведет на официальный сайт кондитерской в Instagram*.
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Маркетплейсы
200-граммовые плитки бренда Fix Dessert Chocolatier продают на маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» за 2500–4000 рублей. Начинок несколько: фисташковая (та самая популярная версия), чизкейк, пахлава, соленая карамель, крендель, брауни.
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«Авито»
Чтобы повысить шансы на покупку оригинального дубайского шоколада, выбирайте продавцов с отметкой «Документы проверены».
Где найти бюджетные аналоги и необычные варианты?
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Супермаркеты
К концу декабря 2024-го 30-граммовые батончики турецкого производителя Bolci по 119 рублей должны были появиться в «Магнитах». В феврале 2025-го в краснодарских магазинах сети лакомство найти все еще не удается, зато на «Авито» его продают целыми коробками: блок из 24 батончиков стоит в среднем 4000 рублей — 166 рублей за штуку, но поштучно купить товар нельзя.
В «Перекрестке» 90-граммовый батончик дубайского шоколада турецкого бренда «Elit 1924» можно купить за 500 рублей, а коробку конфет Bolci (96 г) — за 700. В «Ленте» 80-граммовую упаковку конфет Bind chocolate из Турции продают за 550 рублей.
Местная сеть «Табрис» выпустила свои версии шоколада с трендовой начинкой: пирожное «макарон» — 109 рублей, десерты в стаканчиках по 509 рублей (140 г) и песочный чизкейк (550 г) — 1690 рублей.
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Кафе и кондитерские
В кондитерской «Ваниль» плитку дубайского шоколада весом 260 г продают за 2600 рублей, а 50-граммовое «сердце» — за 650. В Lavash Town сладость можно купить за 2050 рублей (200 г), а в Burger Bar Krasnodar и Yiayia лакомство обойдется в 490 рублей (95 г).
В краснодарских кафе и ресторанах можно встретить «гибриды» классических десертов и дубайского шоколада, например:
- моти с дубайским шоколадом — в кофейнях «Киссатен» (350 рублей), Tapioka (350 рублей) и в том-ямной «Тай Дай» (320 рублей);
- тирамису с дубайским шоколадом — в ресторанах «Дон Базилио» (920 рублей) или Gussi (895 рублей);
- панкейки с дубайским шоколадом — в кафе Pankiss (650 рублей) или FLUFFY FLUFFY (770 рублей);
- чизкейки с дубайским шоколадом — шоколадный и «Сан Себастьян» (490 и 540 рублей), шу (400 рублей) и макаронс (200 рублей) — в Koffeset;
- круассан с дубайским шоколадом — в кафе «Дочь кондитера» (510 рублей) или Sunny (1180 рублей).
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