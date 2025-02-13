Дубайский шоколад в Краснодаре: где купить оригинальную и недорогую версии вирусной сладости

2024-й породил глобальную проблему: где достать дубайский шоколад, которым так аппетитно хрустит весь TikTok? В этом обзоре разбираемся, как в Краснодаре найти оригинальный дубайский шоколад, бюджетные аналоги и необычные варианты лакомства.

В 2024 году запрос «дубайский шоколад» попал в пятерку самых популярных поисковых запросов Google в категории «Еда и напитки». Ажиотаж начался с АСМР-видео Марии Вехера, где она разламывает десерт с хрустящей зеленой начинкой. Ролик собрал больше 50 млн просмотров за две недели, а блогеры по всему миру стали снимать видео с распаковками и домашними рецептами загадочного лакомства.

Оригинальная версия десерта родилась в 2021 году в дубайской кондитерской Fix Dessert Chocolatier. В составе вирусной сладости — всё, что звучит дорого: шоколадная плитка ручной работы, обжаренное тесто катаифи («паутинка» для восточных сладостей), фисташковая паста, тахини (кунжутная паста). Модно, вкусно, недоступно — то, что надо для настоящего тренда.

Где купить оригинальный дубайский шоколад в Краснодаре

Оригинальный дубайский шоколад продают только в ОАЭ. Заказать лакомство онлайн из магазинов Fix Dessert Chocolatier в Россию нельзя. Но предприимчивые селлеры уже слетали в эмираты и заверяют, что продают на маркетплейсах настоящий Fix. Проверить их на честность можно только постфактум. Вот на что стоит обратить внимание: оригинальная плитка весит 200 г, а QR-код на оборотной стороне ведет на официальный сайт кондитерской в Instagram*.

Маркетплейсы

200-граммовые плитки бренда Fix Dessert Chocolatier продают на маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» за 2500–4000 рублей. Начинок несколько: фисташковая (та самая популярная версия), чизкейк, пахлава, соленая карамель, крендель, брауни.

«Авито»

Чтобы повысить шансы на покупку оригинального дубайского шоколада, выбирайте продавцов с отметкой «Документы проверены».