В Краснодаре перед судом предстанет 34-летний учитель истории из Тихорецка Александр Карпенко. Его обвиняют в реабилитации нацизма из-за научной статьи

14 января Следственный комитет и прокуратура Краснодарского края сообщили, что в Краснодаре в суд передано уголовное дело против 34-летнего учителя истории из Тихорецка Александра Карпенко. Его обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Поводом для преследования стала его статья «Воскрешая советские мифы. Великая Отечественная война», опубликованная в июне 2021 года в сетевом научно-практическом журнале «Интернаука».

По данным следствия, Карпенко, работавший учителем истории в средней школе №19 в поселке Крутом Тихорецкого района, придерживался взглядов, «негативно оценивающих образование и существование СССР», а также действия его политического руководства и военачальников. В частности, прокуратура указывает на то, что Карпенко считал маршала Георгия Жукова «неэффективным командующим в годы Великой Отечественной войны».

В своей статье, опубликованной в «Интернауке» в августе 2021 года, Карпенко анализировал книгу ветерана Ивана Юрова «Во славу Великой державы», посвященную 75-летию Победы. По мнению следствия, учитель «придал исключительно негативное значение понятию «патриотизм», а также косвенно выражал свою позицию, закавычивая такие слова и выражения, как «Парад Победы», «парадно-юбилейный», «цена Победы», «маршал Победы» и «святыня» (по отношению к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне). Прокуратура также утверждает, что Карпенко негативно оценивал День Победы и другие дни воинской славы. В августе 2023 года публикация была отозвана редакцией журнала «Интернаука» из-за «обнаружения в работе серьезных ошибок и неправильной интерпретации результатов, что ставит под сомнение научную ценность указанной статьи».

Редакция Юга.ру ознакомилась со статьей Карпенко. В ней он рассматривает темы сакрализации Победы, замалчивания спорных моментов и политизации исторической памяти. Он также критикует апологию сталинизма и использование мифа о войне для оправдания нынешней политики российского государства.

Несколько юристов в ответ на запрос редакции отказались комментировать эту новость, опасаясь за собственную безопасность. Однако один специалист, пожелавший остаться анонимным, отметил, что применение статьи 354.1 УК РФ в данном контексте может расцениваться примером политически мотивированного преследования за выражение мнения и взглядов, не совпадающих с официальной исторической линией.