«Мы защищаем ту землю, где живем». Что делают современные казаки дальнего зарубежья и за что их награждают президенты РФ и США
Если сегодня в России и соседних странах казаки часто продолжают воинские традиции, то чем занимаются казачьи общества дальнего зарубежья? Они деятельны в торговле, общественном активизме и культурном наследии, за что их благодарят такие разные политики, как Джордж Буш и Владимир Путин.
Историки считают казачество субэтносом, появившимся на территории современной Украины в Средние века. Из общин свободных людей на окраинах Древней Руси казаки стали защитниками Российской Империи в Новое время.
В XX веке этническая идентичность формировалась еще драматичнее. Большинство казаков, сочувствующих «белым», после революции эмигрировали по всему миру. Многие из оставшихся в СССР подверглись расказачиванию.
По официальным данным, численность казаков во всем мире превышает миллион человек. Сегодня существует достаточно большое количество казачьих обществ в странах дальнего зарубежья. Значительная их часть сконцентрирована в Европе и Северной Америке.
О военных активностях читайте в нашей статье «Как казаки участвуют в десятилетнем конфликте РФ и Украины и как воевали за Третий Рейх, Парагвай и Персию в XX веке».
Современное европейское казачество
Почти все политически активные казаки в течение XX века покинули эмигрантские центры — Прагу, Париж, Мюнхен, Берлин и Белград — и перебрались в США для борьбы с СССР. Оставшиеся в Европе продолжили проводить сходы и конференции по сохранению традиций. При этом единого управления не было ни в XX веке, ни сейчас, и многие организации проводят мероприятия по своему усмотрению.
Например, в сентябре 2012-го в Новочеркасске, названном «мировой казачьей столицей», провели 4-й Всемирный конгресс казаков. В ноябре того же года в Праге участники конгресса провели сход «Атаманов Европейских казачьих общественных организаций». На сходе обсуждали проблемы исторической памяти и торговые перспективы.
Одним из знаковых событий последних лет стала международная конференция в Париже в 2016 году. Она была посвящена историческим традициям русского казачества. Ее посетили представители казачьих обществ со всей Европы и из США. Приехали и казаки из России, в том числе кадеты. На встрече обсуждали создание международного казачьего центра. Важным событием конференции стало посещение Музея лейб-гвардии казачьего полка, хранящего самую большую зарубежную коллекцию казачьих реликвий. Участники конференции побывали и на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, где находятся могилы казаков-эмигрантов, в центре стоит памятник казакам, а рядом расположены архивы русской эмиграции в Париже.
Больше о казаках во Франции можно узнать на их сайте.
В августе 2021 года был учрежден Союз атаманов казачьих общин Европы. Создание союза инициировали представители Союза казаков-воинов России и зарубежья в Нижней Саксонии, Всевеликого войска Донского в Германии и казачьей общины Ганновера. Союз благословила Русская православная церковь. На заседании решили: «на следующем Совете атаманов Европы избрать ответственных за все направления совместной деятельности Союза казачьих общин Европы. Также будет составлен совместный план работы на год, в который войдут мероприятия, направленные на сохранение духовных и культурно-исторических традиций казачества».
В ноябре 2023 года сайт kazak.fm рассказал о станице Изерлон в одноименном немецком городе, побратиме Новочеркасска. В станице часто говорят на русском и поют казачьи песни. Носители и любители казачьей культуры отмечают праздники и передают потомкам истории предков.
Больше о современном немецком казачестве можно прочитать здесь и здесь.
Казачество в США и Канаде
Американское казачество — это ряд организаций, зачастую плохо коммуницирующих друг с другом. При этом политически они активнее европейских коллег: каждая казачья организация претендует на то, чтобы представлять всех казаков Америки.
Например, Конгресс казаков в Америке стремится объединить казачьи организации и сообщества Североамериканского континента. Атаман — Егор Брюн де Сент-Ипполит, владелец фешенебельного отеля в Монреале. Известен как идеолог Козакии: «Одна из целей Конгресса Казаков в Америке — признание казаков коренным народом для их страны Козакии (Nation Cossackia) Организацией Объединенных Наций».
В октябре 2015 года в Пенсильвании состоялся 6-й круг Конгресса казаков в Америке. На заседании объявили, что казакам нужно сконцентрироваться на образовании и выбрать делегатов для участия в Неделе порабощенных народов Америки и Ежегодном съезде наций в Вашингтоне. Также атаман постановил, что конгресс теперь представляет не только интересы американского и канадского казачества, но и казаков из Южной Америки.
Другая организация — Американское казачество — занимается сохранением памятников казачьей старины и культурно-просветительской деятельностью. Ее возглавляет Верховный атаман казаков Южной и Северной Америки Сергей Цапенко, потомственный Семиреченский казак и эксперт международной категории в антиквариате и искусстве. Репортаж с одной из организованных им выставок можно посмотреть здесь.
В Краснодаре казаки выставки скорее отменяют:
Атаман Цапенко имеет награды от Владимира Жириновского (за веру и службу России) и знак московского совета «Россия православная». Также он говорил, что получал золотой знак «от президента Буша» — имеется в виду Джордж Буш-младший. Копию благодарности политика атаману можно посмотреть здесь. Эту награду Цапенко пояснял так:
«За помощь в выборах [в 2004 году] и за патриотизм. Дело в том, что мои казаки, а казаки всегда народ служивый, они у меня и воины, и защитники. Ведь у казаков как было всегда, мы защищаем ту землю, где мы живем, где находится наш хутор, наша станица, наш дом, наш быт. Мои хлопцы сегодня воюют во многих горячих точках, отстаивая интересы мира во всем мире. Стереотипы, которые сложились сегодня о казаках, могут быть не совсем правильно поняты».
По его словам, в США и Канаде живут около 80 тыс. казаков из 48 казачьих станиц.
Однако в октябре 2010 года вышеупомянутый Конгресс казаков в Америке заявил, что Цапенко не имеет легитимного права представлять всех казаков в Америке. Впрочем, и Семиреченские казаки Казахстана в стороне не остались, попутно обличив других казаков как «пособников колонизаторской политики России».
Мало сведений о зарубежной организации Кубанское казачье войско. В 1950-х годах ее основал атаман-коллаборационист Вячеслав Науменко в штате Нью-Джерси на месте вновь образованной вольной станицы Новая Кубань. Сейчас атаманом сообщества является Александр Певнев — сын белоэмигрантов, который, как заявил историк Константин Скиба, выдал нацистам партизанку. Но куда больше Певнев известен как участник возвращения в Россию регалий Кубанского казачьего войска — за это Владимир Путин наградил его орденом Дружбы. Сейчас регалии (всего около 300 предметов) хранятся в Музее Фелицына. Подробнее о пути казачьих реликвий можно прочитать здесь.
Казачий народный союз — еще одна организация казаков в Америке. Ее возглавляет атаман Станислав Холодков, бывший спецназовец армии Кыргызстана, участник 4-го Всемирного союза казаков в Новочеркасске. Общество ведет культурно-просветительскую деятельность, привлекает на мероприятия большое количество молодежи и позиционирует казаков как народ.
Австралийское казачество
Предки нынешних австралийских казаков прибыли из Забайкалья. Сегодня в Австралии всего одна казачья организация — Австралийская казачья община. Действует она юридически под названием посольский отдел Забайкальского Войскового казачьего общества.
Ее атаман — Семен Бойков. На западе он часто попадает в СМИ с публичными речами в защиту интересов России. В частности, в июле 2014-го британское издание Daily Mail обвинило Бойкова в том, что он уехал на Донбасс для помощи «пророссийским повстанцам, которые сбили малазийский боинг». За это в Австралии его ждал тюремный срок. Но атаман сумел доказать, что находился в Чите.
В том же 2014 году на саммите G20 в австралийском Брисбене участники долго не давали президенту РФ Владимиру Путину сказать, применив обструкционную технику. Узнав об этом, австралийские казаки вышли на демонстрацию в знак протеста. По словам Бойкова, он лично объяснял всем встречным, что президент России — «божий помазанник».
«Поддерживаем Россию внутри вражеского государства»:
Бойков также известен:
- своими обвинениями Бориса Немцова в предательстве русского народа,
- доставкой в Сидней копии Знамени Победы,
- участием в тушении лесных пожаров в Забайкалье и т.д.
Он занимает активную пророссийскую патриотическую позицию, являясь гражданином западной страны. В последние годы Бойков очень хотел, чтобы австралийские казаки получили российское гражданство. Самому ему гражданство было необходимо, чтобы продолжить патриотическую деятельность на исторической родине.
Недавно Бойков получил-таки российское гражданство во время преследований за свою пророссийскую активность в Австралии, а также — за выступления против австралийского референдума о предоставлении голоса аборигенам и островитянам. Как сообщали Юга.ру: 27 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства 41 уроженцу 20 стран. Среди них гражданство РФ получил родившийся в Австралии 33-летний Семен Бойков, потомок забайкальских казаков.
Итак, казаки — потомки белоэмигрантов — за рубежом занимаются военным делом редко, в основном — культурно-просветительской деятельностью, сохранением традиций и обычаев казачества. Часть из них активны политически. Многие западные казаки — успешные предприниматели.
Подводя итог, надо упомянуть идею всеобщего объединения, стоящую особняком в повестке мирового казачества. В этом вопросе казачьи общества всего мира согласны только номинально. Например, атаман Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии Михаил Дзюба не хочет видеть «мировым» атаманом казака из России, а руководитель балканского центра Союз казаков-воинов России и зарубежья Драган Станоевич вообще не верит в практическое объединение мирового казачества. Большинство же российских казаков уверены, что идея хороша.