Если сегодня в России и соседних странах казаки часто продолжают воинские традиции, то чем занимаются казачьи общества дальнего зарубежья? Они деятельны в торговле, общественном активизме и культурном наследии, за что их благодарят такие разные политики, как Джордж Буш и Владимир Путин.

Историки считают казачество субэтносом, появившимся на территории современной Украины в Средние века. Из общин свободных людей на окраинах Древней Руси казаки стали защитниками Российской Империи в Новое время.

В XX веке этническая идентичность формировалась еще драматичнее. Большинство казаков, сочувствующих «белым», после революции эмигрировали по всему миру. Многие из оставшихся в СССР подверглись расказачиванию.

По официальным данным, численность казаков во всем мире превышает миллион человек. Сегодня существует достаточно большое количество казачьих обществ в странах дальнего зарубежья. Значительная их часть сконцентрирована в Европе и Северной Америке.

О военных активностях читайте в нашей статье «Как казаки участвуют в десятилетнем конфликте РФ и Украины и как воевали за Третий Рейх, Парагвай и Персию в XX веке».

Современное европейское казачество

Почти все политически активные казаки в течение XX века покинули эмигрантские центры — Прагу, Париж, Мюнхен, Берлин и Белград — и перебрались в США для борьбы с СССР. Оставшиеся в Европе продолжили проводить сходы и конференции по сохранению традиций. При этом единого управления не было ни в XX веке, ни сейчас, и многие организации проводят мероприятия по своему усмотрению.

Например, в сентябре 2012-го в Новочеркасске, названном «мировой казачьей столицей», провели 4-й Всемирный конгресс казаков. В ноябре того же года в Праге участники конгресса провели сход «Атаманов Европейских казачьих общественных организаций». На сходе обсуждали проблемы исторической памяти и торговые перспективы.

Одним из знаковых событий последних лет стала международная конференция в Париже в 2016 году. Она была посвящена историческим традициям русского казачества. Ее посетили представители казачьих обществ со всей Европы и из США. Приехали и казаки из России, в том числе кадеты. На встрече обсуждали создание международного казачьего центра. Важным событием конференции стало посещение Музея лейб-гвардии казачьего полка, хранящего самую большую зарубежную коллекцию казачьих реликвий. Участники конференции побывали и на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, где находятся могилы казаков-эмигрантов, в центре стоит памятник казакам, а рядом расположены архивы русской эмиграции в Париже.

Больше о казаках во Франции можно узнать на их сайте.

В августе 2021 года был учрежден Союз атаманов казачьих общин Европы. Создание союза инициировали представители Союза казаков-воинов России и зарубежья в Нижней Саксонии, Всевеликого войска Донского в Германии и казачьей общины Ганновера. Союз благословила Русская православная церковь. На заседании решили: «на следующем Совете атаманов Европы избрать ответственных за все направления совместной деятельности Союза казачьих общин Европы. Также будет составлен совместный план работы на год, в который войдут мероприятия, направленные на сохранение духовных и культурно-исторических традиций казачества».

В ноябре 2023 года сайт kazak.fm рассказал о станице Изерлон в одноименном немецком городе, побратиме Новочеркасска. В станице часто говорят на русском и поют казачьи песни. Носители и любители казачьей культуры отмечают праздники и передают потомкам истории предков.

Больше о современном немецком казачестве можно прочитать здесь и здесь.

Казачество в США и Канаде

Американское казачество — это ряд организаций, зачастую плохо коммуницирующих друг с другом. При этом политически они активнее европейских коллег: каждая казачья организация претендует на то, чтобы представлять всех казаков Америки.

Например, Конгресс казаков в Америке стремится объединить казачьи организации и сообщества Североамериканского континента. Атаман — Егор Брюн де Сент-Ипполит, владелец фешенебельного отеля в Монреале. Известен как идеолог Козакии: «Одна из целей Конгресса Казаков в Америке — признание казаков коренным народом для их страны Козакии (Nation Cossackia) Организацией Объединенных Наций».

В октябре 2015 года в Пенсильвании состоялся 6-й круг Конгресса казаков в Америке. На заседании объявили, что казакам нужно сконцентрироваться на образовании и выбрать делегатов для участия в Неделе порабощенных народов Америки и Ежегодном съезде наций в Вашингтоне. Также атаман постановил, что конгресс теперь представляет не только интересы американского и канадского казачества, но и казаков из Южной Америки.

Другая организация — Американское казачество — занимается сохранением памятников казачьей старины и культурно-просветительской деятельностью. Ее возглавляет Верховный атаман казаков Южной и Северной Америки Сергей Цапенко, потомственный Семиреченский казак и эксперт международной категории в антиквариате и искусстве. Репортаж с одной из организованных им выставок можно посмотреть здесь.