Казаки — люди пассионарные. В этом сходятся и историки, и сами казаки. Недаром их активность вызывает столько эмоций и вопросов. На некоторые из них Юга.ру отвечают в этой статье. Сколько казаков России и Украины сегодня участвует в военном конфликте? Сколько среди них кубанских? Казачество воинственно только в России? У казачества многовековая история. Зародившись на территории современной Украины в Средние века, этот субэтнос прошел неоднозначный путь от общин свободных людей на окраинах Древней Руси до защитников Российской Империи в Новое время. В XX веке этническая идентичность формировалась еще драматичнее. Большинство казаков, сочувствующих «белым», после революции эмигрировали по всему миру. В то же время многие казаки, оставшиеся в СССР, подверглись репрессиям — расказачиванию. В 1990-х в РФ и СНГ началось возрождение казачьих традиций, в том числе — принципов боевой подготовки. Сегодня в России действует как реестровое казачество, так и общественные организации, объединяющие казаков, не записанных на госслужбу. О современных — преимущественно, гражданских — казачьих общинах в дальнем зарубежье можно прочитать в нашей статье «Мы защищаем ту землю, где живем». Чем живут современные казаки дальнего зарубежья и за что их награждают президенты РФ и США». Краткая военная история казачества в XX веке К началу XX века казаков считали особым субэтносом, а также единственным военно-служилым сословием в России. В Гражданской войне часть казаков воевала за «белых», а часть — за «красных». Еще часть сохраняла нейтралитет. Несмотря на это, конец войны разделил дальнейшую судьбу казачества на две линии: белоэмигрантское и советское казачество. После Гражданской войны белоэмигрантское казачество расселилось по всему миру: Европа, США, Канада, Австралия и страны Южной Америки. Например, около 5 тыс. казаков из белого движения обосновались на Балканском полуострове. Примерно 3500 из них были выходцами с Кубани.

На перроне одесского железнодорожного вокзала. Офицер Добровольческой армии и казаки. Зима 1919-1920 © Общественное достояние

Некоторые казаки оказались в Парагвае, где им дали участки земли и оказали материальную помощь, а позднее взяли на военную службу. Когда началась Чакская война (1932-1935) с Боливией, казаки возглавили парагвайскую армию и привели ее к победе. Некоторых из них наградили и увековечили в названиях улиц. Также с конца 1870-х годов и до 1920-го на территории современного Ирана существовала Персидская казачья дивизия — самое боеспособное подразделение персидской армии, созданное российскими инструкторами. Во время Гражданской войны дивизия сражалась на стороне «белых». Было и такое событие: «18-19 мая 1920 года в персидском порту Энзели с целью «советизации» российского корпуса в Персии высадился десант матросов-большевиков под командованием Федора Раскольникова. Однако этот отряд был окружен подразделениями Персидской казачьей дивизии и был вынужден вернуться в Россию. Российские войска были выведены из Персии в 1920 году».

Казаки персидской бригады. Апрель 1909 года © Общественное достояние

Оставшихся в советской России ждали гонения и репрессии в рамках расказачивания, длившегося до середины 1930-х годов. Например, до 1936 года на казаков налагались ограничения по несению воинской службы в Красной армии. Когда их отменили, казаки стали частью РККА.

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Регулярные и добровольческие казачьи части участвовали во Второй мировой войне. Среди них были и коллаборационисты из белоэмигрантов, воевавшие на стороне Третьего Рейха и императорской Японии. В разгар войны появились казачьи коллаборационистские организации, в частности, «Казачий стан» — организация, объединявшая казаков в составе нацистских войск, — и «Главное управление казачьих войск имперского министерства оккупированных восточных территорий». После войны уцелевшие «белые» казаки были выданы советскому правительству. Казачьих генералов расстреляли, остальные казаки и их семьи получили разные сроки заключения. Позже, в 1955 году, часть из них была амнистирована.

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После распада СССР началось возрождение казачества как воинского сословия в России. Многие из казаков участвовали в постсоветских конфликтах. Помимо России и Украины сегодня существует множество казачьих обществ в постсоветских государствах: например, в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Казаки в российско-украинском конфликте. Численность, награды, потери В разные времена численность казаков-комбатантов в России варьировалась, и в разных источниках (включая реестры и исторические хроники) можно найти противоречивые данные. По официальным данным к декабрю 2022 года на российской стороне в СВО участвовало 14 700 казаков (11 добровольческих отрядов). К октябрю 2023 года — от 16 до 20 тыс. человек, из которых было сформировано 15 отрядов БАРС (боевого армейского резерва страны). За все время спецоперации в боевых действиях участвовало около 27 тыс. казаков со всей РФ (21 профессиональное казачье подразделение), 1300 из них удостоены государственных наград. По другим оценкам, через боестолкновения в СВО прошли 28 500 казаков.

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Юга.ру сообщали, что в марте 2023 года в зоне СВО находилось 4400 казаков Кубанского казачьего войска, а годом ранее мы рассказывали о первых потерях и об отправке еще тысячи казаков на фронт. В том же 2022 году казачий полковник Руслан Цветков дал интервью о том, как в учебном центре «Кубань» тренируют добровольцев. Среди прочего он рассказал, как готовили казаков к началу спецоперации в Украине. С начала 2024-го по конец февраля в боевых действиях участвует около 7200 человек. Из них «около 1,9 тысячи человек удостоены государственных, краевых, казачьих наград и медалей республик Донбасса — ДНР и ЛНР». О потерях казаков, участвовавших в СВО, судить сложно. Федеральные и местные СМИ дают мало информации, зачастую сообщая о смертях только командного состава. Возможно, одной из причин стал тренд на сокрытие потерь: последний раз Минобороны называло потери в сентябре 2022 года — тогда ведомство сообщило о гибели 5937 человек. В феврале 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не комментировать потери» и раскритиковал руководителей регионов, которые якобы «трубят о количестве погибших в СВО».

Некоторые сведения об участии казаков в российско-украинском конфликте становятся известны опосредованно. Так, например, в июле 2022 года литератор Захар Прилепин сообщил о гибели в СВО казака Андрея Иванчука. Писатель говорил о погибшем как об однополчанине. Солдат с позывным «Кубань» стал одним из персонажей автобиографического романа «Некоторые не попадут в ад», изданного Прилепиным в 2019 году о буднях донбасского конфликта. В связи с гибелью Иванчука их начальник штаба сказал писателю: «К концу спецоперации от твоей книги останется только книга». Об украинских казаках, участвующих в СВО, данных еще меньше. Из материала BBC известно, что еще в 2014 году в конфликте на Донбассе донские казаки участвовали с обеих сторон. Украинские реестровые казаки, возможно, входят в состав формирований Вооруженных сил Украины. На стороне Украины воюют и казаки из РФ — по крайней мере, по заявлениям «Русского добровольческого корпуса»*. Украинские же казачьи общества, как считает журнал, учрежденный МИД РФ, в основном занимаются бизнесом, что роднит их с западным казачеством: «На сегодня на Украине существует Украинское реестровое казачество (УРК) и более полусотни общественных казачьих организаций. Большинство из них существуют только на бумаге. Некоторые носят нелепые или совершенно чуждые казачьему делу названия — Мелитопольский курень им. Дмитрия Донцова Украинского казачества, Казачий кредитный союз Одессы, Казачий спортивный полк, Агропромышленный казачий округ и т.д.». При этом историк казачества из Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Каменцев напоминает**, что после распада СССР казаки заново определяли себя не только в РФ. По мнению исследователя, в Украине казачество стало одной из основ нового национального строительства. «В гимне [Украины поется], что мы казацкого роду. И среди очень многих украинцев, которые воюют, эта тема поднимается: что вот они казаки и защищают родину, их казацкие традиции. А кубанцы — они же наследники запорожцев переселенных. И они друг с другом сейчас воюют», — указывает Каменцев. Начиная с 1993 года и Леонида Кучмы власти Украины регулярно поддерживали казачество и укрепляли его официальный статус. Эту тенденцию продолжил и нынешний президент Украины Владимир Зеленский, проследив участие украинских казаков в разных исторических событиях. «Для современной украинской идентичности казакофилия и украинофилия — практически одно и то же. Миф интересен и в плане истории идей. Большинство регионов Украины имели казачье происхождение: «славное казачье прошлое» отмечалось местным населением в локальных нарративах городов и сел», — отметил ученый исследовательской сети Восточной Европы Prisma Ukraïna Денис Шаталов.