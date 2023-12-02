В Краснодарском крае не хватает мусорных полигонов — глава Росприроднадзора

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Росприроднадзора рассказала о нехватке мусорных полигонов на Кубани

2 декабря глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила «РИА Новости», что ведомство подготовило обзор состояния свалок, эксплуатация которых разрешена до 2026 года. По ее словам, с мусорными полигонами в Краснодарском крае сложилась «наиболее сложная ситуация».

В Геленджике завершают рекультивацию мусорного полигона:

«На сегодняшний момент подготовили большой обзор о том, где мы считаем ситуацию сложной. Это Ингушетия, Калининград, Ленинградская область, Краснодарский край. Таких регионов достаточно много в стране», — рассказала Радионова.

Как отметила глава Росприроднадзора, захоронение свалок необходимо сократить на 50%:

«Больше всего меня удивляет, когда команда региональная дожидается, когда полигон подходит к нулю, и уже после этого начинает принимать решение по выделению нового участка».

Напомним, что свалку в станице Полтавской Краснодарского края закрыли до конца 2023 года. Все материалы о мусорном полигоне можно почесть здесь.

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В Краснодарском крае не хватает мусорных полигонов — глава Росприроднадзора
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