В Краснодарском крае не хватает мусорных полигонов — глава Росприроднадзора

2 декабря глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила «РИА Новости», что ведомство подготовило обзор состояния свалок, эксплуатация которых разрешена до 2026 года. По ее словам, с мусорными полигонами в Краснодарском крае сложилась «наиболее сложная ситуация».

«На сегодняшний момент подготовили большой обзор о том, где мы считаем ситуацию сложной. Это Ингушетия, Калининград, Ленинградская область, Краснодарский край. Таких регионов достаточно много в стране», — рассказала Радионова.

Как отметила глава Росприроднадзора, захоронение свалок необходимо сократить на 50%:



«Больше всего меня удивляет, когда команда региональная дожидается, когда полигон подходит к нулю, и уже после этого начинает принимать решение по выделению нового участка».

Напомним, что свалку в станице Полтавской Краснодарского края закрыли до конца 2023 года. Все материалы о мусорном полигоне можно почесть здесь.