В Краснодаре жители ЖК свалили мусор у дверей управляющей компании, чтобы призвать к вывозу отходов

Жители краснодарского ЖК «Абрикосово» пожаловались в соцсетях, что управляющая компания не следит за вывозом мусора. На видео, которые жильцы многоэтажек опубликовали в соцсетях, видно гору мусора около баков. Люди считают, что компания не справляется со своими обязанностями.

По словам жильцов, решить эту проблему не получалось, поэтому они решили принести мусор к дверям офиса застройщика.

17 августа в муниципальном центре управления Краснодара рассказали, что управляющая компания вызвала полицию, чтобы установить лица тех, кто завалил двери офиса мусором.

Также там рассказали, что специалисты по жилищным вопросам ранее направляли в УК предписание об устранении нарушений на мусорных площадках. Компания не исполнила его вовремя, поэтому на нее подали иск в суд. Заседание пройдет в октябре.

В пресс-службе компании-застройщика «Точно» рассказали Юга.ру, что мусорную площадку обустроили при поддержке двух управляющих компаний — ЖК «Абрикосово» и ЖК «Мечта». Поэтому ответственность за её состояние несут обе управляющие компании.

«Со своей стороны управляющая компания ЖК «Абрикосово» направила в мусороуборочную организацию запрос на вывоз полного объема мусора, а также заказала за свой счёт самосвал для вывоза всего имеющегося мусора с территории. Причина быстрого заполнения баков и появления свалки — эксплуатация площадки не только жителями «Абрикосово» и «Мечты», но и жителями соседних домов: а мусороуборочная компания вывозит отходы только в тех объемах, на которые заключены договоры с жителями», — добавили в пресс-службе.

Также там отметили, что разбираются с ситуацией и будут информировать собственников квартир.

Ранее с проблемой вывоза мусора жители многоэтажек столкнулись в конце июля. Тогда в МЦУ сказали, что территорию привели в порядок, а контейнерную площадку переустроят.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за 2022 год в 1,5 раза выросло количество незаконных свалок. А с начала 2023 года оштрафовали больше 50 черных мусорщиков.