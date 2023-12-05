«Всегда весело, иногда сложно, часто страшно». В День добровольца поговорили с волонтерами из Краснодара

С 1985 года во всем мире по инициативе ООН 5 декабря отмечается Международный день добровольцев. Юга.ру поговорили с пятью краснодарскими волонтерками о том, почему они решили заниматься добровольческой деятельностью, что она дает и откуда берут на нее силы.

Яра Гуляева переехала в Краснодар из другого региона. В 2020 году девушка стала подписываться на разные городские паблики и следить, что происходит в городе. Ранее у нее был опыт экологического волонтерства, но надолго в ее жизни не задержался. Летом Яра посетила проект, организованный совместно с «Открытой средой», ее заинтересовала деятельность фонда. Потом увидела новость о вводном тренинге для новеньких волонтеров и записалась. «Начался какой-то принципиально новый виток в моей жизни, который подарил мне очень много и друзей, и знаний, и опыта. А самое главное — представлений о самой себе, что я могу, что я хочу, что мне нравится», — рассказала девушка.

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В первый год она волонтерила часто, не менее одного раза в неделю. Иногда ради этого прогуливала пары в университете. Задачи у девушки были самые разные. Она любила ходить на киновечера или просто сидеть в офисе «Открытой среды» и общаться с подопечными. Много времени проводила в тренировочной квартире, обучая людей с РАС базовым бытовым навыкам. «Это всегда весело, иногда сложно, часто страшно. На самом деле я до сих пор волнуюсь, когда иду на мероприятие, когда читаю анкету человечка, с которым проведу этот день. Благодаря волонтерству я завела много приятных знакомств. Мне нравится видеть результат, причем не только локальный от деятельности «Открытой среды» в Краснодаре, но и более глобальный», — добавила Яра.

© Фото Anna Elta, предоставлено «Открытой средой»

По словам девушки, волонтерство для нее та деятельность, из которой она черпает ресурсы. «Были моменты, когда я чувствовала некое выгорание. Я тогда как раз много времени проводила в тренировочной квартире. Это было для меня сложнее остальных задач, потому что требует большей включенности, изучения определенных методик и тщательной подготовки к занятиям. Когда я поняла, что трачу больше, чем получаю, то снизила нагрузку. Волонтерство не должно быть вопреки себе и через преодоление. Оно должно приносить удовольствие», — поделилась волонтерка. По словам Яры, добровольческая деятельность дает ей ощущение, что она находится на своем месте, что может справиться с разными проблемами. Она еще не знает, будет ли волонтерство напрямую связано с ее трудовой деятельностью. «Это очень ценный опыт, который действительно пригождается мне каждый день. Волонтерство — про принятие, про толерантность, про способность увидеть в чем-то, возможно, отталкивающем хорошее и понять сложности, с которыми сталкиваются люди», — добавила девушка. В будущем Яра скорее всего переедет в другой город, и она уже нашла там волонтерские организации, с которыми могла бы сотрудничать.

Наталья Жорова учится на третьем курсе в КубГАУ на эколога и занимается волонтерством в этой сфере. «У нас в школе был предмет «Экология». Там нам рассказывали о мусорной проблеме, что нужно сортировать отходы. Я хотела начать сортировать вторсырье и также лучше разбираться, куда что нужно сдавать, поэтому начала впервые волонтерить в краснодарском отделении «РазДельного сбора». Это движение проводило акции по сбору вторсырья от населения и дальнейшей отправке его переработчикам. Сейчас это напрямую связано с моей учебой в университете», — рассказала Наталья.

© Фото предоставлено «Чистой средой»

Девушку радует общение с разными людьми, выезды на места и возможность узнавать что-то новое для себя. С «Чистой средой» Наталья познакомилась, когда участвовала в акциях «РазДельного Сбора». Организация тогда занималась в основном уборками, девушка в них участвовала. Когда в 2021 году открылся экоцентр, она стала помогать и там.

«Сейчас я прихожу туда волонтерить раз в 1-1,5 месяца. Помогаю с консультированием (отвечаю на вопросы, куда какое вторсырье складывать и так далее), утрамбовыванием вторсырья в мешки, чтобы в дальнейшем их завязать, подписать и отправить на склад. Также сортирую вторсырье с экомобиля, если оно приезжает, когда я нахожусь в экоцентре», — объяснила Наталья. На уборках в городе или на природе ей бывает тяжело долго убираться, поэтому она не часто в них участвует. Благодаря волонтерству в «Чистой среде» и в университете Наталье выплачивают повышенную стипендию за общественную деятельность. Также в этому году она получила стипендию администрации Краснодарского края. «Я планирую связать свою жизнь с экологией и, конечно же, буду продолжать волонтерить, участвовать в уборках, в проведении экоуроков, заниматься экопросвещением. Я православная христианка, и мне помогает вера, незыблемый принцип которой говорит «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе», — подытожила девушка.

Юлия Остапенко стала волонтеркой «Открытой среды» по примеру подруг. Она долго боялась подать заявку, а потом в пандемию учредители решили провести образовательную программу онлайн. Тогда девушка поняла, что больше нет смысла искать отговорки, этот формат ей подходит. Волонтерство не имеет к ее образованию и основной деятельности никакого отношения. Девушка старается участвовать в мероприятиях фонда как можно чаще. Когда есть свободное время — сразу записывается на какую-то активность. Чаще всего это мастер-классы, посещение кинотеатра, игры в настолки.

Маша, Женя, Валера и волонтер Алина на двухлетии проекта «Открытая среда» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Мне нравится возможность занять себя. Стараюсь всегда подходить к встречам ответственно. Я понимаю, что эти несколько часов родители подопечного смогут заняться своими делами. И если не приду, кто-то лишится времени на себя», — объяснила Юлия. Девушка считает, что не она находит ресурсы для волонтерства, а благотворительность дает ей заряд сил и энергии. Если у нее плохое настроение, то к примеру в крафтовой мастерской, где подопечные шьют вещи, оно обязательно улучшится. «Порой я открываю для себя что-то новое. Именно на мероприятии «Открытой среды» я впервые встала на коньки. Прыгать на батуте, что-то готовить или мастерить — это все весело и интересно», — добавила Юлия.

Наталья Гладких начала заниматься волонтерством еще в школе и продолжила в университете. Для нее стало нормой помогать. О фонде «Открытая среда» Наталья узнала от подруги, которая уже волонтерила в нем. Девушка рассказала, как проходят мероприятия, какие достижения у подопечных, и позвала присоединиться. «Я сомневалась. У меня не было опыта взаимодействия с людьми с аутизмом. Не понимала, как нужно себя вести в той или иной ситуации, как правильно отреагировать на какие-то действия. Была масса вопросов. Страхи ушли, потому что в «Открытой среде» есть вводный тренинг для волонтеров. На нем мы и закрыли все вопросы», — рассказала она.

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Волонтерская деятельность не имеет отношения к профессии Натальи. У нее педагогическое образование, девушка работает учителем русского языка и литературы. Знание возрастной психологии и опыт помогают ей в добровольческой деятельности. Наталья посещает два-три мероприятия в месяц, иногда чаще. «Недавно мы с ребятами делали свечи из вощины и открытки. На таких мероприятиях нужно направлять своего подопечного, подсказывать ему, что следует делать. При этом важно не выполнять все за человека, чтобы он смог чему-то научиться, стал более самостоятельным», — объяснила девушка. Если речь идет о вечере настольных игр, волонтерам важно правильно подобрать развлечение для группы, объяснить правила и периодически их проговаривать, следить, как участники взаимодействуют между собой. «Мне нравится наблюдать за эмоциями ребят, потому что они их никогда не скрывают. Нравится следить, какой путь они проделывают вместе с фондом и волонтерами. Каждое из мероприятий становится открытием как для самих подопечных, так и для добровольцев. Ни о каких материальных профитах мы здесь не говорим», — продолжает волонтерка.

© Фото Anna Elta, предоставлено «Открытой средой»

Для Натальи важно, что в Краснодаре есть сообщество волонтеров, где участники могут делиться эмоциями и переживаниями, победами. Что есть возможность познакомиться с людьми с аутизмом и узнать, почему они так реагируют на определенные условия. Девушка часто натыкалась на информацию об этом расстройстве, но общей картины в её голове не было. «Меня мотивирует возможность помогать людям. Несколько часов личного времени и моя включенность приносят плоды. Это тот ресурс, которым я точно могу поделиться», — добавила девушка.

Любовь Хосонова всегда хотела помогать людям. Именно поэтому поступила в КубГУ по направлению «социальная работа». Девушка выбирала профессию осознанно, но работать в эту сферу не пошла. Любовь трудится бизнес-ассистентом, а потребность помогать реализует в свободное время, участвуя в деятельности благотворительных организаций. В разгара пандемии коронавируса девушка посмотрела французский фильм «Особенные» и сильно впечатлилась. «Поняла, что я тоже так могу, это в моих силах, есть ресурсы. Написала в соцсети «Открытой среды», заполнила анкету и почти сразу стала участвовать в мероприятиях», — рассказала Любовь.

Сейчас девушка посещает события несколько раз в месяц, в зависимости от загруженности на работе. Она участвует в мастер-классах и в процессе помогает подопечным фонда. «Открытой среде» нужна больше не физическая помощь, а моральная поддержка. Достаточно сказать: «Вау, как круто у тебя получается». Мы общаемся обо всем на свете. Иногда нужно просто подержать за руку», — рассказала Любовь. Больше всего в волонтерстве девушку радуют улыбки ребят, а также мысли о том, что она смогла сделать для них этот день лучше, интереснее, добрее. Это же и придает ей сил. Также она освещает мероприятия «Открытой среды» в социальных сетях, рассказывает о волонтерстве. По ее словам, у многих это откликается. Несколько подписчиков уже удалось привлечь в фонд. Есть и те, кто стал постоянно жертвовать средства в пользу организации.

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«После каждого сообщения я наполняюсь энергией и понимаю, что все делаю не зря. Очень важно освещать эту тему, потому что до сих пор многие не знают и не понимают, что такое аутизм, и сторонятся таких людей. Нужно просвещать», — добавила Любовь. Глобально волонтерство дает ей возможность делать мир лучше, как бы громко это ни звучало. Она понимает, что ее деятельность — это капля в море, но объединившись можно свернуть горы. По словам куратора волонтеров «Открытой среды» Юлии Горбовой, без добровольцев фонда бы не существовало. Подопечные их обожают и считают своими друзьями. Ждут на каждом мероприятии, запоминают, когда человек был с ними в последний раз. Сейчас в фонде более 100 волонтеров.

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