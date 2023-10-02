В Краснодаре открылся арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью. Репортаж

В конце декабря 2022 года в Краснодаре открылся первый в регионе центр полезной занятости для молодых людей с инвалидностью «Окколо». Здесь можно получить профессию, попробовать найти работу и просто провести время в компании. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова сходила туда, чтобы узнать, как устроен этот центр и кому он может быть полезен.

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Центр находится на улице Зиповской, 9К, найти его не составит труда. Я иду по коридору и издалека вижу, как девушка в инвалидной коляске делает выкройку из куска желтой ткани. Сразу понимаю — пришла по адресу. Небольшое помещение площадью порядка 150 кв. метров находится на первом этаже. Всё окрашено в желтый и фиолетовый цвета. Есть диваны и кресла, столы и стулья, стеллажи и книжные полки, живые цветы. В кофейне есть рабочая зона, барная стойка и зона отдыха. Всё приспособлено для людей на инвалидной коляске. В общем пространстве для проведения мероприятий находится профессиональное световое и звуковое оборудование.

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Кофе мне готовил бариста Илья с протезами обеих ног. Он состоит в организации для людей с приобретенной инвалидностью «Опора», где и узнал об «Окколо». На тот момент в его жизни был не самый хороший период, поэтому он решил развеяться и сходить на открытие центра. «Я подписался на соцсети и из них узнал, что идет набор на обучение кофейному делу. Записался и начал ходить. Было очень интересно, меня захватила эта тема. По итогу мне предложили работать здесь, я с радостью согласился», — рассказал Илья. Парень признался, что хотел бы работать в городской кофейне. На инвалидной коляске он передвигается по городу, заезжает в различные заведения и пробует там кофейные напитки — чтобы расширить вкусовой кругозор. Здесь же встречаю Машу и Лизу. Маша узнала об «Окколо» из соцсетей ВОГ (Всероссийское общество слепых) и решила посетить открытие. Тогда ей понравилась теплая и дружеская атмосфера. «Я и раньше хотела изучать кофе и его вкусы, научиться правильно его делать и работать бариста. Прошла курс, и мне предложили остаться в кофейне, я с радостью согласилась. В планах провести лекцию на тему «История первых глухих бариста в мире» и рассказать о нас с Лизой [напарница Марии по кофейне, — Юга.ру] в «Окколо», — объяснила девушка.

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Особняком стоит швейный цех с двумя профессиональными станками. Изначально у них были впаянные ножные педали, но станки переделали, теперь они работают на ручном приводе. Идея создания именно швейного цеха захватила команду буквально сразу, другие варианты не рассматривались. Причин несколько. Первая — резиденты могут продавать свои продукты на любую аудиторию без привязки к Краснодару. Вторая — шить можно не только одежду. Третья — создавать что-то можно не только для здоровых людей. «Например, у каждой инвалидной коляски есть тканевая перемычка снизу. Она обычно либо черная, либо грустная темно-синяя. Можно сделать целую коллекцию разнообразных перемычек, чтобы была прям полноценная линейка. Условно, ты просыпаешься с утра и думаешь: «Сегодня хочу ездить на леопардовой коляске». И у тебя есть такая возможность», — считает Львов-Белов. Швейному цеху уже подали несколько идей — создавать дождевики для инвалидных колясок и специальные сумки.

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Здесь работает Яна, у девушки нарушение опорно-двигательной системы, поэтому она передвигается на инвалидном кресле. На открытие «Окколо» её привели друзья. Яна давно мечтала о месте, куда люди с инвалидностью могли бы приходить в любое время. Жизнь девушки и до этого не была скучной, но с появлением центра она определенно стала более насыщенной. «Никогда не была любительницей шить, всегда вела активный образ жизни. Но потом появился запрос саму себя обшивать. Людям, которые постоянно используют инвалидное кресло, сложно найти подходящую одежду. Лекало иное, юбка-карандаш на сидячей девушке смотрится иначе, как и брюки с высокой посадкой. Когда-то я для себя решила, что коляска — мой аксессуар, периодически тюнингую ее. Мне важно, чтобы я выглядела не вразрез с ней. В «Окколо» дали возможность обучиться и трудоустроиться. Теперь я могу не только себя обшивать, но также зарабатывать деньги. А вообще хочу стать модельером, создавать коллекции, в том числе для парней-ампутантов», — рассказала Яна.

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Образовательные курсы вели и ведут нормотипичные люди. Звукорежиссуру преподает сам Львов-Белов. Швейному делу обучала Галина Козырева, преподаватель института культуры кафедры дизайна. Но с ней проекту пришлось расстаться. Сейчас направлением руководит Елена Кривошеина, опытный технолог, швея, модельер. Елена рассказала, что преподает индивидуальные уроки шитья и раньше уже обучала людей с инвалидностью. «Обычному швейному делу в достаточной мере обучают в классических учебных заведениях. А именно инклюзии не было. Здесь можно организовать производство креативных вещей с нестандартным подходом. В наших планах отшить коллекцию необычных аксессуаров. Потом, может, что-то теплое начнем делать, например, свитшоты. Хотим создавать то, что больше никто не производит. Будет эксклюзив», — поделилась Елена. Ребята, которые сейчас работают в швейной мастерской, шьют своеобразные, даже странные вещи, потому что это история не просто об одежде, а об особенной одежде. Планируется, что в арт-кластере в будущем появится шоурум с различными моделями. Уже продаются фирменные желтые футболки с необработанными краями. По словам Павла, на них есть спрос. Дать ремесло «Окколо» — многофункциональный центр для молодежи с физической инвалидностью. Людям, например, с нарушениями опорно-двигательной системы или слуха бывает сложно получить профессию и найти работу. В арт-кластере они могут обучиться различным специальностям. По словам руководителя центра Львова-Белова, основная задача образовательных программ арт-кластера — дать профессию, которая может прокормить. «Окколо» не работает с людьми с ментальными особенностями. Однажды им пришло письмо, в котором мужчина просил, чтобы участники команды помогли его сыну освоить какую-нибудь профессию, чтобы у него была нормальная жизнь. В конце была подпись «У меня рак, я умираю». «У ребёнка инвалидность ментальная, ему 18 лет, а ведет он себя как одиннадцатилетний мальчик. И мы понимаем, что это не наш профиль, ментальная инвалидность — это очень большая ответственность, очень сложно», — объясняет Павел. Людям с ментальными особенностями нужны не только прикладные навыки, но также социальная адаптация, опыт общения с другими людьми, основы поведения в обществе и психологическая поддержка. Всем перечисленным должны заниматься специалисты, имеющие соответствующее образование. Таких людей в «Окколо» нет. Кроме того, в арт-кластере нет специальности, которые такой человек мог бы освоить. «Я знаю, что некоторые подопечные, у которых нет больших дефицитов навыков, были рады посетить кластер. Мы в принципе радуемся новым инклюзивным местам и проектам, поэтому это несомненно хороший ресурс для многих. Видно, что были приложены силы и знания. Будем рады дальнейшему взаимодействию с кластером и приложим как обычно много усилий, чтобы наши подопечные имели достаточно опыта и навыков для выхода на такой уровень», — прокомментировала основательница благотворительной организации для людей с аутизмом «Открытая среда» Анна Малова.

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Идея создания «Окколо» принадлежит компании «Квартал Луи», у истоков которой стояла нынешняя уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Это реабилитационный центр в Пензе, созданный по модели сопровождаемого проживания. Здесь молодых людей с инвалидностью, оставшихся без родительского попечения, готовят к самостоятельной взрослой жизни. Спонсоры были готовы выделить деньги на проект нового арт-кластера при условии, что он будет где-то на юге. Представители «Квартала Луи» привлекли младшего брата Марии, Павла Львова-Белова, который ставит спектакли в Краснодаре. Сейчас здесь работают сам Павел, три бариста, две швеи, звукорежиссер, два преподавателя, смм-менеджер и два креативных менеджера. В конце мая место творческого общения для молодых людей с инвалидностью и без «Окколо» открылось в Ростове-на-Дону. Центр для начала запустил два образовательных направления — кофейню и столярную мастерскую. Где работать? Хотя основная задача создания «Окколо» — трудоустройство резидентов, в том числе во внешнюю среду, с этим оказалось сложнее, чем рассчитывали.

Тогда родилась идея сделать ярмарку профессий. Привлечь мастеров разных направлений, вплоть до вырезания ключей, и организации, которые могли бы принять к себе новых сотрудников. Это была голубая мечта всей команды. А потом стало понятно, что при всей красоте этой идеи, она совершенно нерабочая. Потому что трудоустройство человека с инвалидностью во внешнюю среду требует юридического и физического сопровождения. «То есть либо ты выкидываешь человека куда-то в жизнь, и пусть он сам дальше разбирается со всем. И подставляешь тем самым инвалида и трудовую организацию, в которую его направляешь. Либо ты с полной ответственностью сопровождаешь этого человека в период его адаптации. Но это слишком сложно, этим должны заниматься профильные организации. Мы поняли, что, к сожалению, пока не можем это реализовать», — говорит Павел. По его словам, представители «Окколо» постоянно разговаривают с владельцами кофеен и предлагают взять на работу резидентов кластера. Они пока не хотят. «Но мы живём в прекрасное время. Сейчас почти всё, что касается инклюзии, зачастую связано с очень хорошими и модными проектами. Инклюзия — не значит грустно, уныло, скучно и серо. Поэтому потихонечку можно это всё пропихивать в народ и говорить, что организация может выиграть за счет того, что в штате появится человек с инвалидностью», — добавил Львов-Белов. Против страхов и предубеждений По словам Львова-Белова, «Окколо» — не про толерантность. Руководитель проекта считает это слово неприятным. «Это значит, что я совершаю какое-то усилие над собой. «Окколо» о другом. Оно о другой реальности, в которой людям не нужно принимать друг друга по какой-то причине. Нас интересуют способности человека — творческие или интеллектуальные, что он может нам дать», — объясняет Павел. Он рассказал, что к нему подходили и просили помочь сделать заказ в кофейне, не понимая, как общаться с глухими бариста. «У нас люди приходят на бар и видят человека, с которым нужно взаимодействовать как-то иначе. Это же крутой экспириенс. Ты получаешь другой опыт, разговариваешь с бариста, который тебя не слышит, ищешь новые методы общения с ним. И если ты достаточно коммуникативный, то найдешь коннект легко и просто. Мы все из себя такие полноценные, но почему-то испытываем страх и дискомфорт», — продолжает Львов-Белов. По его мнению, этот страх совершенно необоснованный, глупый и навязанный. Современная социология связывает стигматизацию инвалидов с процессами социальной идентификации. Она ассоциируется с ожиданиями, которые общество предъявляет личности.



Согласно социологу Ирвингу Гоффману, стигма возникает при устойчивом несоответствии поведения человека общепринятым ожиданиям. Стигматизация инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями выражается в том, что в отношении их формируются устойчивые ожидания: их чаще считают пассивными, неблагополучными, незащищенными, поэтому «полноценные» люди смущаются наравне взаимодействовать с инвалидами. Носитель стигмы, таким образом, становится объектом проекции на него фобий и опасений, ассоциируемых со слабостью и социальной непригодностью, низким потенциалом развития и ограниченностью жизненных перспектив. Павел вспомнил случай, когда идея создания «Окколо» только появилась. У одного из баров он познакомился с глухой девушкой и поинтересовался, кто она, откуда и что делает здесь ночью. Оказалось, она моет посуду в одном из заведений. «Это о нашем понимании мира. Хорошие, умные, яркие ребята просто не могут устроиться на нормальные должности. Я сейчас не говорю про инвалидность, которая серьезно ограничивает. Даже глухим ребятам, которые абсолютно коммуникативны, присутствующий в нас блок не позволяет заниматься ничем, кроме как мыть посуду или работать на удаленке в экселе», — рассказывает Павел.

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В «Окколо» можно пить кофе, работать, общаться, играть в настольные игры и устраивать мероприятия. Проект уже сотрудничает с малым бизнесом, который арендует площадку. Например, лагерь MOST CAMP, книжный магазин «Чарли». В конце зимы здесь запустили ежесубботний «Вечерок». В программе может быть мастер-класс, дискотека, в том числе танцы колясочников, турнир по настольным играм. Во второй такой вечер в арт-кластер пришла девушка-волонтерка и попросила разрешение пофотографировать участников. «Через некоторое время она подошла ко мне со словами: «Паша, где они?» Я начинаю показывать: «Вот у девушки задержка в развитии, вот у парня нет ног, ты не видишь?» Она правда этого не заметила. Потому что это естественно, когда нет сегрегации. Ты перестаешь видеть инвалидность, а видишь просто человека. Как бы банально это ни звучало», — вспоминает Павел Львов-Белов.

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