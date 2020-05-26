500 рабочих мест. «Ингосстрах» открыл вакансии в новом операционном центре в Краснодаре

Пандемия новой коронавирусной инфекции всего за несколько недель кардинально изменила ситуацию на рынке труда во всем мире. Многие закрывшиеся во время карантина компании и предприятия вынуждены увольнять сотрудников, и в ближайшее время, по прогнозам экспертов, этот негативный тренд сохранится.

Как рассказали порталу Юга.ру в компании «Ингосстрах», активные и целеустремленные краснодарцы могут получить работу у страховщика. При этом иметь опыт в страховом бизнесе необязательно — можно пройти обучение и получить возможности для профессионального развития и карьеры.

Сейчас компания «Ингосстрах» готовится открыть в Краснодаре современный операционный центр, который будет выполнять основные функции по сопровождению страхового бизнеса. Здесь разместятся кол-центр, отделы юридической поддержки бизнеса и обработки страховых договоров и документов.

Появление операционного центра создаст в городе 500 новых рабочих мест. «Ингосстрах» приглашает в свою команду людей с высшим юридическим, экономическим, медицинским образованием и опытом работы. Также в компании готовы рассмотреть на имеющиеся вакансии молодых специалистов без опыта работы, выпускников и студентов учебных заведений. Главное, что требуется от соискателей, — готовность активно учиться у коллег-профессионалов и ответственно подходить к рабочим задачам и процессам.

Также Виктория Невская отметила, что в «Ингосстрахе» работают профессионалы страхового дела с большим опытом, и все они готовы быть наставниками, обучать, делиться накопленными знаниями с молодыми специалистами.

Тем, кто решит присоединиться к команде «Ингосстраха», необходимо отправить резюме в службу персонала по электронному адресу: polina.paschenko@ingos.ru.

По данным Центра занятости населения Краснодара, в 2020 году уровень регистрируемой безработицы в городе вырос по сравнению с прошлым годом на 0,9% и составил 1,3% — сейчас на учете стоят более 23 тыс. человек.

Выплаты семьям с детьми и соцработникам, поддержка самозанятых: О чем еще говорил Путин в речи по ситуации с коронавирусом

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 485, минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей, максимальный размер увеличен до 12 тыс. 130 рублей. Граждане, которых уволили и признали безработными после 1 марта 2020 года, будут получать пособие в максимальном размере в апреле-июне текущего года. Исключение составят работники, уволенные за виновные действия. Дополнительную помощь от государства могут получить ставшие безработными граждане, у которых есть дети. Подробнее о выплатах можно узнать здесь.