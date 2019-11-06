Как открыть свой бизнес в Краснодаре. История основательницы барбершопов Hardy
24 октября в Краснодаре прошел форум «Свое дело». На нем выступали такие звезды коучинга, как маркетолог Игорь Манн и бизнес-тренер Владимир Герасичев. Не меньший интерес аудитории вызвал разбор реальных проектов малого бизнеса. В форуме участвовали предприниматели Краснодарского края, которые обслуживаются в Сбербанке.
Одним из проектов, который оценивали эксперты на форуме, стал бизнес краснодарки Светланы Онеговой. Вместе со своим сыном Игорем в 2015 году она основала сеть барбершопов Hardy, позже занялась дистрибуцией профессиональной косметики One Ideal Style. Суммарные вложения в бизнес составили порядка 15 млн рублей.
Юга.ру поговорили с участницей форума об открытии своего дела, культуре стрижек и трудностях выхода на рынок.
— Расскажите о том, как вы начинали бизнес.
Светлана Онегова
основательница барбершопов Hardy
— Я работала в российских торговых компаниях, сын — в маркетинге и продажах американской табачной компании. Из командировки в США он вернулся с бородой, стал за ней следить и вскоре загорелся идеей открыть барбершоп. Мы открывались по франшизе и планировали это дело как дополнительный доход. Но, посмотрев на предлагаемый интерьер и выйдя на первую линию, мы поняли, что нужен другой формат, и увидели, что вести бизнес удаленно не удастся. Сначала со своей работы уволился сын. Начали вкладывать дополнительные средства, чтобы приблизиться к премиум-классу. На первой линии был тогда Mr. Right — барбершоп, на который мы равнялись во время запуска.
Сейчас во всем бизнесе занято 50 человек. Мы в лидирующей группе с двумя заведениями под запатентованным именем. Мы хотим выигрывать широким спектром услуг — не все барбершопы предлагают спа, маникюр или дополнительные процедуры для лица. Нам важен комфорт клиентов, их время и настроение — поэтому у нас можно поиграть в PlayStation, посмотреть телевизор или выбрать музыку.
Форум «Свое дело» Сбербанк проводит в 12 городах России. Разбор предпринимательских кейсов входит в образовательный проект для малого бизнеса «Деловая среда», реализуемый банком совместно с Министерством экономического развития. Вот схема проекта:
1. Сбербанк изучает анкеты бизнесменов.
2. В отобранных компаниях снимают бизнес-процессы и интервьюируют предпринимателей.
3. На форуме бизнесмены получают советы от экспертов.
4. Через два месяца — второе посещение компаний и съемка изменений в их работе.
Для участия в краснодарском форуме «Свое дело» Сбербанк выбрал бизнес Светланы Онеговой и ее сына.
— Ваши впечатления от экспертного разбора?
О малом бизнесе:
— Неоднозначные. Есть некое смятение от того, что на публику вынесли твой бизнес и рассказали о недоработках. Но мы это приняли конструктивно. Для нас частный бизнес — новый опыт: раньше мы с сыном работали на другие компании. Работая на кого-то, проще замечать недочеты в работе. Другое дело — вести свой бизнес: даже зная, как правильно, не всегда можешь сделать именно так. Что-то ты видишь замыленным глазом, что-то не замечаешь вовсе.
Из выступлений понравился совет Игоря Манна поставить свои главные цели на заставку смартфона. У сына это уже есть, я тоже сделаю. Другой его ценный совет: набросать 100 слов о своей компании — преимуществ по сравнению с конкурентами.
— Эксперт по интернет-маркетингу Алексей Иванов подробно критиковал ваш сайт. Среди прочего он советовал оценивать своих барберов не от лица компании, но словами клиентов. Что скажете об этом?
— Разбор был интересен тем, что отдельные моменты — в том числе и по сайту — мы и сами собирались исправить. А когда те же мысли услышали от экспертов, тут же дали указания программистам. Конечно, постараемся отражать наши услуги в интернете более эмоционально — здесь эксперты правы на 100%. Ведь и фотографии стрижек, и отзывы на картах или в соцсетях — это те эмоции, которые лучше всего показывают нашу работу.
— Михаил Смолянов, специалист по инвестициям, назвал вашу прогнозируемую выручку в год — 1 млн на сотрудника — непозволительно малой. Причиной он видел слабую заполняемость зала. Согласны ли вы с такой оценкой эксперта?
— Разбор экспертов не был углубленным изучением нашего бизнеса. Они анализировали только молодой барбершоп, открытый в марте 2018 года. Первый барбершоп на пересечении Красной и Гаврилова мы открыли в ноябре 2015 года. Там 80% занятости и нет тех проблем с заполняемостью зала, с которыми сталкивается новое место.
За четыре года сильно изменился рынок. В 2015 году мы были четвертыми, кто открывал барбершоп на центральной улице. Сейчас в Краснодаре мне известно где‑то о 90 барбершопах или заведениях, которые называют себя барбершопами, — здесь уже как смотреть.
— На форуме вы говорили, что занялись поставками косметики потому, что многим было негде брать профессиональную косметику. Расскажите об этом подробнее.
— Когда мы открыли первый салон, выяснилось, что кроме American Crew никто не поставляет профессиональную косметику. Наши барберы изучили рынок, нашли бренд Elegance, и мы заключили с ними первый дистрибьюторский договор. Поработав с ними, поняли, что в широком выборе косметики нуждаются многие барбершопы. Просто они не знали, где покупать. Поэтому мы решили открыть торговую компанию. Посещали выставки в Москве и заключили эксклюзивные договоры по югу РФ, потом добирали бренды. Теперь на юге мы единственная мультибрендовая компания. Многие поставляют 1-3 бренда, у нас их 35. В России такая широкая линейка брендов есть еще только у одной компании, и она на севере.
Евгений Титов, председатель Юго-Западного отделения Сбербанка:«На Юге и Северном Кавказе мы обслуживаем более 226 тыс. клиентов малого бизнеса, из них 30% — в Краснодарском края. Благодаря развитию цифровых сервисов для бизнеса новыми клиентами банка стали 62 тыс. предприятий малого бизнеса. Кубань — регион, в котором много предпринимательских идей».
- Более 50% занятых в малом и среднем бизнесе сконцентрировано в 10 регионах РФ. С 690 тыс. рабочих мест Краснодарский край — на третьем месте, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего малым и средним бизнесом создана четверть (25,6%) рабочих мест в РФ — это 18,3 млн.
- Показатель предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае чуть выше среднего по РФ и составляет 31,2 единицы на 1000 трудоспособного населения (в РФ — 28,5 единицы МСП на 1000 человек; для сравнения в Китае — 45, в Европе — 57, в США — 90).
- В исследуемый период (октябрь 2018 — март 2019 гг.) в Краснодарском крае был зафиксирован один из самых высоких приростов активных компаний — 5,67%. Выше только в Камчатском и Ставропольском крае, Брянской области, республиках Тыва, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чукотском АО; при этом Сбербанк отметил, что данные последних трех субъектов могут иметь существенные погрешности.
Данные из исследований Сбербанка о развитии и занятости в МСП.
— Не переполнен ли рынок барбершопов в Краснодаре? Как вы видите его изнутри?
— Открываться сейчас очень сложно, конкуренция в Краснодаре ощутима. Кто-то из мужчин продолжает стричься в салонах, кто-то предпочитает другие барбершопы, кто-то стрижется на дому. Но очень радует, что вместе с отцами все чаще приходят и дети. Мужчины больше следят за собой и приходят чаще: раньше клиенты возвращались раз в два месяца, сейчас — 1-2 раза в месяц. Однако культура только развивается, и до сих пор часто встречаем мужчин, которые впервые узнают о существовании барбершопов и интересуются этой услугой.
— Какие строите планы на будущее?
— В следующем году с помощью Сбербанка планируем открыть два барбершопа: один — VIP-категории, другой — с демократичными ценами, а также запустить интернет-магазин для торговли профессиональной косметикой для мужчин. В течение 2021-2025 годов хотим открыть еще пять барбершопов и закрыть нашей сетью центр и все спальные районы города.
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