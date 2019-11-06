Как открыть свой бизнес в Краснодаре. История основательницы барбершопов Hardy

24 октября в Краснодаре прошел форум «Свое дело». На нем выступали такие звезды коучинга, как маркетолог Игорь Манн и бизнес-тренер Владимир Герасичев. Не меньший интерес аудитории вызвал разбор реальных проектов малого бизнеса. В форуме участвовали предприниматели Краснодарского края, которые обслуживаются в Сбербанке. Одним из проектов, который оценивали эксперты на форуме, стал бизнес краснодарки Светланы Онеговой. Вместе со своим сыном Игорем в 2015 году она основала сеть барбершопов Hardy, позже занялась дистрибуцией профессиональной косметики One Ideal Style. Суммарные вложения в бизнес составили порядка 15 млн рублей. Юга.ру поговорили с участницей форума об открытии своего дела, культуре стрижек и трудностях выхода на рынок.

— Расскажите о том, как вы начинали бизнес.

Светлана Онегова основательница барбершопов Hardy

— Я работала в российских торговых компаниях, сын — в маркетинге и продажах американской табачной компании. Из командировки в США он вернулся с бородой, стал за ней следить и вскоре загорелся идеей открыть барбершоп. Мы открывались по франшизе и планировали это дело как дополнительный доход. Но, посмотрев на предлагаемый интерьер и выйдя на первую линию, мы поняли, что нужен другой формат, и увидели, что вести бизнес удаленно не удастся. Сначала со своей работы уволился сын. Начали вкладывать дополнительные средства, чтобы приблизиться к премиум-классу. На первой линии был тогда Mr. Right — барбершоп, на который мы равнялись во время запуска.

Сейчас во всем бизнесе занято 50 человек. Мы в лидирующей группе с двумя заведениями под запатентованным именем. Мы хотим выигрывать широким спектром услуг — не все барбершопы предлагают спа, маникюр или дополнительные процедуры для лица. Нам важен комфорт клиентов, их время и настроение — поэтому у нас можно поиграть в PlayStation, посмотреть телевизор или выбрать музыку. Форум «Свое дело» Сбербанк проводит в 12 городах России. Разбор предпринимательских кейсов входит в образовательный проект для малого бизнеса «Деловая среда», реализуемый банком совместно с Министерством экономического развития. Вот схема проекта:



1. Сбербанк изучает анкеты бизнесменов.

2. В отобранных компаниях снимают бизнес-процессы и интервьюируют предпринимателей.

3. На форуме бизнесмены получают советы от экспертов.

4. Через два месяца — второе посещение компаний и съемка изменений в их работе.



Для участия в краснодарском форуме «Свое дело» Сбербанк выбрал бизнес Светланы Онеговой и ее сына. — Ваши впечатления от экспертного разбора?

— Неоднозначные. Есть некое смятение от того, что на публику вынесли твой бизнес и рассказали о недоработках. Но мы это приняли конструктивно. Для нас частный бизнес — новый опыт: раньше мы с сыном работали на другие компании. Работая на кого-то, проще замечать недочеты в работе. Другое дело — вести свой бизнес: даже зная, как правильно, не всегда можешь сделать именно так. Что-то ты видишь замыленным глазом, что-то не замечаешь вовсе. Из выступлений понравился совет Игоря Манна поставить свои главные цели на заставку смартфона. У сына это уже есть, я тоже сделаю. Другой его ценный совет: набросать 100 слов о своей компании — преимуществ по сравнению с конкурентами.

— Эксперт по интернет-маркетингу Алексей Иванов подробно критиковал ваш сайт. Среди прочего он советовал оценивать своих барберов не от лица компании, но словами клиентов. Что скажете об этом? — Разбор был интересен тем, что отдельные моменты — в том числе и по сайту — мы и сами собирались исправить. А когда те же мысли услышали от экспертов, тут же дали указания программистам. Конечно, постараемся отражать наши услуги в интернете более эмоционально — здесь эксперты правы на 100%. Ведь и фотографии стрижек, и отзывы на картах или в соцсетях — это те эмоции, которые лучше всего показывают нашу работу. — Михаил Смолянов, специалист по инвестициям, назвал вашу прогнозируемую выручку в год — 1 млн на сотрудника — непозволительно малой. Причиной он видел слабую заполняемость зала. Согласны ли вы с такой оценкой эксперта? — Разбор экспертов не был углубленным изучением нашего бизнеса. Они анализировали только молодой барбершоп, открытый в марте 2018 года. Первый барбершоп на пересечении Красной и Гаврилова мы открыли в ноябре 2015 года. Там 80% занятости и нет тех проблем с заполняемостью зала, с которыми сталкивается новое место. За четыре года сильно изменился рынок. В 2015 году мы были четвертыми, кто открывал барбершоп на центральной улице. Сейчас в Краснодаре мне известно где‑то о 90 барбершопах или заведениях, которые называют себя барбершопами, — здесь уже как смотреть.

— На форуме вы говорили, что занялись поставками косметики потому, что многим было негде брать профессиональную косметику. Расскажите об этом подробнее. — Когда мы открыли первый салон, выяснилось, что кроме American Crew никто не поставляет профессиональную косметику. Наши барберы изучили рынок, нашли бренд Elegance, и мы заключили с ними первый дистрибьюторский договор. Поработав с ними, поняли, что в широком выборе косметики нуждаются многие барбершопы. Просто они не знали, где покупать. Поэтому мы решили открыть торговую компанию. Посещали выставки в Москве и заключили эксклюзивные договоры по югу РФ, потом добирали бренды. Теперь на юге мы единственная мультибрендовая компания. Многие поставляют 1-3 бренда, у нас их 35. В России такая широкая линейка брендов есть еще только у одной компании, и она на севере.

Данные Сбербанка о занятости в малом и среднем бизнесе и его росте на Кубани Более 50% занятых в малом и среднем бизнесе сконцентрировано в 10 регионах РФ. С 690 тыс. рабочих мест Краснодарский край — на третьем месте, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего малым и средним бизнесом создана четверть (25,6%) рабочих мест в РФ — это 18,3 млн.

Показатель предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае чуть выше среднего по РФ и составляет 31,2 единицы на 1000 трудоспособного населения (в РФ — 28,5 единицы МСП на 1000 человек; для сравнения в Китае — 45, в Европе — 57, в США — 90).

В исследуемый период (октябрь 2018 — март 2019 гг.) в Краснодарском крае был зафиксирован один из самых высоких приростов активных компаний — 5,67%. Выше только в Камчатском и Ставропольском крае, Брянской области, республиках Тыва, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чукотском АО; при этом Сбербанк отметил, что данные последних трех субъектов могут иметь существенные погрешности. Данные из исследований Сбербанка о развитии и занятости в МСП.