Новый аэропорт Геленджика обещали открыть до конца 2021 года

На Российском инвестфоруме в Сочи 14 февраля подписали протокол о развитии аэропорта в Геленджике

Документ подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Площадь нового аэропорта составит 9 тыс. кв. метров. Помимо здания хотят построить вспомогательные служебно-технические помещения, парковки, стоянки для такси и междугородних автобусов. Новый аэровокзальный комплекс хотят ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. По данным пресс-службы банка ВТБ, акционеры вложат в проект суммарно до 4 млрд рублей.