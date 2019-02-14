Новый аэропорт Геленджика обещали открыть до конца 2021 года

Краснодарский край

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На Российском инвестфоруме в Сочи 14 февраля подписали протокол о развитии аэропорта в Геленджике

Документ подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

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Площадь нового аэропорта составит 9 тыс. кв. метров. Помимо здания хотят построить вспомогательные служебно-технические помещения, парковки, стоянки для такси и междугородних автобусов.

Новый аэровокзальный комплекс хотят ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным пресс-службы банка ВТБ, акционеры вложат в проект суммарно до 4 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года завершился конкурс проектов нового комплекса аэропорта Геленджика, победителем стало итальянское архитектурное бюро Fuksas. Фотографии проекта смотрите здесь.

Авиация Вениамин Кондратьев Геленджик Строительство
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