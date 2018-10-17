В Геленджике бывшего директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» осудили за хищение более 60 млн рублей
В Геленджике бывшего директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» приговорили к четырем годам колонии за хищение 60 млн рублей
Следствие и суд установили, что бывший директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Александр Умитбаев заключил фиктивные договоры подряда о промывке водопроводных сетей с аффилированной и подконтрольной ему организацией. Фактически работы не осуществлялись. В результате мужчина похитил более 60 млн рублей.
Кроме того, злоумышленник предоставил фиктивную отчетность о якобы произведенных работах подрядчиком по сбросу воды. После этого он перевел на расчетный счет почти 6 млн рублей. Преступления выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.
Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) , п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере), ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), сообщили 17 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Бывшего директора предприятия приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщали Юга.ру, 10 июля в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском ввели график подачи воды из-за засухи. Позже стало известно, что на строительство очистных сооружений в Геленджике выделили 2 млрд рублей из федерального бюджета. Минстрой России к 2021 году обещал ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения в селе Михайловский Перевал.
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