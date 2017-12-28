Экономические итоги — 2017. Бюджеты и урожай, малый бизнес и кредиты, ремонт дорог и туризм на Кубани

Доходы и расходы краевого и городского бюджетов, затраты на ремонт дорог, ипотечное кредитование и кредиты на развитие малого бизнеса, стоимость Крымского моста, объем урожая и другие интересные цифры в обзоре редактора раздела «Экономика».

Юга.ру подводят итоги года в экономике Краснодара и Кубани.

Макроэкономика Благодаря развитию предприятий доходы консолидированного бюджета края в 2017 году увеличились — если в январе они прогнозировались на уровне 240 млрд рублей, то к концу года составляют более 250 млрд рублей. Как следствие, доходы краевого бюджета в 2017 году составляют 227,8 млрд рублей, профицит — почти 3 млрд. Бюджет Краснодарского края на 2018 год принят с доходами в размере 218,9 млрд рублей, расходами 218,3 млрд рублей и профицитом 658 млн рублей.

Доходы краевого бюджета в 2017 году составляют 227,8 млрд рублей, профицит — почти 3 млрд.

За два года удалось стабилизировать ситуацию с госдолгом. Два года назад долговая нагрузка практически равнялась собственным доходам краевого бюджета, а по итогам 2017 года она, как прогнозируется, снизится до 80%.

С 2004 года регион разместил 138 выпусков облигаций на сумму 160 млрд рублей, в том числе шесть выпусков государственных облигаций на 33 млрд рублей, три выпуска муниципальных облигаций на 2,5 млрд рублей, а также 129 выпусков корпоративных облигаций на 127 млрд рублей. Последний выпуск был произведен в августе 2017 года — власти выпустили займ в объеме 10 млрд рублей сроком обращения 7 лет с купонным доходом 8,6% годовых.

Что касается краевой столицы, городской думой принят дефицитный муниципальный бюджет на следующий год. Доходы местного бюджета на 2018 год запланированы в сумме 23,1 млрд рублей, из них собственные доходы бюджета — 14,4 млрд рублей, субсидии и субвенции из краевого бюджета — 8,7 млрд рублей. Расходы бюджета в будущем году составят 23,5 млрд рублей.

Туризм В текущем году Краснодарский край занял первую строчку Национального туристического рейтинга — 2017. Краснодарский край стал безусловным лидером по количеству мест в гостиницах, по их доходам, количеству ночевок туристов. Ежегодно поток отдыхающих на курорты Краснодарского края растет. По предварительным итогам 2017 года, край принял около 16 млн человек.

По оценкам экспертов, Краснодар принимает в год около миллиона туристов. Основную часть от этого количества составляют гости из категории «деловой туризм».

Малый и средний бизнес Сегодня 70% предпринимателей региона заняты в сфере торговли и услуг. В малом и среднем бизнесе занято почти 800 тыс. жителей Кубани, на долю МСП в валовом продукте края приходится 33%. В целом по стране этот показатель составляет 19,9%. По мнению губернатора края Вениамина Кондратьева, к 2030 году необходимо довести долю малого и среднего бизнеса в ВРП региона до 50%.

В малом и среднем бизнесе занято почти 800 тыс. жителей Кубани, на долю МСП в валовом продукте края приходится 33%.

Объем займов, выданных предпринимателям Фондом микрофинансирования Краснодарского края под 5% годовых, за последние три года составил более 1 млрд рублей, в ноябре показатель превысил рекордные 100 млн рублей. Кроме того, в 2018 году заработает региональный Фонд развития промышленности. Его капитализация составит 500 млн рублей.

По информации департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей, в Краснодаре — более 94 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых в малом и среднем бизнесе превышает 245 тыс. человек, это 40,5% от населения, занятого в экономике краевого центра. Гарантийным фондом Краснодарского края в 2017 году краснодарским предпринимателям выдано 36 поручительств на сумму 642 млн рублей — более 40% от общего количества поручительств, выданных в текущем году на Кубани.

Сельское хозяйство Подведены предварительные итоги сбора урожая в Краснодарском крае в 2017 году. По пшенице, ячменю и подсолнечнику отмечен небольшой рост, а результаты по свекле, рису, кукурузе, картофелю и овощам в целом оказались хуже прошлого года. Всего в 2017 году посевная площадь в регионе составила 3,69 млн гектаров, 66% заняли зерновые культуры, 22% — технические, 3% — картофель и овощи.

Валовый сбор пшеницы составил 8,7 млн тонн, что на 200 тыс. тонн (2,4%) выше, чем в 2016 году. Средняя урожайность составила 58,3 центнера с гектара, или на 0,6% выше, чем год назад. Ячменя собрано 952 тыс. тонн — на 3,5% выше, чем в 2016 году. Валовый сбор кукурузы составил 3,4 млн тонн — на 3,3% ниже, чем год назад. Средняя урожайность «царицы полей» составила 50,4 центнера с гектара. Риса собрано 730 тыс. тонн, или на 15,2% меньше, чем в прошлом году. Урожайность риса в этом сезоне — 59,9 центнера с гектара. Уменьшение на более чем 70 тыс. тонн, или на 0,7%, произошло и по сахарной свекле, которой собрали 9,9 млн тонн. Значительно ниже прошлогоднего показателя оказалась и средняя урожайность свеклы. Уменьшение валового сбора также отмечено по картофелю (собрали 600 тыс. тонн, или на 3,6% меньше прошлого года при урожайности 117,7 центнера с гектара) и в целом овощам (собрано 866 тыс. тонн — на 0,7% ниже прошлого года).

Краснодарский край в 2017 году увеличил сбор тепличных овощей на 5% — до 85 тыс. тонн. По этому показателю регион занимает первое место среди всех субъектов России. На сегодняшний день площадь теплиц в крае составляет 208 га.

Инфраструктура В Краснодарском крае в 2017 году отремонтировано 47 участков дорог протяженностью более 74 км. Работы на них выполнены в полном объеме, завершаются отдельные моменты, связанные с обустройством. В целом по программе в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» было выделено 2 млрд рублей, половина из которых — средства федерального бюджета, остальное — краевые и муниципальные деньги.

В конце прошлого года только 40% дорог краевого центра соответствовали нормативным требованиям. Сейчас данный показатель превышает 47%.

Что касается города, в 2017 году в рамках краевой и федеральной программ на ремонт и реконструкцию дорог в Краснодаре было выделено в общей сложности порядка 3,4 млрд рублей. На эти средства было отремонтировано 53 участка городских магистралей. В 2017 году администрация Краснодара в рамках федеральной программы заключила 19 муниципальных контрактов на общую сумму 1,98 млрд рублей, предусматривающих ремонт 47 объектов улично-дорожной сети города. По данным департамента строительства на 15 декабря, уже завершена реконструкция на 46 участках общей протяженностью 74,1 км, выполнен объем работ на 1,69 млрд рублей.

Краевые власти рассчитывают, что к 2025 году соответствие кубанских дорог нормативным требованиям удастся увеличить до 85%.

Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2027 года, общий объем финансирования мероприятий по ее содержанию и развитию составит более 20 млрд рублей. В общей сумме учтены средства местной казны, субсидии из краевого и федерального бюджетов.

Опережающими темпами на территории края идет реализация крупнейшего федерального инфраструктурного проекта — строительства Крымского моста. К настоящему времени мостовое полотно длиной 17 км от Тамани до Крыма полностью собрано. Часть дороги (более 6 км) проходит над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала. Нить металлоконструкций общим весом более 100 тыс. тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами. Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России.

Начало движения автомобилей по Крымскому мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го. Общая стоимость проекта — 227,92 млрд рублей. Впрочем, недавно обнаруженная проблема с грунтами, по предварительным оценкам, потребует увеличения бюджета строительства еще на 3 млрд рублей.

Финансы Итоги финансового года обычно подводятся значительно позже новогодних праздников, Банк России представляет данные в целом по Южному федеральному округу с уточнением по ряду региональных показателей.

В ноябре годовая инфляция в Южном федеральном округе понизилась по сравнению с октябрем 2017 года (с 2,9% до 2,3%). По большинству товаров и услуг (69%) рост цен не превышал 4%. Замедление роста потребительских цен соответствовало общероссийской динамике (снижение с 2,7% до 2,5%). В ЮФО инфляция продолжает оставаться ниже общероссийского показателя вследствие более интенсивного замедления роста цен на непродовольственные товары (с 2,3% в октябре до 2,1% в ноябре против 2,8% и 2,7% по России соответственно) и пониженного уровня продовольственной инфляции (0,6% против 1,1% в целом по России). При этом инфляция платных услуг сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 5,5% (в целом по РФ ускорилась с 4,2% в октябре до 4,3% в ноябре).

В ЮФО инфляция продолжает оставаться ниже общероссийского показателя.

По итогам трех кварталов 2017 года в ЮФО объем вкладов физических лиц превысил 1,5 трлн рублей, показав рост к началу года на 3,4%. Наибольший объем сбережений в ЮФО накопили жители Краснодарского края (685 млрд рублей) и Ростовской области (453 млрд рублей). Средства индивидуальных предпринимателей также увеличились по сравнению с началом текущего года: в ЮФО — на 41,5%, составив 59,2 млрд рублей на 1 октября 2017 года.

Объем кредитов, предоставленных в январе — сентябре 2017 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился по отношению к такому же периоду 2016 года почти на 11%, составив в ЮФО 1824 млрд рублей. Представители малого и среднего бизнеса получили банковских кредитов в ЮФО 435 млрд рублей. Увеличилась кредитная поддержка предприятий сельского хозяйства. В ЮФО выдача кредитов сельхозпроизводителям за девять месяцев текущего года выросла на 11,4%, составив 133 млрд рублей.

На рост кредитования в существенной мере повлияло снижение ставок. В сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО уменьшились на 1,9 п.п. — до 10,6%. В ЮФО наиболее заметно увеличилась выдача кредитов предприятиям коммунального хозяйства, организациям, занимающимся операциями с недвижимым имуществом. В ЮФО большую часть корпоративных кредитов получили предприятия Краснодарского края (63% от объема выдачи в округе, или 1148 млрд рублей).

Объем кредитов населению в январе — сентябре 2017 года в Южном федеральном округе составил 494 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 27%). Розничный кредитный портфель по сравнению с началом текущего года увеличился на 8,7%.

Более высокий рост продемонстрировал ипотечный кредитный портфель. По состоянию на 1 октября задолженность ипотечных заемщиков ЮФО составила 339 млрд рублей (рост за девять месяцев текущего года на 11,9%). По ЮФО на 1 октября по сравнению с началом года задолженность по неипотечным (в том числе потребительским кредитам) выросла на 6,9%, составив 618 млрд рублей.

Активизацию кредитования стимулировало прежде всего уменьшение стоимости заемных средств. В сентябре текущего года средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам населению снизились по сравнению с таким же месяцем прошлого года на 2,7 п.п., составив в ЮФО 14%. В ЮФО наиболее высокие темпы роста выдачи новых кредитов населению отмечены в Республике Крым и Краснодарском крае (рост на 53,5% и 29,8% соответственно). Наибольший объем кредитов в январе — сентябре 2017 года в ЮФО выдан жителям Краснодарского края (198 млрд рублей) и Ростовской области (145 млрд рублей).

Планы и перспективы В 2019 году доходы краевого бюджета планируются в размере 210,9 млрд рублей, расходы — 210,8 млрд с профицитом 100 млн; на 2020 год доходы ожидаются в размере 216,1 млрд, расходы — 216 млрд, профицит — 100 млн рублей.

Краевыми властями на 2018 год запланирован облигационный заем в объеме 10 млрд рублей сроком обращения семь лет с купонным доходом 8,6% годовых.

В 2018 году начнет работать новая краевая программа поддержки садоводов «Малый сад», в рамках которой аграрии смогут получить субсидии при закладке сада площадью до 3 га.

На 2019 и 2020 годы доходы городского бюджета запланированы в объеме 22,9 млрд и 23,5 млрд рублей соответственно. Расходы бюджета на эти годы планируются в объеме 23,1 млрд рублей и 23,6 млрд рублей соответственно. На ближайшие три года бюджет города запланирован со снижением уровня дефицита. В 2018 году дефицит составит 420 млн рублей, в 2019 году — 200 млн рублей, в 2020 году — 100 млн рублей. На начало 2017 года дефицит бюджета составлял более 1,3 млрд рублей.

По заявлению городской администрации, в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля, общественное питание, на муниципальном уровне в течение ближайших лет прогнозируется устойчивый рост. К 2020 году объемы производимой сельхозпродукции прогнозируются на уровне 10,3 млрд рублей — рост в 1,2 раза по сравнению с итогами 2016 года. Завершение реализации проектов по модернизации оборудования на крупных предприятиях позволит достичь в промышленном секторе объемов отгрузки промышленной продукции к концу прогнозируемого периода в 471 млрд рублей. По прогнозам специалистов, на протяжении трех лет за счет увеличения объемов пассажирских и грузоперевозок продолжит динамично развиваться транспортная отрасль. Уровень регистрируемой безработицы на весь прогнозируемый период, по оценке специалистов, сохранится на нынешнем уровне и составит 0,3%.

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