Экономические итоги — 2017. Бюджеты и урожай, малый бизнес и кредиты, ремонт дорог и туризм на Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Доходы и расходы краевого и городского бюджетов, затраты на ремонт дорог, ипотечное кредитование и кредиты на развитие малого бизнеса, стоимость Крымского моста, объем урожая и другие интересные цифры в обзоре редактора раздела «Экономика».

Юга.ру подводят итоги года в экономике Краснодара и Кубани.

Макроэкономика

Благодаря развитию предприятий доходы консолидированного бюджета края в 2017 году увеличились — если в январе они прогнозировались на уровне 240 млрд рублей, то к концу года составляют более 250 млрд рублей. Как следствие, доходы краевого бюджета в 2017 году составляют 227,8 млрд рублей, профицит — почти 3 млрд. Бюджет Краснодарского края на 2018 год принят с доходами в размере 218,9 млрд рублей, расходами 218,3 млрд рублей и профицитом 658 млн рублей.

Доходы краевого бюджета в 2017 году составляют 227,8 млрд рублей, профицит — почти 3 млрд.

За два года удалось стабилизировать ситуацию с госдолгом. Два года назад долговая нагрузка практически равнялась собственным доходам краевого бюджета, а по итогам 2017 года она, как прогнозируется, снизится до 80%.

С 2004 года регион разместил 138 выпусков облигаций на сумму 160 млрд рублей, в том числе шесть выпусков государственных облигаций на 33 млрд рублей, три выпуска муниципальных облигаций на 2,5 млрд рублей, а также 129 выпусков корпоративных облигаций на 127 млрд рублей. Последний выпуск был произведен в августе 2017 года — власти выпустили займ в объеме 10 млрд рублей сроком обращения 7 лет с купонным доходом 8,6% годовых.

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Что касается краевой столицы, городской думой принят дефицитный муниципальный бюджет на следующий год. Доходы местного бюджета на 2018 год запланированы в сумме 23,1 млрд рублей, из них собственные доходы бюджета — 14,4 млрд рублей, субсидии и субвенции из краевого бюджета — 8,7 млрд рублей. Расходы бюджета в будущем году составят 23,5 млрд рублей.

Туризм

В текущем году Краснодарский край занял первую строчку Национального туристического рейтинга — 2017. Краснодарский край стал безусловным лидером по количеству мест в гостиницах, по их доходам, количеству ночевок туристов. Ежегодно поток отдыхающих на курорты Краснодарского края растет. По предварительным итогам 2017 года, край принял около 16 млн человек.

По оценкам экспертов, Краснодар принимает в год около миллиона туристов. Основную часть от этого количества составляют гости из категории «деловой туризм».

Малый и средний бизнес

Сегодня 70% предпринимателей региона заняты в сфере торговли и услуг. В малом и среднем бизнесе занято почти 800 тыс. жителей Кубани, на долю МСП в валовом продукте края приходится 33%. В целом по стране этот показатель составляет 19,9%. По мнению губернатора края Вениамина Кондратьева, к 2030 году необходимо довести долю малого и среднего бизнеса в ВРП региона до 50%.

В малом и среднем бизнесе занято почти 800 тыс. жителей Кубани, на долю МСП в валовом продукте края приходится 33%.

Объем займов, выданных предпринимателям Фондом микрофинансирования Краснодарского края под 5% годовых, за последние три года составил более 1 млрд рублей, в ноябре показатель превысил рекордные 100 млн рублей. Кроме того, в 2018 году заработает региональный Фонд развития промышленности. Его капитализация составит 500 млн рублей.

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По информации департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей, в Краснодаре — более 94 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых в малом и среднем бизнесе превышает 245 тыс. человек, это 40,5% от населения, занятого в экономике краевого центра. Гарантийным фондом Краснодарского края в 2017 году краснодарским предпринимателям выдано 36 поручительств на сумму 642 млн рублей — более 40% от общего количества поручительств, выданных в текущем году на Кубани.

Сельское хозяйство

Подведены предварительные итоги сбора урожая в Краснодарском крае в 2017 году. По пшенице, ячменю и подсолнечнику отмечен небольшой рост, а результаты по свекле, рису, кукурузе, картофелю и овощам в целом оказались хуже прошлого года. Всего в 2017 году посевная площадь в регионе составила 3,69 млн гектаров, 66% заняли зерновые культуры, 22% — технические, 3% — картофель и овощи.

Валовый сбор пшеницы составил 8,7 млн тонн, что на 200 тыс. тонн (2,4%) выше, чем в 2016 году. Средняя урожайность составила 58,3 центнера с гектара, или на 0,6% выше, чем год назад. Ячменя собрано 952 тыс. тонн — на 3,5% выше, чем в 2016 году. Валовый сбор кукурузы составил 3,4 млн тонн — на 3,3% ниже, чем год назад. Средняя урожайность «царицы полей» составила 50,4 центнера с гектара. Риса собрано 730 тыс. тонн, или на 15,2% меньше, чем в прошлом году. Урожайность риса в этом сезоне — 59,9 центнера с гектара. Уменьшение на более чем 70 тыс. тонн, или на 0,7%, произошло и по сахарной свекле, которой собрали 9,9 млн тонн. Значительно ниже прошлогоднего показателя оказалась и средняя урожайность свеклы. Уменьшение валового сбора также отмечено по картофелю (собрали 600 тыс. тонн, или на 3,6% меньше прошлого года при урожайности 117,7 центнера с гектара) и в целом овощам (собрано 866 тыс. тонн — на 0,7% ниже прошлого года).

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Краснодарский край в 2017 году увеличил сбор тепличных овощей на 5% — до 85 тыс. тонн. По этому показателю регион занимает первое место среди всех субъектов России. На сегодняшний день площадь теплиц в крае составляет 208 га.

Инфраструктура

В Краснодарском крае в 2017 году отремонтировано 47 участков дорог протяженностью более 74 км. Работы на них выполнены в полном объеме, завершаются отдельные моменты, связанные с обустройством. В целом по программе в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» было выделено 2 млрд рублей, половина из которых — средства федерального бюджета, остальное — краевые и муниципальные деньги.

В конце прошлого года только 40% дорог краевого центра соответствовали нормативным требованиям. Сейчас данный показатель превышает 47%.

Что касается города, в 2017 году в рамках краевой и федеральной программ на ремонт и реконструкцию дорог в Краснодаре было выделено в общей сложности порядка 3,4 млрд рублей. На эти средства было отремонтировано 53 участка городских магистралей. В 2017 году администрация Краснодара в рамках федеральной программы заключила 19 муниципальных контрактов на общую сумму 1,98 млрд рублей, предусматривающих ремонт 47 объектов улично-дорожной сети города. По данным департамента строительства на 15 декабря, уже завершена реконструкция на 46 участках общей протяженностью 74,1 км, выполнен объем работ на 1,69 млрд рублей.

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Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2027 года, общий объем финансирования мероприятий по ее содержанию и развитию составит более 20 млрд рублей. В общей сумме учтены средства местной казны, субсидии из краевого и федерального бюджетов.

Опережающими темпами на территории края идет реализация крупнейшего федерального инфраструктурного проекта — строительства Крымского моста. К настоящему времени мостовое полотно длиной 17 км от Тамани до Крыма полностью собрано. Часть дороги (более 6 км) проходит над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала. Нить металлоконструкций общим весом более 100 тыс. тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами. Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России.

Начало движения автомобилей по Крымскому мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го. Общая стоимость проекта — 227,92 млрд рублей.

Впрочем, недавно обнаруженная проблема с грунтами, по предварительным оценкам, потребует увеличения бюджета строительства еще на 3 млрд рублей.

Финансы

Итоги финансового года обычно подводятся значительно позже новогодних праздников, Банк России представляет данные в целом по Южному федеральному округу с уточнением по ряду региональных показателей.

В ноябре годовая инфляция в Южном федеральном округе понизилась по сравнению с октябрем 2017 года (с 2,9% до 2,3%). По большинству товаров и услуг (69%) рост цен не превышал 4%. Замедление роста потребительских цен соответствовало общероссийской динамике (снижение с 2,7% до 2,5%). В ЮФО инфляция продолжает оставаться ниже общероссийского показателя вследствие более интенсивного замедления роста цен на непродовольственные товары (с 2,3% в октябре до 2,1% в ноябре против 2,8% и 2,7% по России соответственно) и пониженного уровня продовольственной инфляции (0,6% против 1,1% в целом по России). При этом инфляция платных услуг сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 5,5% (в целом по РФ ускорилась с 4,2% в октябре до 4,3% в ноябре).

В ЮФО инфляция продолжает оставаться ниже общероссийского показателя.

По итогам трех кварталов 2017 года в ЮФО объем вкладов физических лиц превысил 1,5 трлн рублей, показав рост к началу года на 3,4%. Наибольший объем сбережений в ЮФО накопили жители Краснодарского края (685 млрд рублей) и Ростовской области (453 млрд рублей). Средства индивидуальных предпринимателей также увеличились по сравнению с началом текущего года: в ЮФО — на 41,5%, составив 59,2 млрд рублей на 1 октября 2017 года.

Объем кредитов, предоставленных в январе — сентябре 2017 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился по отношению к такому же периоду 2016 года почти на 11%, составив в ЮФО 1824 млрд рублей. Представители малого и среднего бизнеса получили банковских кредитов в ЮФО 435 млрд рублей. Увеличилась кредитная поддержка предприятий сельского хозяйства. В ЮФО выдача кредитов сельхозпроизводителям за девять месяцев текущего года выросла на 11,4%, составив 133 млрд рублей.

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На рост кредитования в существенной мере повлияло снижение ставок. В сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО уменьшились на 1,9 п.п. — до 10,6%. В ЮФО наиболее заметно увеличилась выдача кредитов предприятиям коммунального хозяйства, организациям, занимающимся операциями с недвижимым имуществом. В ЮФО большую часть корпоративных кредитов получили предприятия Краснодарского края (63% от объема выдачи в округе, или 1148 млрд рублей).

Объем кредитов населению в январе — сентябре 2017 года в Южном федеральном округе составил 494 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 27%). Розничный кредитный портфель по сравнению с началом текущего года увеличился на 8,7%.

Более высокий рост продемонстрировал ипотечный кредитный портфель. По состоянию на 1 октября задолженность ипотечных заемщиков ЮФО составила 339 млрд рублей (рост за девять месяцев текущего года на 11,9%). По ЮФО на 1 октября по сравнению с началом года задолженность по неипотечным (в том числе потребительским кредитам) выросла на 6,9%, составив 618 млрд рублей.

Активизацию кредитования стимулировало прежде всего уменьшение стоимости заемных средств. В сентябре текущего года средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам населению снизились по сравнению с таким же месяцем прошлого года на 2,7 п.п., составив в ЮФО 14%. В ЮФО наиболее высокие темпы роста выдачи новых кредитов населению отмечены в Республике Крым и Краснодарском крае (рост на 53,5% и 29,8% соответственно). Наибольший объем кредитов в январе — сентябре 2017 года в ЮФО выдан жителям Краснодарского края (198 млрд рублей) и Ростовской области (145 млрд рублей).

Планы и перспективы

В 2019 году доходы краевого бюджета планируются в размере 210,9 млрд рублей, расходы — 210,8 млрд с профицитом 100 млн; на 2020 год доходы ожидаются в размере 216,1 млрд, расходы — 216 млрд, профицит — 100 млн рублей.

Краевыми властями на 2018 год запланирован облигационный заем в объеме 10 млрд рублей сроком обращения семь лет с купонным доходом 8,6% годовых.

В 2018 году начнет работать новая краевая программа поддержки садоводов «Малый сад», в рамках которой аграрии смогут получить субсидии при закладке сада площадью до 3 га.

На 2019 и 2020 годы доходы городского бюджета запланированы в объеме 22,9 млрд и 23,5 млрд рублей соответственно. Расходы бюджета на эти годы планируются в объеме 23,1 млрд рублей и 23,6 млрд рублей соответственно. На ближайшие три года бюджет города запланирован со снижением уровня дефицита. В 2018 году дефицит составит 420 млн рублей, в 2019 году — 200 млн рублей, в 2020 году — 100 млн рублей. На начало 2017 года дефицит бюджета составлял более 1,3 млрд рублей.

По заявлению городской администрации, в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля, общественное питание, на муниципальном уровне в течение ближайших лет прогнозируется устойчивый рост. К 2020 году объемы производимой сельхозпродукции прогнозируются на уровне 10,3 млрд рублей — рост в 1,2 раза по сравнению с итогами 2016 года. Завершение реализации проектов по модернизации оборудования на крупных предприятиях позволит достичь в промышленном секторе объемов отгрузки промышленной продукции к концу прогнозируемого периода в 471 млрд рублей. По прогнозам специалистов, на протяжении трех лет за счет увеличения объемов пассажирских и грузоперевозок продолжит динамично развиваться транспортная отрасль. Уровень регистрируемой безработицы на весь прогнозируемый период, по оценке специалистов, сохранится на нынешнем уровне и составит 0,3%.

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В будущем году господдержка АПК в крае составит 7,3 млрд рублей. Приоритет отдан тем направлениям, где существует перспектива развития, которые будут положительно отражаться на экономике региона, — животноводству, овощеводству, садоводству, виноградарству, фермерскому сектору и сельхозкооперативам. На развитие начинающих фермеров выделено 92 млн рублей, семейных животноводческих ферм — свыше 197 млн рублей. На развитие материально-технической базы сельхозкооперативам господдержка увеличена до 210 млн рублей. В 2018 году финансирование мероприятий по закладке и уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями вырастет до 502 млн рублей. Также в 2018 году начнет работать новая краевая программа поддержки садоводов «Малый сад», в рамках которой аграрии смогут получить субсидии при закладке сада площадью до 3 га. Объем финансирования — 100 млн рублей.

Банки Бюджет Инфляция Крымский мост Курорты и туризм Малый и средний бизнес Сельское хозяйство Экономика
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