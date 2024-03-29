«Бизнес — это всегда открытый диалог». Интервью с управляющим филиалом «Южный» банка Уралсиб Романом Куришовым

В 2024 году Уралсиб досрочно завершил финансовое оздоровление — на год раньше установленных сроков. В банке выполнили все плановые мероприятия, контрольные показатели были достигнуты со значительным опережением. Уралсиб сегодня демонстрирует стабильно высокие результаты деятельности — годовую прибыль, рост активов, высокий уровень достаточности капитала, выполнение нормативов с запасом. Достичь таких результатов Уралсибу помогла стратегия, направленная на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса.

Какие решения помогли банку укрепить свои позиции на юге России и причем здесь строительство Яблоновского моста, читателям Юга.ру рассказал управляющий филиалом «Южный» банка Уралсиб Роман Куришов.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Какие новинки помогут упростить работу южных предпринимателей, а какие продукты уже стали «хитами»?

— Наши клиенты пользуются разными продуктами банка Уралсиб для бизнеса, а мы, в свою очередь, регулярно предлагаем им новые решения. Так, сейчас банк активно рекомендует Taponphone — эта платформа позволяет принимать бесконтактные платежи через мобильное устройство без использования POS-терминала. В 2023 году мы расширили линейку кредитно-гарантийных продуктов: запустили авансовые овердрафты для новых клиентов и кредиты с зонтичным поручительством Корпорации МСП, возобновили продажи скоринговых и упрощенных продуктов.

Еще одна новинка — В2В-переводы в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с бизнес-карты «Мир» на бизнес-карту «Мир». Услугу можно использовать в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» при оплате любых бизнес-расходов, расчетах с поставщиками услуг или закупке товаров для офиса. Сервис доступен 24/7, средства на карту получателя поступают моментально.

В целом же стабильно популярным остается эквайринг. Показательно высоким интерес к нему был еще во время зимней Олимпиады-2014. Тогда в Сочи вместо 200 появилось 1000 терминалов торгового эквайринга нашего банка. Этот продукт популярен до сих пор.

Какую ещё работу ведет банк в своем ключевом сегменте?

— Мы также активно взаимодействуем с администрациями городов, Фондом поддержки предпринимателей, региональными Торгово-промышленными палатами и, конечно, постоянно работаем над качеством обслуживания. За последний год в подразделении малого бизнеса увеличилась команда менеджеров прямых продаж, премиального сегмента, появились менеджеры по развитию клиентов.

Как следствие растет количество бизнес-клиентов — это наглядно демонстрируют показатели работы нашего банка в регионе. За последние 7 лет мы более чем в 3 раза увеличили кредитный портфель малого бизнеса и в 4,5 — портфель банковских гарантий, более чем в 2 раза вырос портфель ДВС (остаток денежных средств на расчетных счетах клиентов). Этот тренд мы планируем сохранить и приумножить.

Банк Уралсиб подвел итоги работы по направлению малого бизнеса за 2023 год (кликните, чтобы продолжить): объемы кредитования малого бизнеса в 2023 году выросли более чем на 25% по сравнению с 2022 годом — до 14,3 млрд рублей;

кредитный портфель увеличился более чем на 19% — до 14,8 млрд рублей;

выдачи гарантий за 2023 год выросли на 23% к показателям предыдущего года — до 47,1 млрд рублей, а гарантийный портфель — на 28%, до 45,9 млрд рублей;

депозитный портфель клиентов малого бизнеса увеличился на 23% — до 35,2 млрд рублей.

Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Как развивается сегмент корпоративного бизнеса Уралсиба в Краснодарском крае?

— В регионе мы обслуживаем около 1000 компаний, значительную часть из них — более 20 лет. Мы предлагаем широкую линейку кредитных продуктов, в том числе с господдержкой. Банк активно помогает и инвестиционным проектам — их доля в корпоративном блоке на юге составляет около 20%. Уралсиб участвует в гарантийной поддержке бизнеса в регионе. В нашем портфеле есть гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, в пользу ФНС, коммерческие, и в том числе предоставляемые Фонду развития промышленности (ФРП) по возврату займов.

В Краснодарском крае Уралсиб гарантировал исполнение контрактов по отдельным очередям строительства нового Яблоновского моста. Мы плотно работаем практически со всеми компаниями Союза дорожников Кубани.

Кроме того, банк развивает факторинговое финансирование. За счет него компании могут ускорить оборот доступных средств и обеспечить ритмичность работы при предоставлении отсрочек платежа покупателям.

И еще. В Южном федеральном округе сегодня проходит много международных транзакций. Наш банк продолжает осуществлять операции в рамках внешнеэкономической деятельности в наиболее востребованных валютах дружественных стран.

Для размещения ликвидности клиентов в корпоративном блоке мы предлагаем как стандартные инструменты, так и специальные — с повышенной доходностью. Платежи в китайских юанях выросли, и в этом году мы ввели новый высокодоходный для клиентов продукт — бивалютный депозит с повышенной процентной ставкой (относительно обычных срочных депозитов).

Читайте также: Уралсиб поднял ставки по вкладам в юанях

Корпоративный бизнес — это всегда индивидуальный подход и открытый диалог с клиентом. Сотрудники корпоративного блока стремятся быть максимально гибкими, учитывать все пожелания и адресные запросы каждого из клиентов. Важное значение для нашей команды имеет доверие собственников, руководителей и сотрудников организаций во взаимодействии с банком — а оно формируется в процессе постоянных коммуникаций.

Еще одна зона роста в 2023 году — автокредитование. За год банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022-м — с 29,3 до 33,8 млрд рублей, а портфель вырос в 1,3 раза — с 28,6 до 37,6 млрд рублей. Чем это обусловлено?

— Мы активно развиваем автокредитование уже более 15 лет. За это время несколько раз меняли бизнес-модели. Так, изначально сотрудники банка работали в автосалонах-партнерах, а при необходимости выезжали на сделку. Теперь же POS-агентами выступают представители автосалонов. Это удобно всем сторонам: клиенту, банку, автосалону. В результате объем сделок прямо на месте покупки авто увеличился до 90%.

За последние годы мы значительно расширили список автосалонов-партнеров. Часть из них — официальные дилеры, другие продают только автомобили с пробегом или занимаются параллельным импортом, некоторые реализуют мототехнику. Мы налаживаем работу и с автосалонами в отдаленных городах. Как следствие растут выдачи автокредитов.

От представителей автосалонов банк часто получает положительную обратную связь. Можем констатировать, что растет доверие к нашему бренду и все больше клиентов предпочитают брать автокредиты именно в Уралсибе. Конечно, свою роль играет и привлекательность продуктов: конкурентные ставки и условия программ автокредитования.

Мы работаем над укреплением имиджа банка и повышением лояльности клиентов и партнеров. Для этого проводим совместные мероприятия с автосалонами на презентациях новых моделей, открытии дилерских центров и т.д. В ряде случаев выступаем спонсорами и приглашаем наших клиентов, рассказываем им о новых возможностях, которые доступны с помощью Уралсиба.

© Фото пресс-службы банка Уралсиб

Уралсиб попал в топ-10 российских банков по объему ипотечного кредитования за 2023 год, удвоив объем ипотеки до 41,4 млрд рублей. Что послужило основным драйвером роста?

— Краснодарский край, согласно рейтингам, входит в топ самых привлекательных регионов (после Москвы и Санкт-Петербурга с их агломерациями) для переезда и покупки недвижимости. В последние годы здесь быстро развивается жилищное строительство, поэтому ипотека находится в зоне нашего особого внимания. Ипотечный центр банка Уралсиб расположен в Краснодаре в дополнительном офисе «Центральный». Благодаря выстроенной стратегии взаимодействия с партнерами нам удалось привлечь более 200 застройщиков и 300 агентств недвижимости в крае. Планируем продолжать эту работу, налаживать сотрудничество с новыми партнерами в макрорегионе, чтобы у клиентов был большой выбор при поиске жилья.

Читайте также: Краснодарский край занял первое место в рейтинге по объемам строительства

Основной рост в прошлом году произошел за счет кредитования по госпрограммам «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка самой востребованной стала ипотека на покупку вторичного жилья.

Востребованными у жителей региона были и новые продукты. Так, по программе «Сверхлимит» можно взять два ипотечных кредита на один объект. Один — по сниженной ставке в рамках госпрограммы, где лимит для покупки жилья ограничен. Второй — на сумму, превышающую этот лимит, по стандартной ипотечной ставке банка. Получается, что значительную часть кредита клиент берет на льготных условиях. А благодаря программе «Суперстарт» заемщик получает скидку к процентной ставке на период строительства дома. Мы также принимаем муниципальные, городские и федеральные субсидии — как в счет первоначального взноса, так и для погашения кредита.

Оформление сделки проходит комфортно и для клиентов, и для партнеров. Мы внедрили для этого целый ряд сервисов. Заказав оценку недвижимости онлайн, клиент буквально в течение двух дней получает электронный отчет, составленный аккредитованной оценочной компанией. В банк направляют его верифицированную версию.

Сервисом электронной регистрации сделок клиенты могут воспользоваться при покупке квартиры у застройщика или на вторичном рынке. Участники сделки получают все услуги и документы в режиме единого окна, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все необходимые документы можно оформить за одно посещение ипотечного центра банка Уралсиб.

В рамках «Безопасной сделки» деньги размещают на специальном промежуточном счете и блокируют до тех пор, пока стороны не выполнят условия договора. Банк выступает гарантом того, что продавец получит деньги, а покупатель — приобретаемое имущество. Сотрудничество с платформой TYMY позволило упростить и автоматизировать работу банка с агентами и партнерами. Кроме того, мы проводим обучающие семинары для риелторов. Участвуем также в мероприятиях, которые организует Кубанская палата недвижимости, — вместе обсуждаем тенденции рынка первичного и вторичного жилья.

© Фото пресс-службы банка Уралсиб

Читайте также: Краснодар занял первое место по росту цен вторичное жилье

Какую работу ведет банк в других направлениях розничного сегмента?

— Банк традиционно развивает карточный бизнес. В январе 2023 года флагманская карта банка «Прибыль» заняла 2 место в рейтинге лучших дебетовых карт, а в феврале 2024-го — возглавила топ лучших российских дебетовок с кешбэком. Другая карта — «120 дней на максимум» — вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения. Еще одно первое место взял наш кредит наличными.

Хочу добавить о социальных инициативах. Большое внимание мы уделяем повышению финансовой грамотности граждан разного возраста, от школьников до пенсионеров. Уралсиб постоянно участвует в мероприятиях такого рода, а некоторые организовывает сам. Например, мы проводим уроки финансовой грамотности для старшеклассников. Один из них прошел на базе отделения Уралсиба в Ейске. Школьники узнали о финансовой структуре России, рассмотрели оригиналы лицензии и сертификатов, выданных ЦБ РФ, нашли известные им банки в рейтинге 50 лучших и сравнили их активы. Наши специалисты рассказали ребятам о своем профессиональном пути и познакомили их с важными банковскими понятиями, такими как ключевая ставка, депозиты, кредиты, процентные ставки.

Побывав в роли миллионеров, школьники научились рассчитывать свой пассивный ежемесячный и годовой доход от размещенного в банке вклада. В конце мероприятия они получили поощрительные подарки от банка. Аналогичные уроки мы проводим и для школьников других южных городов.

Для нас не менее важно повышать финансовую грамотность пенсионеров, которые чаще других попадаются на уловки мошенников. Обучение старшего поколения основам финансовой безопасности остается важной социальной задачей и для ЦБ РФ, и для коммерческих банков.

Мы охотно откликнулись на предложение поучаствовать в региональном этапе II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, приуроченном ко Дню пожилого человека. Он проходил на базе Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.