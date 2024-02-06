Уралсиб попал в топ-10 российских банков по объему ипотечного кредитования за 2023 год

Аналитическая платформа «Русипотека» включила Уралсиб в десятку российских банков с наибольшим ипотечным портфелем за 2023 год

За 2023 год Уралсиб удвоил объем ипотечного кредитования — до 41,4 млрд рублей. Общий ипотечный портфель к 1 января 2024 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 131,4 млрд рублей.

Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка самой популярной был кредит на покупку вторичного жилья.