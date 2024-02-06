Уралсиб попал в топ-10 российских банков по объему ипотечного кредитования за 2023 год

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YF6xF
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Аналитическая платформа «Русипотека» включила Уралсиб в десятку российских банков с наибольшим ипотечным портфелем за 2023 год

За 2023 год Уралсиб удвоил объем ипотечного кредитования — до 41,4 млрд рублей. Общий ипотечный портфель к 1 января 2024 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 131,4 млрд рублей.

Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка самой популярной был кредит на покупку вторичного жилья.

Узнать подробности об ипотеке в Уралсибе и подать заявку на кредит можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по размеру ипотеки.

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