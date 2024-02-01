Рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком возглавила карта «Прибыль» от Уралсиба

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YF6x7
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

«Прибыль» Банка Уралсиб заняла 1 место в рейтинге наиболее выгодных дебетовых карт с кешбэком на все покупки в январе 2024 года, по версии портала Выберу.ру

При составления рейтинга проанализировали предложения 100 крупнейших российских банков по активам на 1 декабря 2023 года.

Эксперты сравнивали:

  • размер кешбэка; 
  • условия обмена бонусов на рубли;
  • количество бонусных категорий;
  • величина кешбэка у партнеров;
  • начисление процентов на остаток на карте;
  • условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и другие параметры. 

На базе «Прибыли» Уралсиб создал кобрендовую карту ФК «Краснодар»:

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, «Прибыль» также попала в топ лучших дебетовок 2023 года, а другая карта Уралсиба — «120 дней на максимум» — вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения. 

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

   

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