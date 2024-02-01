Рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком возглавила карта «Прибыль» от Уралсиба
«Прибыль» Банка Уралсиб заняла 1 место в рейтинге наиболее выгодных дебетовых карт с кешбэком на все покупки в январе 2024 года, по версии портала Выберу.ру
При составления рейтинга проанализировали предложения 100 крупнейших российских банков по активам на 1 декабря 2023 года.
Эксперты сравнивали:
- размер кешбэка;
- условия обмена бонусов на рубли;
- количество бонусных категорий;
- величина кешбэка у партнеров;
- начисление процентов на остаток на карте;
- условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и другие параметры.
На базе «Прибыли» Уралсиб создал кобрендовую карту ФК «Краснодар»:
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.
Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, «Прибыль» также попала в топ лучших дебетовок 2023 года, а другая карта Уралсиба — «120 дней на максимум» — вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения.
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