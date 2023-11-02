Банк Уралсиб открыл офис в Новороссийске по новому адресу

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YEmYf
Краснодарский край

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  • © Фото Елены Лазаревой, предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб
    © Фото Елены Лазаревой, предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

30 октября отделение банка Уралсиб открылось в Новороссийске на улице Толстого, 3

Офис оформили в новом корпоративном стиле — синий цвет сменился на чернично-фиолетовый. В отделении физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить все самые востребованные банковские услуги:

  • открытие и ведение счетов;
  • ипотечное и потребительское кредитование;
  • премиальное обслуживание;
  • денежные переводы и прочее.

Также клиентам доступны операции через банкомат и информационно-платежный терминал в зоне круглосуточного самообслуживания.

Отделение работает с понедельника по пятницу, для физических лиц — с 9:00 до 18:00, для юридических — с 9:00 до 17:00.

Адрес: Новоросийск, улица Толстого, 3.

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На церемонии открытия офиса присутствовали депутат городской думы Новороссийска Андрей Антонов и руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия» управления образования Новороссийска Анна Макарова.

«Мы стремимся к тому, чтобы обслуживание было эффективным и комфортным для наших клиентов. Банк Уралсиб никогда не стоит на месте, поступательно развивается и обновляется. Этот процесс затрагивает не только изменение интерьера отделений — прежде всего, мы совершенствуем наши продукты, чтобы они отвечали самым современным тенденциям банковского рынка и запросам наших действующих и потенциальных клиентов», — отметила управляющий директор по розничному бизнесу Макрорегиона Юг банка Уралсиб Ирина Зуй.

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Управляющий Филиалом «Южный» банка Уралсиб Роман Куришов подчеркнул: «У нас сложились очень прочные и доверительные отношения с бизнес-сообществом Новороссийска, и для нас очень важно не только сохранить их, но и вывести на новый качественный уровень».

Подробности об услугах и режиме работы офиса «Новороссийский» можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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