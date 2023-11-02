Банк Уралсиб открыл офис в Новороссийске по новому адресу

30 октября отделение банка Уралсиб открылось в Новороссийске на улице Толстого, 3

Офис оформили в новом корпоративном стиле — синий цвет сменился на чернично-фиолетовый. В отделении физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить все самые востребованные банковские услуги:

открытие и ведение счетов;

ипотечное и потребительское кредитование;

премиальное обслуживание;

денежные переводы и прочее.

Также клиентам доступны операции через банкомат и информационно-платежный терминал в зоне круглосуточного самообслуживания.