В краснодарском издательстве «Асебия» рассказали, что пока не разобрались в законе, так как «love is the law, love under will».

«Мы запустили издательство в марте 2018 года — к переизбранию Путина на четвертый срок. Наша первая книга называлась «Гулаг расходящихся тропок», и даже утраченных иллюзий о свободе слова у нас не было. Хаотичного ужесточения цензуры все ждали скучая. Ведь книгоиздателю в РФ и раньше приходилось несладко — он мог получить метку иноагента, прослыть вредителем, поскользнуться на гололеде. Или получить отказ печатать книгу от типографии, боящейся, будто издание накаляет международную обстановку.

Поэтому мы выпускаем книги, не думая, подойдут ли они законам какого-либо государства или рыночной конъюнктуре. Мы выкладываем оригинал-макеты в открытый доступ еще до печати, отрицаем авторское право и не ставим никаких маркировок кроме copyright is dead. Нас больше беспокоит статус одного небинарного плагина для популярной программы верстки. Если использование такого софта в книгоиздании считается пропагандой ЛГБТ, то мы откажемся от него в пользу гетеронормативных российских аналогов.