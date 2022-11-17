«На детские книжки с наклейками рост до 100%». Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?
Цены на литературу в магазинах к осени выросли в среднем на 15-20% по сравнению с январем. Началось всё в конце марта, когда из-за санкций резко взлетела стоимость мелованной бумаги. После о повышении своей продукции заявили в российских издательствах.
Юга.ру решили узнать, как изменился рынок в Краснодарском крае. По просьбе редакции журналист Станислав Бандурка поговорил с владельцами магазина и издательства, побывал у букинистов на книжной ярмарке в Чистяковской роще, где, кажется, изменений так и не заметили.
Книги из прошлого
«Сколько стоит?», — почти кричат продавцу две старшеклассницы. Одна держит в руках потрёпанную «Анатомию человека» 1953 года выпуска. «Тысяча», — удивившись выбору, выдаёт седой полноватый мужчина в спортивном костюме. Подруги раздумывают и уходят, но через пять минут возвращаются и протягивают купюру. «А зачем вам?», — спрашиваю у старшеклассницы. «Планирую врачом стать», — резко отвечает она. Девушки быстро пропадают в толпе.
За 15 минут с прилавка Александра забрали томик Пушкина в школьную библиотеку, книгу по спиритизму для личного пользования и два десятка брошюр на самые разные темы — от медицины до природы Кавказа — для коллекции. Александр быстро находит любую книгу в нагромождениях на прилавке.
«За последний год спрос совсем не упал. Читают всё, и классику, и современную литературу. По большей части, хорошее, не абы что. Но если сравнить с тем, что было лет 20 назад — заметно меньше стали читать. С чем связано, не знаю», — рассказывает он.
По выходным на книжной ярмарке в Чистяковской роще Краснодара многолюдно. В день можно заработать до пяти тысяч рублей, говорит Александр. За аренду торгового павильона, продуваемого со всех сторон ветром, он отдаёт 20 тысяч в месяц. Получается даже немного подзаработать.
«Но продать такие книги, как «Анатомия», получается редко. Почти вся художественная литература уходит за 100-200 рублей. Хочешь Гоголя — 100 рублей. Агату Кристи — тоже 100. За полное собрание Гашека — 200: это хорошие книги, редкие».
Между делом торговец Александр рассказывает свою историю.
«Я когда-то тренером по лёгкой атлетике был. Воспитывал мастеров спорта в советские годы. Как 90-е наступили, денег в спорте не стало. С тех пор не тренирую. Лучше уж с книгами, спокойнее. Тем более, тут ещё коты есть у меня. Прибились, кормлю их теперь».
«Закупать буду дороже, чем продаю»
По мере того, как развивались события в Украине, литература постепенно росла в цене. По оценке аналитиков «Эксмо-АСТ», год назад себестоимость книги, отпечатанной на мелованной бумаге высокого качества, была около 250 рублей. А в сентябре-октябре 2022-го цена не опускалась ниже 350 рублей.
«Я помню, мы продавали комикс за 800-900 рублей. В какой-то момент мы его сканируем, и видим, насколько поменялась закупочная цена — больше тысячи. То есть, я понимаю, что закупать его буду дороже, чем сейчас продаю», — рассказывает хозяйка книжного магазина «Кот Учёный» Татьяна Мадонова.
Скачок цен на глянец, по её мнению, связан с нехваткой производителей такой бумаги в России.
«Вплоть до того, что мы сейчас получаем свежую партию книг, а у них формат другой. Не A4, а чуть меньше. При этом цена поднялась, но не сильно. Бумага хорошая и плотная, но уже не глянцевая», — Татьяна поясняет, с какими трудностями столкнулись издатели и книготорговцы.
Цены на книги разных издательств в её магазине выросли на 10-30%. Такие же оценки весной давали крупные игроки рынка. «Читай-город» сообщал, что средний чек в апреле составил 439 рублей (+14% за год), «Московский дом книги» называл сумму в 639 рублей (+12%). Актуальную статистику по запросу Юга.ру компании не предоставили.
Директор ростовского издательства «Феникс» Олеся Фартушная отмечает, что бумага на самом деле подорожала ещё в прошлом году. К осени 2022 года цены выросли в среднем на 25%.
«Но если говорить о детских книжках с наклейками, там рост стоимости составил от 50% до 100% в зависимости от вида наклеек. Это достаточно болезненно».
«До 25 февраля мы работали с Украиной»
Найти и купить качественную бумагу для типографии недостаточно.
«Если в прошлом году проблемы были только с бумагой, то с марта 2022 года дорожали и все комплектующие — клей, химия, краски. В общем, всё», — продолжает Фартушная.
По данным издательства «Росмэн», до 50% выросли цены и на бесшовное клеевое скрепление, и на твёрдые переплёты, и даже на самый дешёвый способ собирать книгу — скобами.
Если с материалами удалось разобраться, напечатать свою продукцию всё равно гораздо сложнее, чем раньше. По данным Росстата, за три года в стране закрылись 5 тыс. типографий. Многие издавали книги за границей, зачастую в Европе. После 24 февраля зарубежные предприятия отказались от сотрудничества или в период колебания цен стали брать предоплату за заказы — от 30% до 70%.
«Мы — одни из немногих, кто плотно работал с Украиной в силу того, что мы близко. 25 февраля мы потеряли книги, размещенные для печати в одной из их типографий. Просто не смогли получить готовую продукцию», — делится директор «Феникса».
Проблемы с иностранными партнёрами подтвердила Татьяна Мадонова. Много книг для её краснодарского магазина привозили из Прибалтики.
«Был момент, когда поставка застряла именно там. Сейчас мы не имеем возможности сотрудничать с теми же типографиями, где дешёвая печать. В России, соответственно, появились очереди, потому что мощностей не хватает».
Магазины могут не выжить
Где нет очередей, так это в книжных магазинах. По крайней мере, по опросам ВЦИОМ. 45% респондентов сообщили, что ходят в книжные реже, чем раз в год, или совсем не посещают их.
По мнению Мадоновой, в Краснодаре мало книжных магазинов, и некоторые из них могут не пережить кризис.
«Начиная с 2021 года очень сильно выросла себестоимость жизни магазина. В том числе, из-за другой системы налогообложения. Значительно выросла аренда. Кроме того, в Краснодаре читают меньше, чем в других городах, в том же Ростове».
Тем не менее, даже в нынешних условиях выручка «Кота Учёного» за год выросла на 20-30%.
В интернете спрос на бумажные издания увеличивается: жители Краснодарского края за январь-апрель заказали с Ozon на 34% больше книг, чем в 2021-м. Но выход на маркетплейсы — не вариант для книжных магазинов, уверяет Татьяна.
«Проблема в том, что через маркет издательства торгуют сами. Магазины появляются там очень редко. Мы пытались, и так и не поняли, какую надо сделать наценку, чтобы это было выгодно. Это слишком дорого».
«Господдержки, которая влияла бы на развитие, нет»
Ещё в апреле представители книжного рынка обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь индустрии: снизить ставки НДФЛ для писателей, разрешить покупать книги с «Пушкинской картой», установить нулевой НДС на книги (как было в 1990-х). За последний пункт выступил и Российский книжный союз. Ни одну инициативу так и не рассмотрели.
«Что касается господдержки, ничего такого, что реально влияло бы на развитие, в общем-то нет. В пандемию снизили налог на зарплаты, но в целом ситуацию это не поменяло. Неплохо, если государство поможет участвовать в выставках, это очень дорогостоящие проекты. 99% крупных издательств в Москве, а поскольку мы находимся в регионе, помимо оплаты стенда и его застройки нам нужно привезти сотрудников, разместить, выдать командировочные… А если смотреть в целом, кредитов с низкой ставкой было бы достаточно», — отмечает Олеся Фартушная.
Татьяна Мадонова назвала ещё один способ взаимодействия частных и государственных структур.
«Очень хороший зарубежный опыт — работа с библиотеками. В Краснодаре это невозможно, не буду называть причины. Есть практика, когда библиотеки обязаны покупать книги в городских магазинах по конкретному госзаказу. У нас этого всего нет».
«Люди хотят вложиться во что-то красивое»
Пока специалисты не могут ответить на вопросы о будущем отрасли.
«Разве кто-либо что-то может сейчас глобально загадывать? Впервые за долгое время мы отложили вёрстку плана на конец года. Мы в приграничной зоне, тут много факторов, которые я не берусь прогнозировать. Что касается цен, на данный момент ситуация стабильная», — рассказывает Фартушная.
«Фениксу» удалось адаптироваться к новой реальности, продолжает издательница. Она предполагает, что по итогам года продажи вырастут в рублях, но упадут в единицах.
«Сейчас глобальных проблем, как таковых, нет. Нам, по крайней мере, всего хватает. Поставленные на 2022 год планы мы пока выполняем. Решили снизить маржинальность, чтобы хоть как-то удержать цену для потребителя, и при этом увеличить выручку, расширив каналы сбыта».
Хозяйка «Кота учёного» рассуждает о тендециях спроса в Краснодаре:
«Мы наблюдаем, что люди стали покупать издания лучшего качества, потому что хотят вложиться во что-то красивое. Кроме того, мы отследили, что люди зачастую читают в электронке и покупают только книгу в таком виде, в котором хотят видеть её на полке. Как правило, издание недешёвое».