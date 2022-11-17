«На детские книжки с наклейками рост до 100%». Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?

Цены на литературу в магазинах к осени выросли в среднем на 15-20% по сравнению с январем. Началось всё в конце марта, когда из-за санкций резко взлетела стоимость мелованной бумаги. После о повышении своей продукции заявили в российских издательствах. Юга.ру решили узнать, как изменился рынок в Краснодарском крае. По просьбе редакции журналист Станислав Бандурка поговорил с владельцами магазина и издательства, побывал у букинистов на книжной ярмарке в Чистяковской роще, где, кажется, изменений так и не заметили. Книги из прошлого «Сколько стоит?», — почти кричат продавцу две старшеклассницы. Одна держит в руках потрёпанную «Анатомию человека» 1953 года выпуска. «Тысяча», — удивившись выбору, выдаёт седой полноватый мужчина в спортивном костюме. Подруги раздумывают и уходят, но через пять минут возвращаются и протягивают купюру. «А зачем вам?», — спрашиваю у старшеклассницы. «Планирую врачом стать», — резко отвечает она. Девушки быстро пропадают в толпе. За 15 минут с прилавка Александра забрали томик Пушкина в школьную библиотеку, книгу по спиритизму для личного пользования и два десятка брошюр на самые разные темы — от медицины до природы Кавказа — для коллекции. Александр быстро находит любую книгу в нагромождениях на прилавке. «За последний год спрос совсем не упал. Читают всё, и классику, и современную литературу. По большей части, хорошее, не абы что. Но если сравнить с тем, что было лет 20 назад — заметно меньше стали читать. С чем связано, не знаю», — рассказывает он. По выходным на книжной ярмарке в Чистяковской роще Краснодара многолюдно. В день можно заработать до пяти тысяч рублей, говорит Александр. За аренду торгового павильона, продуваемого со всех сторон ветром, он отдаёт 20 тысяч в месяц. Получается даже немного подзаработать. «Но продать такие книги, как «Анатомия», получается редко. Почти вся художественная литература уходит за 100-200 рублей. Хочешь Гоголя — 100 рублей. Агату Кристи — тоже 100. За полное собрание Гашека — 200: это хорошие книги, редкие». Между делом торговец Александр рассказывает свою историю. «Я когда-то тренером по лёгкой атлетике был. Воспитывал мастеров спорта в советские годы. Как 90-е наступили, денег в спорте не стало. С тех пор не тренирую. Лучше уж с книгами, спокойнее. Тем более, тут ещё коты есть у меня. Прибились, кормлю их теперь».

Книжный рынок в Чистяковской роще © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру

Книжный рынок в Чистяковской роще © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру

Книжный рынок в Чистяковской роще © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру

«Закупать буду дороже, чем продаю» По мере того, как развивались события в Украине, литература постепенно росла в цене. По оценке аналитиков «Эксмо-АСТ», год назад себестоимость книги, отпечатанной на мелованной бумаге высокого качества, была около 250 рублей. А в сентябре-октябре 2022-го цена не опускалась ниже 350 рублей. «Я помню, мы продавали комикс за 800-900 рублей. В какой-то момент мы его сканируем, и видим, насколько поменялась закупочная цена — больше тысячи. То есть, я понимаю, что закупать его буду дороже, чем сейчас продаю», — рассказывает хозяйка книжного магазина «Кот Учёный» Татьяна Мадонова. Скачок цен на глянец, по её мнению, связан с нехваткой производителей такой бумаги в России. «Вплоть до того, что мы сейчас получаем свежую партию книг, а у них формат другой. Не A4, а чуть меньше. При этом цена поднялась, но не сильно. Бумага хорошая и плотная, но уже не глянцевая», — Татьяна поясняет, с какими трудностями столкнулись издатели и книготорговцы. Цены на книги разных издательств в её магазине выросли на 10-30%. Такие же оценки весной давали крупные игроки рынка. «Читай-город» сообщал, что средний чек в апреле составил 439 рублей (+14% за год), «Московский дом книги» называл сумму в 639 рублей (+12%). Актуальную статистику по запросу Юга.ру компании не предоставили. Директор ростовского издательства «Феникс» Олеся Фартушная отмечает, что бумага на самом деле подорожала ещё в прошлом году. К осени 2022 года цены выросли в среднем на 25%. «Но если говорить о детских книжках с наклейками, там рост стоимости составил от 50% до 100% в зависимости от вида наклеек. Это достаточно болезненно».

«До 25 февраля мы работали с Украиной» Найти и купить качественную бумагу для типографии недостаточно. «Если в прошлом году проблемы были только с бумагой, то с марта 2022 года дорожали и все комплектующие — клей, химия, краски. В общем, всё», — продолжает Фартушная. По данным издательства «Росмэн», до 50% выросли цены и на бесшовное клеевое скрепление, и на твёрдые переплёты, и даже на самый дешёвый способ собирать книгу — скобами. Если с материалами удалось разобраться, напечатать свою продукцию всё равно гораздо сложнее, чем раньше. По данным Росстата, за три года в стране закрылись 5 тыс. типографий. Многие издавали книги за границей, зачастую в Европе. После 24 февраля зарубежные предприятия отказались от сотрудничества или в период колебания цен стали брать предоплату за заказы — от 30% до 70%. «Мы — одни из немногих, кто плотно работал с Украиной в силу того, что мы близко. 25 февраля мы потеряли книги, размещенные для печати в одной из их типографий. Просто не смогли получить готовую продукцию», — делится директор «Феникса». Проблемы с иностранными партнёрами подтвердила Татьяна Мадонова. Много книг для её краснодарского магазина привозили из Прибалтики. «Был момент, когда поставка застряла именно там. Сейчас мы не имеем возможности сотрудничать с теми же типографиями, где дешёвая печать. В России, соответственно, появились очереди, потому что мощностей не хватает».

Магазины могут не выжить Где нет очередей, так это в книжных магазинах. По крайней мере, по опросам ВЦИОМ. 45% респондентов сообщили, что ходят в книжные реже, чем раз в год, или совсем не посещают их. По мнению Мадоновой, в Краснодаре мало книжных магазинов, и некоторые из них могут не пережить кризис. «Начиная с 2021 года очень сильно выросла себестоимость жизни магазина. В том числе, из-за другой системы налогообложения. Значительно выросла аренда. Кроме того, в Краснодаре читают меньше, чем в других городах, в том же Ростове». Тем не менее, даже в нынешних условиях выручка «Кота Учёного» за год выросла на 20-30%. В интернете спрос на бумажные издания увеличивается: жители Краснодарского края за январь-апрель заказали с Ozon на 34% больше книг, чем в 2021-м. Но выход на маркетплейсы — не вариант для книжных магазинов, уверяет Татьяна. «Проблема в том, что через маркет издательства торгуют сами. Магазины появляются там очень редко. Мы пытались, и так и не поняли, какую надо сделать наценку, чтобы это было выгодно. Это слишком дорого».

Книжный магазин «Кот ученый» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Книжный магазин «Кот ученый» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Книжный магазин «Кот ученый» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Господдержки, которая влияла бы на развитие, нет» Ещё в апреле представители книжного рынка обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь индустрии: снизить ставки НДФЛ для писателей, разрешить покупать книги с «Пушкинской картой», установить нулевой НДС на книги (как было в 1990-х). За последний пункт выступил и Российский книжный союз. Ни одну инициативу так и не рассмотрели. «Что касается господдержки, ничего такого, что реально влияло бы на развитие, в общем-то нет. В пандемию снизили налог на зарплаты, но в целом ситуацию это не поменяло. Неплохо, если государство поможет участвовать в выставках, это очень дорогостоящие проекты. 99% крупных издательств в Москве, а поскольку мы находимся в регионе, помимо оплаты стенда и его застройки нам нужно привезти сотрудников, разместить, выдать командировочные… А если смотреть в целом, кредитов с низкой ставкой было бы достаточно», — отмечает Олеся Фартушная. Татьяна Мадонова назвала ещё один способ взаимодействия частных и государственных структур. «Очень хороший зарубежный опыт — работа с библиотеками. В Краснодаре это невозможно, не буду называть причины. Есть практика, когда библиотеки обязаны покупать книги в городских магазинах по конкретному госзаказу. У нас этого всего нет».



