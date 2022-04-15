Фонд Ильи Варламова отреставрировал в Краснодаре дверь дома купца Цырульникова

На сайте фонда сообщается , что для реставрации дверей волонтеры собрали 148 тыс. 500 рублей, еще 100 тыс. рублей активисты собрали краудфандингом на стриме дизайнера Артемия Лебедева. Также координаторы «Том Сойер Феста» собрали около 10 тыс. рублей в качестве пожертвований от местных жителей.

Реставрацию проводили при участии жителей дома, архитектора, реставратора, волонтеров «Том Сойер Феста», волонтеров «Наследия», краеведов и историков. Информацию о первоначальном облике и расцветке дверей искали в архивах.

Волонтеры занимались поисками архивной информации о доме Цырульникова и работали с фурнитурой. Кроме того, добровольцы очищали створки от слоев масляной краски. Сами двери (они выполнены из хвойных пород) изначально были покрыты краской, а не лаком. По словам активистов фонда, это не совсем характерно для Краснодара. Лак быстро разрушается из-за местного климата. Столярные и реставрационные работы выполняли специалисты. Они делали заплатки и подклейки, ремонтировали дверную коробку, монтировали восстановленные створки, фрамуги и фурнитуру.

«Как и на других наших объектах, мы сохраняем максимум подлинных элементов. Для многих дверей достаточно сделать небольшие столярные заделки в местах врезки замков, а также точечных повреждений. Замена целых элементов — исключительный случай, связанный обычно с сильным гниением нижней части двери. С такой необходимостью мы сталкиваемся редко. В доме Цырульникова створки дверей дошли до наших дней в хорошем состоянии, поэтому мы обошлись лишь столярными заделками… К сожалению, в советские годы были утрачены все оригинальные ручки. Волонтеры разыскали у антикваров подходящий по стилю комплект и установили на восстановленные двери», — говорится в сообщении фонда.