«Главная цель "Типографии" — децентрализация». Интервью с директором Олегом Сафроновым и куратором Еленой Ищенко

Директор «Типографии» Олег Сафронов и куратор Елена Ищенко рассказали Юга.ру об изменениях, ожидающих культурный центр, и о сотрудничестве с московским музеем современного искусства «Гараж».

Как вы получили грант? «Гараж» сам выбрал «Типографию», или вы участвовали в открытом конкурсе? Олег: «Гараж» поддерживает региональные институции. Открытого конкурса не было, в этом году они выбрали нас и культурный центр «Смена» в Казани, который похож на нас, но у него фокус смещен в сторону издательской деятельности. Грант рассчитан на год, и у нас много планов на это время, мы четко понимаем, как развивать «Типографию». В рамках сотрудничества мы вместе с администраторами ездили в «Гараж» на пятидневную стажировку — прошли по всем департаментам и пообщались с сотрудниками, увидели, как все устроено изнутри и как работает архив, библиотека, маркетинг, фандрайзинг. Последний особенно важен для нас, потому что мы ищем финансовую опору для своих планов. Нам помогают меценаты, у нас есть грант «Гаража», но этого недостаточно, необходимы финансовые вливания. Елена: Один из основателей «Смены», Кирилл Маевский, работает в книжном издательстве Ad Marginem. В Казани книжная тема очень развита, а у нас практически нет. «Типография» выступает платформой для этого, к сожалению, маленького сообщества в Краснодаре, в главном зале работает книжный магазин Bookowsky. Он слабо развивается, но благодаря сотрудничеству с «Гаражом», возможно, получит новую жизнь, потому что станет возможен обмен, будут приходить книги для реализации из совместной издательской программы «Гаража» и Ad Marginem. Книжным магазином занимается Олег Абраменко. Здесь продается литературный альманах «Транслит», который издается в Петербурге, литературный журнал «Носорог», философско-литературный научный журнал «Логос», немного художественной литературы.





Олег: Мы планируем со временем расширить пространство книжного за счет комнаты, которая сейчас используется как подсобное помещение. Но мы не сами будем этим заниматься, а пригласим энтузиаста или сложившийся магазин переехать к нам. Будем продавать сувенирную продукцию. Мы уже готовим макеты и договариваемся с местными художниками, чтобы печатать постеры, открытки, магниты. Готовятся коллаборации с местными модельерами, которые сделают нам не просто майку с логотипом, а вещь с интересным кроем из хорошего материала. Елена: И поскольку «Гараж» поддерживает две институции, мы сделаем совместный проект. В «Смене» есть сильная группа этнографов, которая занимается исследованием среды, и есть задумка, чтобы художники из Краснодара поучаствовали в одном из этих исследований. В «Типографии» изменился вход в зал, расскажите, что здесь будет. Олег: Здесь будет человек, который приветствует гостей. Слова «здравствуйте» очень не хватает «Типографии». Я не раз видел, как человек заходит, видит, что здесь что-то происходит, но непонятно что и его, вероятно, не ждут, — и сразу уходит. Важно сказать ему: «Здравствуйте, заходите, у нас выставка». Я занимаюсь такими организационными вопросами, а Елена наполняет это место искусством. Елена: Мы хотим расширить нашу аудиторию. Мы хотим быть серьезными и интересными разным людям. На кого в первую очередь ориентируетесь? Елена: На активную молодежь, которая осознает, что живет в интересном городе. Разве сейчас молодежь не приходит? Олег: О нас мало знают даже те, кому было бы интересно прямо сейчас. Поэтому мы уделяем большое внимание пиару, рекламе. Мы ввели такое понятие, как рекламный бюджет и медиаплан. Теперь эти вещи не происходят спонтанно, мы их обсуждаем и уделяем внимание техническим моментам. Искусство здесь уже есть. «Типография» стала лучшей институцией года на Cosmoscow, ее знают в художественных кругах. Но мы хотим, чтобы о нас больше узнало общество. Елена: Мы хотим создать платформу для развития и реализации художников не только из Краснодара, но и из других мест юга России. У «Типографии» есть площадка и возможность.





На юге есть другие площадки, где могут выставляться молодые художники? Елена: В Ростове-на-Дону есть центр «Макаронка», организованный Евгением Самойловым. Он же создал фонд поддержки современного искусства «Дон» и галерею «16‑я линия». Но по сути таких институций, как «Типография», на юге больше нет. Если говорить не об институциях, а о художниках юга страны — какая сейчас ситуация? Елена: Практически в каждом городе можно найти хорошего современного художника. Есть замечательные художники в Сочи, Новороссийске. В Геленджике живет Елена Колесникова (переехала из Санкт-Петербурга), выставку которой мы будем делать в будущем году. Многие из них отучились или будут учиться в КИСИ. Из Петербурга — не региональный художник. Елена: Вообще, мне не нравится слово «региональный». Главная задача «Типографии» — децентрализация. Центром являемся мы, нам не нужно ни на кого ориентироваться, зацикливаться на том, что мы не столица. Олег: Мы хотим изучать локальную идентичность, и этому посвящен наш проект, который будет в апреле. Елена: Проект будет состоять из встреч с рабочей группой художников, дизайнеров, исследователей, журналистов, фотографов из разных городов. Например, в группе состоит гей-шансонье Александр Залупин из Ростова. Мы будем обсуждать концепты и стереотипы, которые сложились вокруг юга: казачество, консервативность, патриархальность. С другой стороны — туризм и малый бизнес. Пытаться в этом разобраться, как мы можем с этим взаимодействовать и работать, создать живой образ из этого.





У меня создалось впечатление, что люди приходят в «Типографию» на открытия, а между ними — ну, может, пару человек в коворкинге, и все. Это действительно так? Олег: Конечно, открытия — это пиковое время, но в течение дня пара десятков человек заходят посмотреть выставку. Особенно на Машу Богораз приходит много людей. Елена: И это одна из причин, почему мы разрабатываем публичную программу. В рамках каждой выставки будут события, которые ее расширят. Когда ты приходишь на открытие, часто многое упускаешь, потому что общаешься с художниками и друзьями. А когда приходишь на лекцию, дискуссию, посмотреть кино в рамках выставки, ты начинаешь смотреть на искусство другими глазами. С киноклубом «Ключевое кино», который базируется в «Типографии», мы сделали такой проект: каждый художник, чья выставка здесь проходит, показывает кино, которое его вдохновляет, которое он любит и которое на него повлияло. Первый фильм покажет Маша Богораз — «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве». Документальная картина буквально прошлого года, и вход будет бесплатный. Олег: Мы работаем над тем, чтобы зритель лучше понимал выставку. Елена готовит тексты к экспозициям, которые помогут раскрыть суть без помощи куратора и художника. Какие еще у вас планы? Елена: Мы объявляем open call для художников юга России — присылайте нам описание своего проекта и портфолио в письме, самое интересное мы постараемся показать в «Типографии» в следующем году. Мы не хотим замыкаться в своем сообществе, и это попытка выйти за его пределы, найти новых авторов и выстроить с ними диалог.





Олег: Еще мы запустим инклюзивную программу. В марте покажем фильм «Реализм» известного польского режиссера Артура Жмиевского. Это шестиканальная видеоинсталляция, снятая Жмиевским в Москве для выставки documenta 14 (Кассель, Германия). Герои фильма — русские солдаты, инвалиды второй Чеченской войны. Так мы откроем проект «Лига низкорослых людей», посвященный инклюзии. Мы будем проводить экскурсии, показывать фильмы и всячески взаимодействовать с людьми с ограниченными физическими возможностями и особенностями развития. Елена: Куратором этого проекта станет Мария Сарычева, которая когда-то организовала инклюзивный отдел в музее «Гараж». Инклюзивная программа — еще один способ показать, что современное искусство доступно и открыто. Многие считают его непонятным, но в действительности это самое демократичное, что делается в искусстве. Олег: В этом нам тоже помогает «Гараж» — мы были на такой экскурсии для особенных детей. Экскурсовод рассказывал, что ребята видят перед собой, чтобы не было неожиданностей, чтобы не испугать их. Здесь нам тоже помогает «Гараж» своим опытом. Вы уже договорились с благотворительными организациями? Олег: Нет, еще в процессе.





Правда, что в «Типографии» появится образовательный корпус? Олег: Да, он будет состоять из лектория, мастерских, рабочих кабинетов. Мы запустим программу по искусству для всех возрастов. Это важно, потому что мы чувствуем необходимость в создании нашего комьюнити с представителями творческих сфер — стрит-арт-художниками, архитекторами, фотографами. Елена: Мы договорились с Гёте-институтом, что в следующем году в «Типографии» прочитают лекции трое профессоров из Германии. Хотим взаимодействовать и с другими фондами, российскими и зарубежными. Уже есть выставочный план, и мы работаем над тем, что можно реализовать в его рамках кроме самих выставок. Сколько человек этим занимаются? Олег: В штате нас четверо: двое администраторов, Татьяна и София, Лена и я. Таня занимается пиаром и СММ, а София скоро вырастет в полноценного координатора. Исполнителей столько же, сколько и руководителей. Также есть Наташа Кур, которая занимается развитием коммерческой части и пытается продвигать современное искусство. Группировка ЗИП, которая развивала «Типографию» в течение пяти лет. Меценаты, без которых нельзя представить центр, — Евгений Руденко, Николай Мороз и Валерий Неженец. И, конечно, энтузиасты, для которых «Типография» стала вторым домом, — Валера и Юля Казас, Олег Абраменко и многие другие.