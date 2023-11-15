В краснодарском магазине обнаружили мозаику ХХ века

Краснодарский край

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  • Фотография мозаики Николая Туркова 1978 года © Фото предоставлено Алексеем Угольниковым
    Фотография мозаики Николая Туркова 1978 года © Фото предоставлено Алексеем Угольниковым

Искусствовед и автор проекта «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара» Алексей Угольников рассказал о найденном в городе смальтовом панно

Алексей Угольников сообщил Юга.ру, что в конце 1970-х годов художники Николай и Эмма Турковы создали это оформление для магазина «Кубань». Он находится на пересечении улиц Красной и Мира.

От Мадонны до маленького Ленина:

Декор включал: три мозаики, витражи, рельефы с резьбой по ганчу (специальная глиногипсовая смесь) и росписью и рельефы с резьбой по дереву. Последние можно увидеть в краснодарском кафе «Максим» на улице Мира, 40. 

По словам искусствоведа, открытая мозаика — первая, которую можно увидеть. Остальные все еще скрыты под гипсокартоном. Мозаика представляет собой орнамент. На нем изображены дерево и сказочные птицы. В рисунке преобладают синий, красный и зеленый тона.

«Когда мы узнали, что предприниматели Руслан Карпенко и Николай Бережной арендовали помещение на Красной, 25 и открыли мозаику, мы связались с ними и попросили провести фотосъемку на ремонтной площадке. Они рассказали, что планируют отреставрировать мозаику и открыть там кафе корейской кухни. К сожалению, примеров, когда мозаики и другие произведения монументального искусства сохраняют в нашем городе, очень мало. Хочется надеяться, что подобных инициатив будет больше», — поделился Алексей. 

  • Эскиз мозаики Николая Туркова 1978 года © Фото предоставлено Алексеем Угольниковым
    Эскиз мозаики Николая Туркова 1978 года © Фото предоставлено Алексеем Угольниковым

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре волонтеры собирают средства на реставрацию старинной двери.

Архитектура Искусство Краснодар

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