Чайка, которая еще в полете. Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке
В 1960 году в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной построили первый в СССР фарфоровый завод «Чайка». Он был крупным производителем керамической посуды в Союзе, а после и в России. Сервизы с фирменным клеймом до сих пор хранят как семейные реликвии, продают в интернете и в антикварных магазинах.
В 2019-м производство в Краснодаре закрыли, бывший промышленный гигант переехал в Дружный, поселок на 11 улиц и 3 тысячи жителей. Журналистка Юга.ру съездила в Белореченский район и узнала, что «Чайка» не просто продолжает работать, но и получает заказы со всей страны.
Осколок
Белая пыль — постоянный атрибут цехов небольшого предприятия по производству керамической посуды. Ею покрыты станки, коробки с упакованным товаром, разноцветные тарелки, готовые к отправке в российские города. Из бесформенной глиняной массы здесь рождается 2 тысячи тарелок, кружек и других видов посуды каждый день.
Сейчас в цехах готовят заказ для крупного ресторана на Арбате. Московские гости едва ли слышали о поселке Дружном, да и о самой «Чайке». И вряд ли они когда-нибудь узнают, с каких пыльных складов с огромным историческим шлейфом приехала вся эта модная посуда.
«Мы очень много работаем с ресторанами со всей страны. У каждого есть свой стиль и свое видение посуды, — рассказывает начальник производства Елена Кобицкая. — Бывает, что делать заказ к нам приезжает шеф-повар ресторана. Он уже видит в конкретной тарелке определенное блюдо. Заказы очень индивидуальные. Начиная от оттенка, заканчивая, например, асимметрией изделия».
Такие заказы здесь выполняют вручную, остальные — на станках или в литейных формах. Потом изделия погружают в глазурь и в печь на обжиг на 10–11 часов. Печи здесь единственное новое оборудование, их купили два года назад в Португалии. Все остальное привезли со старого завода.
Легендарная краснодарская «Чайка» закрылась три года назад. Часть сотрудников продолжают ездить на вахте из краевой столицы. Меньше теперь и площади цехов, и объем производства, зато нет риска обанкротиться в любой момент.
Из Краснодара в Дружный
«Помните, в 2014 году случился «черный вторник»?» — спрашивает директор и учредитель предприятия Константин Корчига. Со стороны в нем сложно узнать топ-менеджера. Он, как бы сказали на старом заводе, «крепкий хозяйственник». Одет в спортивный костюм — так проще, в цехах вся одежда потом с белым налетом, фотографироваться отказывается наотрез: «Лучше покажите производство».
«Так вот, в этот день, когда доллар стал по 100 рублей, я сидел в МФЦ и покупал заброшенную автобазу в Белореченском районе. Здесь не было даже окон, но целый железобетонный каркас».
Это был план «Б» умирающего гиганта. Тогда еще производство переносить не собирались, планировали открыть параллельные цеха. Но на старом заводе становилось хуже: печи давно требовали ремонта, к тому же работать они могли только непрерывно. Вагонетки с посудой приходилось загонять в огонь постоянно, и не важно, были ли заказы. Доходило до того, что в печь закладывали кирпичи, лишь бы обеспечить бесперебойную работу.
Конкуренцию с дешевой китайской посудой «Чайка» не выдерживала: азиатские товары стоили копейки. Тогда Константин Корчига хотел переехать под Краснодар. Там у «Кубаньфарфора» был участок, правда сельхозназначения.
«Я обратился в администрацию, попросил их разрешить перевести землю из сельхозназначения в статус промышленной. Думал, у меня же производство, рабочие места. Мы ведь «Чайка»! Но мне отказали. Сейчас государство поддерживает крупные отрасли, которые считаются экономикообразующими. А те, кто делает тарелки, шьет майки, — эти ребята никому не интересны».
Землю продали, в 2021 году этот участок все-таки перевели в промышленное назначение. Завод же был вынужден искать другой выход еще в 2019-м. И его нашли: к моменту, когда предприятие было на грани банкротства, старую автобазу в Белореченском районе уже полностью отремонтировали.
«Чайка» без фарфора
В Дружном желающие работать на предприятии пришли сами, искать не пришлось. Весь 2020 год коллектив доделывал старые заказы, работал в основном с постоянными покупателями. В январе 2021-го открыли новую линию, стали делать совершенно другой продукт.
Спрос есть: крупных производителей посуды в стране осталось немного. В основном они в Московской области, Санкт-Петербурге, Башкирии. Заказы поступают изо всех городов, на предприятие звонят каждый день, вопрос только в возможностях.
«Тут все новое, интересное. Раньше был шаблон, по нему рисовали, сейчас изучаем смешение красок. Интересно, какие цвета выходят, много глазурей с разными эффектами. Белым покрываешь, а выходит голубое».
Дизайнер Наталья Солончева когда-то, еще на краснодарском заводе, вручную расписывала чайники гжелью. У нее и сейчас на работе есть один, фарфоровый: «Иногда разрисовываю просто так». В профессии она 37 лет. Сейчас в ее арсенале уже не кисточка и краски, а цветная глазурь.
В цеху декорирования делают посуду попроще. Недавно закончили большой заказ для торговой сети «Ашан». После глазуровки белым на посуду клеят специальные наклейки, затем в печь, на выходе — тарелка с рисунком. Надежда Капуста со скоростью хорошего заводского станка клеит на тарелки детсадовских лисичек. Надежда — переводчик рисунка, на заводе она уже 32 года: начинала на «Чайке», когда та была еще на взлете.
«Люблю, когда люди покупают и им нравится твоя посуда. Приятно. Дома у меня разная есть. Еще старый фарфор. Фирменный, «чайковский». Со времен перестройки, когда зарплату давали сервизами. Он у меня стоит специально для гостей. Приходят бывшие коллеги, всегда фарфор достаем. Много было хорошего на заводе. В первую очередь люди. Со многими до сих пор дружим».
Больше фирменного фарфора на производстве нет. Нерентабельно. Хотя в инстаграме компании про него регулярно спрашивают, интересуются, можно ли купить статуэтки казаков. Директор предприятия только вздыхает:
«Кому в Питере нужны казаки, кому в Москве нужны казаки? Как только ты начнешь делать казаков, ты превратишься в маленького локального поставщика, это удел мастерской. Мы сейчас работаем на всю страну. Сувенирный фарфор — это яркое, заметное изделие, но покупать массово это не будут, ну раз в жизни, для сувенирки».
Со старой советской «Чайкой» попрощаться не так просто: пока директор смотрит в будущее, многие подписчики — в прошлое. Люди ждут ярких расписных сервизов и знакомой с детства посуды. В комментариях есть даже жительница Коста-Рики. Ее родители, в конце 1970-х — иностранные студенты, год проработали на «Чайке». До сих пор в далекой стране остался чайник с фирменным клеймом.
Ребята из Краснодара
«Кубаньфарфор» сохранил старое торговое название «Чайка», но ищет новый стиль. Константин Корчига — экономист по образованию — главной долгосрочной целью видит создание собственного стиля. Он уверен, это скажется и на экономике предприятия.
«Сейчас в Париже кто-то что-то сделал, выложил фотку в инстаграм, через два дня уже кто-то это сделал в Китае. Границы стерты. И мы тоже пытаемся кого-то постоянно копировать, один дизайн понравился, другой. Нужно найти и свой стиль, придумать его, изобрести. Если ты все время кого-то копируешь, ты все время себя немного девальвируешь».
Хочется стать настоящим, найти свое, чтобы все по стилю знали: это ребята из Краснодара.
В этом году «Чайка» собирается открыть интернет-магазин, заняться не только оптом, но и розницей. Но сначала планируют расширить ассортимент, чтобы выйти на онлайн-рынок максимально подготовленными и интересными.
Кубанская машина времени
Фирменный фарфор с клеймом «Чайки» в Краснодаре все же можно купить. Данис Шахалимов — единственный на ярмарке в Чистяковской роще, кто коллекционирует и продает винтажную керамику. На его полках — посуда и фигурки, порой очень редкие: их выпускали совсем небольшим тиражом.
Фарфоро-фаянсовый завод «Чайка» в Союзе в первую очередь выполнял госзаказ, главное было — обеспечить Кавказ и юг России посудой для быта. Все остальное, как например расписные фигурки, — полет фантазии и желание художников. Сейчас именно они ценятся больше всего. Данис уже собирает даже битые лоты, и их покупают.
«Особенность изделий всех местных фарфорово-фаянсовых заводов — передать быт региона. «Чайка» — это в основном быт и культура казаков. Были узнаваемые вещи, к событиям, как например статуэтка подсолнух и кукуруза, явно к выставке урожая».
Местные коллекционеры, говорит Данис, больше ценят ленинградский фарфор — тоньше работа, больше мастерства. А вот в Питере ради колорита покупают казаков и адыгейцев, кубанские тыквы и фарфоровых петухов. «Но это всё антикварщики, — замечает Данис. — Обывателей редко этим заинтересуешь».
В лавку коллекционера чаще всего приходят люди, которые помнят советские времена. Заходят, чтобы дособрать сервиз или всю серию фарфоровых фигурок. Для них это своеобразная машина времени.
Редакторы — Валерия Кирсанова, Александра Прохоренкова-Аксенова
Корректор — Светлана Багова