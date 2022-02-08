Чайка, которая еще в полете. Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке

В 1960 году в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной построили первый в СССР фарфоровый завод «Чайка». Он был крупным производителем керамической посуды в Союзе, а после и в России. Сервизы с фирменным клеймом до сих пор хранят как семейные реликвии, продают в интернете и в антикварных магазинах. В 2019-м производство в Краснодаре закрыли, бывший промышленный гигант переехал в Дружный, поселок на 11 улиц и 3 тысячи жителей. Журналистка Юга.ру съездила в Белореченский район и узнала, что «Чайка» не просто продолжает работать, но и получает заказы со всей страны.

Осколок Белая пыль — постоянный атрибут цехов небольшого предприятия по производству керамической посуды. Ею покрыты станки, коробки с упакованным товаром, разноцветные тарелки, готовые к отправке в российские города. Из бесформенной глиняной массы здесь рождается 2 тысячи тарелок, кружек и других видов посуды каждый день.

Сейчас в цехах готовят заказ для крупного ресторана на Арбате. Московские гости едва ли слышали о поселке Дружном, да и о самой «Чайке». И вряд ли они когда-нибудь узнают, с каких пыльных складов с огромным историческим шлейфом приехала вся эта модная посуда. «Мы очень много работаем с ресторанами со всей страны. У каждого есть свой стиль и свое видение посуды, — рассказывает начальник производства Елена Кобицкая. — Бывает, что делать заказ к нам приезжает шеф-повар ресторана. Он уже видит в конкретной тарелке определенное блюдо. Заказы очень индивидуальные. Начиная от оттенка, заканчивая, например, асимметрией изделия».

Такие заказы здесь выполняют вручную, остальные — на станках или в литейных формах. Потом изделия погружают в глазурь и в печь на обжиг на 10–11 часов. Печи здесь единственное новое оборудование, их купили два года назад в Португалии. Все остальное привезли со старого завода. Легендарная краснодарская «Чайка» закрылась три года назад. Часть сотрудников продолжают ездить на вахте из краевой столицы. Меньше теперь и площади цехов, и объем производства, зато нет риска обанкротиться в любой момент.

Из Краснодара в Дружный «Помните, в 2014 году случился «черный вторник»?» — спрашивает директор и учредитель предприятия Константин Корчига. Со стороны в нем сложно узнать топ-менеджера. Он, как бы сказали на старом заводе, «крепкий хозяйственник». Одет в спортивный костюм — так проще, в цехах вся одежда потом с белым налетом, фотографироваться отказывается наотрез: «Лучше покажите производство». «Так вот, в этот день, когда доллар стал по 100 рублей, я сидел в МФЦ и покупал заброшенную автобазу в Белореченском районе. Здесь не было даже окон, но целый железобетонный каркас».

Здание бывшей автобазы, сейчас — завод «Чайка» © Фото Евгения Руденко, Юга.ру

Это был план «Б» умирающего гиганта. Тогда еще производство переносить не собирались, планировали открыть параллельные цеха. Но на старом заводе становилось хуже: печи давно требовали ремонта, к тому же работать они могли только непрерывно. Вагонетки с посудой приходилось загонять в огонь постоянно, и не важно, были ли заказы. Доходило до того, что в печь закладывали кирпичи, лишь бы обеспечить бесперебойную работу. Конкуренцию с дешевой китайской посудой «Чайка» не выдерживала: азиатские товары стоили копейки. Тогда Константин Корчига хотел переехать под Краснодар. Там у «Кубаньфарфора» был участок, правда сельхозназначения. «Я обратился в администрацию, попросил их разрешить перевести землю из сельхозназначения в статус промышленной. Думал, у меня же производство, рабочие места. Мы ведь «Чайка»! Но мне отказали. Сейчас государство поддерживает крупные отрасли, которые считаются экономикообразующими. А те, кто делает тарелки, шьет майки, — эти ребята никому не интересны».

Землю продали, в 2021 году этот участок все-таки перевели в промышленное назначение. Завод же был вынужден искать другой выход еще в 2019-м. И его нашли: к моменту, когда предприятие было на грани банкротства, старую автобазу в Белореченском районе уже полностью отремонтировали.

«Чайка» без фарфора В Дружном желающие работать на предприятии пришли сами, искать не пришлось. Весь 2020 год коллектив доделывал старые заказы, работал в основном с постоянными покупателями. В январе 2021-го открыли новую линию, стали делать совершенно другой продукт. Спрос есть: крупных производителей посуды в стране осталось немного. В основном они в Московской области, Санкт-Петербурге, Башкирии. Заказы поступают изо всех городов, на предприятие звонят каждый день, вопрос только в возможностях. «Тут все новое, интересное. Раньше был шаблон, по нему рисовали, сейчас изучаем смешение красок. Интересно, какие цвета выходят, много глазурей с разными эффектами. Белым покрываешь, а выходит голубое». Дизайнер Наталья Солончева когда-то, еще на краснодарском заводе, вручную расписывала чайники гжелью. У нее и сейчас на работе есть один, фарфоровый: «Иногда разрисовываю просто так». В профессии она 37 лет. Сейчас в ее арсенале уже не кисточка и краски, а цветная глазурь.

Фарфоровый чайник завода «Чайка» © Фото Ольги Тихоновой, Юга.ру

В цеху декорирования делают посуду попроще. Недавно закончили большой заказ для торговой сети «Ашан». После глазуровки белым на посуду клеят специальные наклейки, затем в печь, на выходе — тарелка с рисунком. Надежда Капуста со скоростью хорошего заводского станка клеит на тарелки детсадовских лисичек. Надежда — переводчик рисунка, на заводе она уже 32 года: начинала на «Чайке», когда та была еще на взлете. «Люблю, когда люди покупают и им нравится твоя посуда. Приятно. Дома у меня разная есть. Еще старый фарфор. Фирменный, «чайковский». Со времен перестройки, когда зарплату давали сервизами. Он у меня стоит специально для гостей. Приходят бывшие коллеги, всегда фарфор достаем. Много было хорошего на заводе. В первую очередь люди. Со многими до сих пор дружим».

Надежда Капуста за работой © Фото Ольги Тихоновой, Юга.ру

Больше фирменного фарфора на производстве нет. Нерентабельно. Хотя в инстаграме компании про него регулярно спрашивают, интересуются, можно ли купить статуэтки казаков. Директор предприятия только вздыхает: «Кому в Питере нужны казаки, кому в Москве нужны казаки? Как только ты начнешь делать казаков, ты превратишься в маленького локального поставщика, это удел мастерской. Мы сейчас работаем на всю страну. Сувенирный фарфор — это яркое, заметное изделие, но покупать массово это не будут, ну раз в жизни, для сувенирки». Со старой советской «Чайкой» попрощаться не так просто: пока директор смотрит в будущее, многие подписчики — в прошлое. Люди ждут ярких расписных сервизов и знакомой с детства посуды. В комментариях есть даже жительница Коста-Рики. Ее родители, в конце 1970-х — иностранные студенты, год проработали на «Чайке». До сих пор в далекой стране остался чайник с фирменным клеймом.

Ребята из Краснодара «Кубаньфарфор» сохранил старое торговое название «Чайка», но ищет новый стиль. Константин Корчига — экономист по образованию — главной долгосрочной целью видит создание собственного стиля. Он уверен, это скажется и на экономике предприятия. «Сейчас в Париже кто-то что-то сделал, выложил фотку в инстаграм, через два дня уже кто-то это сделал в Китае. Границы стерты. И мы тоже пытаемся кого-то постоянно копировать, один дизайн понравился, другой. Нужно найти и свой стиль, придумать его, изобрести. Если ты все время кого-то копируешь, ты все время себя немного девальвируешь».

Хочется стать настоящим, найти свое, чтобы все по стилю знали: это ребята из Краснодара.

В этом году «Чайка» собирается открыть интернет-магазин, заняться не только оптом, но и розницей. Но сначала планируют расширить ассортимент, чтобы выйти на онлайн-рынок максимально подготовленными и интересными.

Кубанская машина времени

Краснодарский ФФЗ "Чайка", 1985 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru

Фирменный фарфор с клеймом «Чайки» в Краснодаре все же можно купить. Данис Шахалимов — единственный на ярмарке в Чистяковской роще, кто коллекционирует и продает винтажную керамику. На его полках — посуда и фигурки, порой очень редкие: их выпускали совсем небольшим тиражом. Фарфоро-фаянсовый завод «Чайка» в Союзе в первую очередь выполнял госзаказ, главное было — обеспечить Кавказ и юг России посудой для быта. Все остальное, как например расписные фигурки, — полет фантазии и желание художников. Сейчас именно они ценятся больше всего. Данис уже собирает даже битые лоты, и их покупают.

«Особенность изделий всех местных фарфорово-фаянсовых заводов — передать быт региона. «Чайка» — это в основном быт и культура казаков. Были узнаваемые вещи, к событиям, как например статуэтка подсолнух и кукуруза, явно к выставке урожая». Местные коллекционеры, говорит Данис, больше ценят ленинградский фарфор — тоньше работа, больше мастерства. А вот в Питере ради колорита покупают казаков и адыгейцев, кубанские тыквы и фарфоровых петухов. «Но это всё антикварщики, — замечает Данис. — Обывателей редко этим заинтересуешь». В лавку коллекционера чаще всего приходят люди, которые помнят советские времена. Заходят, чтобы дособрать сервиз или всю серию фарфоровых фигурок. Для них это своеобразная машина времени.