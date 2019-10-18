Галицкий поможет КубГУ деньгами
Бизнесмен Сергей Галицкий 18 октября на бизнес-форуме «Дело за малым» рассказал о планах сотрудничества с Кубанским государственным университетом
По словам Сергея Галицкого, его команда начала общаться с Кубанским государственным университетом, который когда-то окончил сам предприниматель. Планируется, что вузу помогут с улучшением материальной базы и профинансируют некоторые образовательные программы внутри университета.
«Сейчас больше внимания будем уделять университетским программам, будем предлагать нашим вузам какие-то вещи, где мы могли бы финансово поучаствовать, потому как все-таки мы должны, наверное, приносить пользу и дальше обществу», — заявил бизнесмен.
Напомним, 18 сентября Галицкий подарил КубГУ новое футбольное поле. Такой подарок он сделал к предстоящему 100-летнему юбилею вуза.
Как писали Юга.ру, 18 октября на бизнес-форуме «Дело за малым» предприниматель рассказал о будущем детской школы ФК «Краснодар». Сейчас в клубе начали формировать финансовую базу, чтобы уже через три года школа смогла существовать без участия Галицкого.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.