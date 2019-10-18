Галицкий поможет КубГУ деньгами

Краснодарский край

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Бизнесмен Сергей Галицкий 18 октября на бизнес-форуме «Дело за малым» рассказал о планах сотрудничества с Кубанским государственным университетом

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По словам Сергея Галицкого, его команда начала общаться с Кубанским государственным университетом, который когда-то окончил сам предприниматель. Планируется, что вузу помогут с улучшением материальной базы и профинансируют некоторые образовательные программы внутри университета.

«Сейчас больше внимания будем уделять университетским программам, будем предлагать нашим вузам какие-то вещи, где мы могли бы финансово поучаствовать, потому как все-таки мы должны, наверное, приносить пользу и дальше обществу», — заявил бизнесмен.

Напомним, 18 сентября Галицкий подарил КубГУ новое футбольное поле. Такой подарок он сделал к предстоящему 100-летнему юбилею вуза.

Как писали Юга.ру, 18 октября на бизнес-форуме «Дело за малым» предприниматель рассказал о будущем детской школы ФК «Краснодар». Сейчас в клубе начали формировать финансовую базу, чтобы уже через три года школа смогла существовать без участия Галицкого.

Вузы Деньги Краснодар КубГУ Образование Сергей Галицкий

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