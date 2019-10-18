«Хотели показать предпринимателям, что все возможно». Создатели рекламной кампании #welcomeelon рассказали о приглашении Илона Маска на форум «Дело за малым»

В рамках форума «Дело за малым» в Краснодаре обсудили рекламную кампанию по приглашению на мероприятие американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска

В сентябре около офиса компании Илона Маска SpaceX в Калифорнии появились билборды с приглашением ему принять участие в форуме «Дело за малым» и фразой «Kak tebe takoe?». Бизнесмен отреагировал в своем твиттере и отметил, что заметил приглашение. На пресс-конференции в преддверии форума сообщили, что в рамках форума 18 октября состоится телемост с Маском. По словам орагнизаторов мероприятия, офис Маска сам связался с ними.

Кейс #welcomeelon в рамках специальной встречи в преддверии включения разобрали один из авторов идеи, генеральный директор Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров, основатель креативного агентства Ruport, реализовавшего проект, Роман Левицкий, креативный директор Ruport, продюсер видеоприглашения Маска Николай Андреев. Также в дискуссии приняли участие эксперт, лидер продаж в сферах телекоммуникаций, маркетинга и передовых стартапов Майкл Трейси и эксперт в области управления репутацией, руководитель аналитического центра по сбору данных из социальных медиа Sidorin Lab Дмитрий Сидорин.

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«Для нас, для форума "Дело за малым" Илон Маск безусловно интересный предприниматель с большим багажом знаний, но его участие — не самоцель. Приглашая Илона, мы рассчитывали на то, что сможем показать предпринимателям, что все, в принципе, возможно», — отметил Павел Майоров. Роман Левицкий рассказал, что идея кампании #welcomeelon принадлежит именно Майорову. Изначально была идея позвать Маска в качестве спикера, но так как это стоит немаленьких денег, он предложил поставить баннеры около SpaceX. Идею того, что именно будет на баннере, уже разрабатывал Ruport. «Дня два-три мы думали, и на третий день пришла идея спеть Илону песню — такую песню, чтоб душа свернулась, развернулась и так несколько раз, чтобы он точно захотел приехать. Пришла мысль про "Крылатые качели". К тому же Электроник вместе с Сыроежкиным — это же такой собирательный образ Илона Маска. Один запускает ракеты и делает машины, а второй — хулиган, который может покурить запрещенное в эфире или отправить машину в космос», — сказал Левицкий. Он написал текст песни, показал его Николаю Андрееву и «понеслась». «Решили, что справимся со всем этим самостоятельно, найдем небольшие деньги, которые потребовались, и запустим», — отметил Левицкий.

Андреев отметил, что охват был очень большим (50 млн постов, по оценке агентства Sidorin Lab) . И в итоге это стало не столько приглашением Маска, сколько рекламой форума. 1 октября на электронную почту, оставленную в послании Маску, пришло письмо из офиса SpaceX, в котором представитель компании просил связаться с ним для переговоров.

По словам авторов кампании, их настораживало то, что лично с Маском они так и не общались, поэтому до сегодняшнего дня не были уверены, что действительно телемост состоится.