Профилактический рейд МЧС на пляже села Архипо-Осиповка
8 июня инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю провели профилактический рейд на пляже и в акватории села Архипо-Осиповка.
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Основной целью было проверить соблюдение правил безопасности жителями и гостями края при выходе в Черное море. На пассажирах одного из прогулочных катеров, как и на отдыхающих на катамаране, не было спасательных жилетов (ответственность за это несут владельцы плавсредств), а водителя гидроцикла оштрафовали за остановку и стоянку в запрещенном месте. Также инспектора пообщались со спасателями и гостями курорта.
Сотрудники МЧС напомнили о том, как важно соблюдать правила безопасности: купаться на тех пляжах, где это разрешено, следить за детьми, не выходить в море на любых суднах без спасательных жилетов. Как прошел рейд, смотрите в фоторепортаже Елены Синеок.
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