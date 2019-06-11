Профилактический рейд МЧС на пляже села Архипо-Осиповка

Основной целью было проверить соблюдение правил безопасности жителями и гостями края при выходе в Черное море. На пассажирах одного из прогулочных катеров, как и на отдыхающих на катамаране, не было спасательных жилетов (ответственность за это несут владельцы плавсредств), а водителя гидроцикла оштрафовали за остановку и стоянку в запрещенном месте. Также инспектора пообщались со спасателями и гостями курорта.

Сотрудники МЧС напомнили о том, как важно соблюдать правила безопасности: купаться на тех пляжах, где это разрешено, следить за детьми, не выходить в море на любых суднах без спасательных жилетов. Как прошел рейд, смотрите в фоторепортаже Елены Синеок.