В Геленджике утонул 7-летний ребенок
На одном из пляжей Геленджика вечером 6 июня утонул ребенок
По данным следователей, ребенок с семьей приехал из Подмосковья. Они вместе гуляли по берегу.
«Мать ребенка ненадолго отвлеклась и упустила сына из виду. Практически сразу же его начали искать, обнаружили в нескольких метрах от берега, он не дышал», — цитирует газета «Прибой» представителя следственного отдела по Геленджику.
Ребенку сразу же начали оказывать первую помощь, на место прибыла бригада скорой помощи. Врачи проводили реанимационные мероприятия, увезли его в больницу, но спасти мальчика не удалось.
Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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