В Геленджике утонул 7-летний ребенок

На одном из пляжей Геленджика вечером 6 июня утонул ребенок

По данным следователей, ребенок с семьей приехал из Подмосковья. Они вместе гуляли по берегу.

«Мать ребенка ненадолго отвлеклась и упустила сына из виду. Практически сразу же его начали искать, обнаружили в нескольких метрах от берега, он не дышал», — цитирует газета «Прибой» представителя следственного отдела по Геленджику.

Ребенку сразу же начали оказывать первую помощь, на место прибыла бригада скорой помощи. Врачи проводили реанимационные мероприятия, увезли его в больницу, но спасти мальчика не удалось.

Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.