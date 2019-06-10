Открытие 30-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи

Открытие 30-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру

В Сочи 9 июня стартовал 30-й российский кинофестиваль «Кинотавр».

Юбилейный кинофорум не изменил своим традициям: гости и участники фестиваля прошли по красной дорожке, а для жителей Сочи и туристов была подготовлена бесплатная программа «Кино на площади». Фильмом открытия стала картина Валерия Тодоровского «Одесса».

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С понедельника начались первые мероприятия деловой программы, конкурсные просмотры короткометражек и полнометражных лент. В рамках основного конкурса фестиваля представлены 15 картин, в том числе шесть кинодебютов. Жюри возглавляет актер и режиссер Константин Хабенский.

«Кинотавр» завершится в Сочи 16 июля. Фестиваль закроет показ фильма Андрея Смирнова «Француз». На юбилейном «Кинотавре» впервые вручат приз за лучшую мужскую роль имени Олега Янковского.

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