На «Кинотавре» учредили приз имени Олега Янковского

С 2019 года приз кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль будет носить имя Олега Янковского

Он выразил мнение, что «Кинотавр», учрежденный Марком Рудинштейном в 1990 году, — молодой фестиваль с большой историей.

«С сегодняшнего дня приз за лучшую мужскую роль будет носить имя Олега Янковского. Мы благодарны семье, что она оказала честь фестивалю и согласилась с тем, что имя выдающегося артиста навсегда будет украшать эту награду», — отметил Роднянский.

Об этом 9 июня сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на церемонии открытия 30-го кинофорума в Сочи.

«"Кинотавр" объединяет огромное количество кинематографистов. Здесь возникает чувство единого сообщества, солидарной киноиндустрии. Поэтому сегодня мы говорим о том, что "Кинотавр" — молодой. Он по-прежнему дерзкий, он по-прежнему смелый, он не боится радикальных решений и экспериментов», — подчеркнул Роднянский.

На церемонии он вручил первый почетный приз фестиваля «За свободу духа и твердость убеждений» режиссеру Сергею Соловьеву, имя которого впервые появилось на экране в титрах в 1966 году. Роднянский назвал призера художником, который ни разу не скомпрометировал себя.

«Это никакой не фестиваль давно уже, а семья, которая умеет ценить законы семьи. Я вам очень благодарен за приз, за любовь, и я еще надеюсь что-нибудь снять», — сказал в ответном слове Соловьев.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 9 июня состоялась торжественная церемония открытия 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Форум продлится до 16 июня.