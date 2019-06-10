В Сочи открылся юбилейный кинофестиваль «Кинотавр»
В Сочи 9 июня состоялась торжественная церемония открытия 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр»
Юбилейный кинофорум начался традиционно — со звездной дорожки у Зимнего театра. Церемония собрала несколько тысяч человек. Автографы зрителям раздавали Ингеборга Дапкунайте, Юрий Стоянов, Нонна Гришаева, Ксения Раппопорт, Леонид Ярмольник, Дмитрий Дюжев, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Владимир Познер и многие другие.
Российский кинорежиссер, актриса и сценарист Валерия Гай Германика, которая сейчас беременна, была в черном обтягивающем платье. Журналистку Ксению Собчак на дорожке сопровождал ведущий Игорь Верник.
Президент фестиваля Александр Роднянский рассказал порталу Юга.ру о главных особенностях 30-го «Кинотавра».
«Фестиваль отличает разнообразие программы, полноценность, объем. Среди конкурсных картин шесть дебютов, много работ зрелых, очень известных режиссеров, уже побеждавших на «Кинотавре». Мне кажется, это все в целом обещает очень любопытный фестиваль, в особенности, если добавить конкурсную программу короткометражного кино. Мы откроем новые имена, контексты и темы», — поделился Роднянский.
Дарья Мороз в интервью корреспонденту портала Юга.ру рассказала, что привезла на «Кинотавр» роскошное настроение — летнее и веселое. Актриса Ирина Горбачева приехала похулиганить и пошалить.
«И скорее на море!», — поделилась артистка.
В рамках основного конкурса фестиваля будут представлены 15 картин. Жюри возглавит актер и режиссер Константин Хабенский.
Фестиваль открыл фильм Валерия Тодоровского «Одесса», часть сцен которого снималась в Сочи. Продюсер картины Леонид Ярмольник рассказал порталу Юга.ру, что для него это основной предмет праздничных волнений.
«Кинотавр» продлится до 16 июня.
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