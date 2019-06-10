В Сочи открылся юбилейный кинофестиваль «Кинотавр»

Юбилейный кинофорум начался традиционно — со звездной дорожки у Зимнего театра. Церемония собрала несколько тысяч человек. Автографы зрителям раздавали Ингеборга Дапкунайте, Юрий Стоянов, Нонна Гришаева, Ксения Раппопорт, Леонид Ярмольник, Дмитрий Дюжев, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Владимир Познер и многие другие.

Российский кинорежиссер, актриса и сценарист Валерия Гай Германика, которая сейчас беременна, была в черном обтягивающем платье. Журналистку Ксению Собчак на дорожке сопровождал ведущий Игорь Верник.