«Надеемся найти самородка». Организаторы программы «Город в деталях» об условиях конкурса для архитекторов

27 и 28 марта в Краснодаре проходит образовательная программа для молодых архитекторов и урбанистов «Город в деталях». В ее рамках организован конкурс на лучший проект сквера в одном из новых районов города. Обо всех условиях для участников и основной идее конкурса Юга.ру узнали у представителей организаторов — директора компании ADM:group и руководителя центра «Типография».

Георгий Бердичевский, генеральный директор ADM:group: — Когда в 2014 году мы стартовали с проектом микрорайона «Близкий», мы выбрали для себя несколько направлений, которые, на наш взгляд, были не заняты на рынке. Первое — это упор на малоэтажное жилье, следствием которого является низкая плотность населения. Второе — это то, что мы назвали для себя связанностью микрорайона. Иногда бывает так, что человек может жить в доме даже в центре города, но по каким-то повседневным делам он вынужден добираться на машине, потому что банально нет тротуаров, частные дома перемешаны с многоэтажками и промзоной. И ты вроде бы живешь в центре, но в магазин ездишь на машине. В 2014 году не было еще такого количества разговоров об урбанистике, но подсознательно, на основе жизненного опыта мы вывели для себя необходимость создания этой городской среды.

Нашей задачей было создать каркас, тогда как детали можно было постепенно делать позже. В итоге мы сделали так, что, несмотря на то что площадь поселка составляет 70 га и население может достигнуть 4–5 тыс. человек, из любой точки микрорайона можно добраться в любую другую точку за 15 минут. Здесь уже сейчас функционирует гипермаркет, который в себе концентрирует транспортную доступность, аптеку, услуги банка, то есть тот минимум, который необходим человеку.

Как возникла идея конкурса?

— Наша стратегия — делать только качественно и хорошо. Изначально на территории микрорайона была заложена зона, предназначенная для муниципального детского сада. Плотность населения такова, что он не будет востребован на полную мощность. Возник вопрос, куда двигаться дальше? Было принято решение соединить потребность в сквере и детском саду, которые существуют как единое пространство в неком элементе городской среды, объединяя не просто абстрактных людей, а именно жителей данного конкретного места. Стал вопрос о том, как максимально интересно реализовать этот проект, и мы решили привлечь к решению задачи молодых архитекторов и провести конкурс на эскизный проект. Чтобы раскрыть тему общественных пространств, сначала пройдет курс публичных лекций, выступят известные урбанисты, которые поделятся своим опытом реализации подобных проектов. В завершение двухдневного интенсива будет объявлен конкурс на проект сквера в микрорайоне «Близкий».

Каким вы видите будущий сквер?

— На этой площади нужно расположить достаточное количество объектов, и очень важно, чтобы наши конкурсанты правильно учли все нюансы. Это сложная задача — соединить сквер и модульный детский сад. Модули будут появляться по мере необходимости — сначала нам нужно всего лишь одно помещение порядка 120 метров, по мере увеличения количества жителей в поселке площадь детского сада будет увеличиваться. Территория сквера должна быть выполнена так, чтобы со временем мы могли автономно добавлять эти модули.

В сквере будет небольшая зеленая зона, тихая часть для людей пожилого возраста, которым хочется просто посидеть, помедитировать, посмотреть на зелень и послушать пение птиц. Еще будет детская зона, а также уголок с элементами современного искусства. У нас возникла идея синтезировать нормативные и фактические потребности людей и совместить детский уголок с зоной рекреации. На территории клубного поселка будет находиться порядка 300 домовладений, в которых будет проживать 500–600 человек. Людям понадобится место для отдыха, и это место должно быть в пределах района. Возникло желание и необходимость синтезировать, с одной стороны, все эти потребности существующего микрорайона, с другой стороны, взгляд на то, как это должно быть и как это осуществляется в современных европейских городах.

Почему выбрали «Типографию» в качестве партнера?

— Мне кажется, что Центр современного искусства «Типография» — это сейчас самое культовое место в Краснодаре, и, наверное, нет другого партнера, с которым мы могли бы реализовать такой сложный и интересный проект, как публичная образовательная программа и конкурс. Если бы компания просто хотела сделать сквер, то мы бы давно уже засеяли траву, посадили бы деревья и успокоились. Но это не наш подход, в микрорайоне большое внимание уделено комфортной среде и деталям, и нам важно, чтобы все зоны сквера были проработаны, интересны и гармоничны. Мы решили, что нужно подойти к этому проекту иначе — именно сейчас, в тот момент, когда в Краснодаре реализуется проект комфортной городской среды, мы тоже хотим поучаствовать в этом процессе, но со своей стороны — как частный застройщик. Мы решили привлечь именно молодых архитекторов, которые смогут проявить себя в микрорайоне «Близкий» и дальше уже участвовать в реализации полномасштабных городских проектов — парков и скверов.

Есть какие-то пожелания к участникам конкурса?

— Безусловно, мы ждем интересных и свежих идей. Точно не хочется видеть на своей территории шаблонных решений. Мы хотели бы, чтобы участники конкурса использовали современные материалы, правильно зонировали территорию, чтобы проект, который они создавали, был живым и реальным. Можно сделать очень много вещей, красивых только на картинке, но в применении они будут нереальны и неудобны. Именно поэтому мы проводим курс лекций: чтобы показать, как именно формируется городская среда, какие нюансы нужно учитывать и насколько глубоко нужно погружаться в среду, чтобы идеальные картинки преобразовывались в удобные проекты. Очень часто люди, которые делают проекты, выступают как художники. Но когда это искусство встречается с физикой, случается много конфузов — и хорошо, когда это происходит только на бумаге, а не в камне. Поэтому нам очень важны, казалось бы, противоположные вещи. С одной стороны, это реализуемость и понимание того, что это должно там жить и существовать, а с другой стороны, отсутствие каких-то типовых решений. Человек, который сможет это объединить, он априори будет успешен. Нам очень важно сформировать такое коммьюнити и посмотреть на молодых людей, обладающих свежим взглядом. Надеемся найти самородка.

Вы упомянули, что в сквере будет уголок со скульптурой... — Во всех европейских парках обязательно есть какая-то современная скульптура, поэтому наш конкурс будет состоять из двух этапов. На первом мы выберем эскизный проект сквера, а на втором объявим конкурс на малую архитектурную форму. Мы хотим, чтобы в этом сквере была какая-то деталь, которая сможет акцентировать на себе внимание. Это не обязательно должно быть что-то большое, но на это должно быть приятно смотреть.

У вас нет планов устраивать подобные конкурсы и мастер-классы в будущем? — Наше мероприятие первое, но у него будет продолжение, поскольку мы хотим сделать образовательную программу ежегодной. Это бесплатный курс лекций для студентов, которые могут повысить свой уровень, пройти классный интенсив от интересных преподавателей, а в конкурсе проявить себя. Микрорайон «Близкий» — это не единственный наш проект, и я думаю, что и в других комплексах мы хотели бы рассматривать общественные зоны через подобную программу и конкурс. И, возможно, в следующем году будет объявлен конкурс на проект парка с водоемом или проект ресторана в новом жилом комплексе.

Олег Сафронов, директор центра «Типография»: — Мы хотели сделать реальный проект, который будет интересен городу. Нам удалось убедить наших партнеров в том, что они могут взять на себя социальную ответственность, чтобы сформировать коммьюнити молодых архитекторов и урбанистов.



На мой взгляд, «Типография» для этого подходит идеально. Нам интересно стать площадкой — агрегатором мощных городских мероприятий и проектов, которые могут что-то изменить в нашем городе. Мы не коммерческий проект, и у нас нет бизнес-плана, нет каких-то там показателей, к которым мы должны выйти через год. Мы просто понимаем запрос, понимаем необходимость в развитии этого проекта. Понимаем, что сегодня мы не видим в городе одного внятного центра, где могут собраться архитекторы и обсудить что-то. Мы хотели бы стать этим центром. А как именно он будет работать — это уже вопрос будущего, решение которого зависит от многих факторов. Главное — делать свое дело хорошо и этим помогать городу. Как можно поучаствовать в предстоящем мероприятии?

— Мы создали специальный сайт, на котором потенциальные участники могут не просто зарегистрироваться, но и скачать техническое задание для участия в конкурсе проектов. Основную информацию о конкурсе мы предоставим 27 и 28 марта. Всем участникам конкурса советую прийти в эти дни в «Типографию» и послушать лекции профессионалов с мировым именем, для того чтобы лучше разобраться в вопросе и создать реально интересный эскиз, который будет отвечать концепции микрорайона «Близкий».

Через месяц, 28 апреля, мы соберем всех участников — каждый из конкурсантов расскажет о своем проекте. По итогам этой своеобразной защиты будет выбран победитель, который и получит главный приз. Нам важна модульность самого эскиза. То есть сквер может быть застроен поэтапно, и для одного этапа мы можем взять часть одного проекта, для другого этапа — часть другого проекта. Но я за реализацию все-таки отвечать не буду, это дело архитекторов — понять, какой эскиз им ближе. Так что решающее слово будет за компанией-застройщиком.

Но «Типография» продолжит заниматься урбанистикой в будущем? — Нам самим очень интересно, мы еще не реализовывали такой проект, который включал бы в себя и коммерческую и социальную составляющую. Для нас здесь многое впервые. На «Город в деталях» мы уже потратили много сил. Жалко было бы использовать его только один раз, поэтому мы планируем развивать его в будущем. Мы создаем его с прицелом на дальнейшее развитие. У программы есть потенциал: в этот раз мы взяли тематику развития общественных пространств, в следующий раз направление может быть совсем другим.

А с государственными структурами вы готовы сотрудничать?

— Почему бы и нет. Если у чиновников есть интерес к сформировавшемуся комьюнити из урбанистов, архитекторов и дизайнеров новой волны, если им интересен свежий взгляд на их проекты, то они могут к нам прийти и провести какой-то проект сквозь нашу призму. Нам, в свою очередь, всегда интересно участвовать в развитии нашего города. И не только нашего.