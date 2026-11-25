Жители Кубани могут добраться до Керчи на поезде «Таврия» или электричке из Анапы и Тамани, а дальше — на автобусах

24 ноября Минтранс России опубликовал инструкции о том, как пассажиры могут добраться из Краснодарского края в Крым и обратно.

Напомним, автомобильная часть Крымского моста закрыта, однако между регионами продолжают курсировать поезда.

Чтобы попасть в Крым, жители Кубани могут приобрести билет на поезд «Таврия». Сейчас составы начинают и завершают маршрут на станции Керчь-Южная — Новый Парк. Оттуда отправляются автобусы, на которых можно добраться до других городов республики.

Если в билете указана станция Керчь, но пассажиру необходимо доехать до Симферополя, Севастополя (для поездов № 7/8 и № 91/92), Владиславовки или Семи Колодезей, нужно приобрести отдельный билет на автобус — на сайте, в кассе или непосредственно в поезде. Если же одна из перечисленных станций указана конечной, пассажира посадят в автобус по железнодорожному билету.