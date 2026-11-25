Мост закрыт, но поезда ходят: Минтранс рассказал, как попасть из Краснодарского края в Крым
Жители Кубани могут добраться до Керчи на поезде «Таврия» или электричке из Анапы и Тамани, а дальше — на автобусах
24 ноября Минтранс России опубликовал инструкции о том, как пассажиры могут добраться из Краснодарского края в Крым и обратно.
Напомним, автомобильная часть Крымского моста закрыта, однако между регионами продолжают курсировать поезда.
Чтобы попасть в Крым, жители Кубани могут приобрести билет на поезд «Таврия». Сейчас составы начинают и завершают маршрут на станции Керчь-Южная — Новый Парк. Оттуда отправляются автобусы, на которых можно добраться до других городов республики.
Если в билете указана станция Керчь, но пассажиру необходимо доехать до Симферополя, Севастополя (для поездов № 7/8 и № 91/92), Владиславовки или Семи Колодезей, нужно приобрести отдельный билет на автобус — на сайте, в кассе или непосредственно в поезде. Если же одна из перечисленных станций указана конечной, пассажира посадят в автобус по железнодорожному билету.
Также до Керчи можно добраться из Анапы и Тамани на пригородных поездах (электричках). От железнодорожной станции в другие города Крыма курсируют автобусы. Для поездки на них потребуется отдельный билет.
В Минтрансе отметили, что до Анапы, Тамани или городов, из которых отправляются поезда «Таврия», можно добраться на поездах дальнего следования или автобусах. Жителям отдаленных регионов предложили воспользоваться самолетом до Краснодара или Москвы, а затем выбрать подходящий вариант поездки.
Чтобы добраться из Крыма в Краснодарский край, пассажир может воспользоваться этими же вариантами, но в обратном порядке. Сначала необходимо сесть на автобус до нужной железнодорожной станции республики, а затем пересесть на поезд «Таврия» или электричку.
Также Минтранс опубликовал памятку с важной информацией, которая может пригодиться при планировании поездки.
Как писали Юга.ру, с 20 ноября между Крымом и Краснодарским краем курсируют бесплатные пассажирские катера.