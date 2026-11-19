Крымский мост атакован в третий раз за неделю. Движение полностью перекрыли
Крымский мост снова перекрыли из-за атаки дронов, поезда стоят
19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост атаковали в третий раз за неделю. Движение по нему перекрыли для всех видов транспорта — в этот раз пострадало и железнодорожное полотно.
О пострадавших не сообщается. По словам Аксенова, все ответственные службы находятся на рабочих местах, идет оценка ущерба.
Две атаки на Крымский мост:
До этого мост атаковали 16 и 17 ноября. После первого удара закрывали только автомобильную часть, а поезда шли по расписанию. После второй атаки пришлось останавливать и железную дорогу, но к вечеру того же дня движение поездов восстановили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а власти пообещали восстановить объект.
Как писали Юга.ру, 18 ноября БПЛА атаковали Северский район: девять раненых, повреждены дома и предприятия.
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