19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост атаковали в третий раз за неделю. Движение по нему перекрыли для всех видов транспорта — в этот раз пострадало и железнодорожное полотно.

О пострадавших не сообщается. По словам Аксенова, все ответственные службы находятся на рабочих местах, идет оценка ущерба.