24 ноября ТАСС сообщил, что в Госдуме подготовили законопроект, который ограничит показ иностранного кино в российских кинотеатрах. Новые правила могут заработать с 1 марта 2027 года.

В течение года появятся периоды, когда кинотеатры не смогут крутить зарубежные фильмы — либо они должны будут составлять минимальную долю времени показа от национальных картин.

Утверждать квоту планируют не позднее чем за 90 дней до начала года. Условия уже заключенных договоров о показе иностранного кино в период квоты станут недействительными.