В России могут ограничить показы иностранного кино — ТАСС
В Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранного кино
24 ноября ТАСС сообщил, что в Госдуме подготовили законопроект, который ограничит показ иностранного кино в российских кинотеатрах. Новые правила могут заработать с 1 марта 2027 года.
В течение года появятся периоды, когда кинотеатры не смогут крутить зарубежные фильмы — либо они должны будут составлять минимальную долю времени показа от национальных картин.
Утверждать квоту планируют не позднее чем за 90 дней до начала года. Условия уже заключенных договоров о показе иностранного кино в период квоты станут недействительными.
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Чтобы получить прокатное удостоверение на зарубежный игровой фильм, придется заплатить 5 млн рублей, на анимационный — 3 млн. Исключения — фильмы стран ЕАЭС, лауреаты кинофестивалей из перечня правительства и картины, вышедшие до 1993 года. Собранные деньги направят на мониторинг показа фильмов — чтобы контролировать расписание кинотеатров.
Еще один пункт законопроекта — отчисления на развитие отечественного кино. Получатель прокатного удостоверения на зарубежный фильм должен будет каждый квартал платить 10% от общей суммы кассовых сборов.
За нарушение правил квотирования предусмотрена административная ответственность, но сумму штрафов в законопроекте не уточняют.
Напомним, на прошлых новогодних каникулах российские кинотеатры не показывали зарубежные хиты, чтобы отечественные фильмы могли собрать кассу. Тогда зрители остались без третьей части «Аватара» и продолжения «Зверополиса».
В мае ситуация повторилась — в кинотеатрах не показывали байопик «Майкл» и продолжение «Дьявол носит Prada». Летом прокат нового «Человека-паука» в России отложили на несколько недель ради отечественного фэнтези «Последний богатырь. Колобок».
Как писали Юга.ру, в российских кинотеатрах могут перестать показывать зарубежные фильмы под видом «предсеансового обслуживания».