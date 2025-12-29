Без «Аватара» и «Зверополиса». В кинотеатрах Краснодара на новогодних каникулах не будут показывать зарубежные хиты
В российских кинотеатрах решили отказаться от показа зарубежных картин в новогодние праздники
В середине декабря в СМИ появилась информация, что Ассоциация владельцев кинотеатров отказалась от показа голливудских блокбастеров в январские праздники. Крупнейшие сети будут демонстрировать только отечественное кино и работы независимых зарубежных студий.
25 декабря в российский прокат должна была выйти третья часть «Аватара», но этого не произошло.
Читайте также:
Сеть кинотеатров «Монитор» убрала из расписания «Зверополис 2» на новогодние праздники. Ранее каждый день были вечерние показы, но 30 и 31 декабря остались только утренние и дневные. С 1 января мультика в расписании вообще нет.
По данным издания Cinemaplex, новые голливудские фильмы в кинотеатрах начнут выходить только после новогодних праздников, с середины января.
С 1 января 2026 года можно будет посмотреть перезапуски известных сказок «Простоквашино» и «Буратино», продолжение про Чебурашку, трагикомедию Джармуша «Отец мать сестра брат», итальянскую комедию «Безумное свидание», хорроры «Оно. Первое пришествие», «Джестер 2» и «Пункт назначения: Новый аттракцион».
Как писали Юга.ру, в новом фильме о «Смешариках» покажут парк «Краснодар» и стадион «Ozon Арена».