Без «Аватара» и «Зверополиса». В кинотеатрах Краснодара на новогодних каникулах не будут показывать зарубежные хиты

  • Кадр из трейлера фильма «Аватар: Огонь и пепел» © Скриншот видео с Rutube-канала Movie Release
    Кадр из трейлера фильма «Аватар: Огонь и пепел» © Скриншот видео с Rutube-канала Movie Release

В российских кинотеатрах решили отказаться от показа зарубежных картин в новогодние праздники

В середине декабря в СМИ появилась информация, что Ассоциация владельцев кинотеатров отказалась от показа голливудских блокбастеров в январские праздники. Крупнейшие сети будут демонстрировать только отечественное кино и работы независимых зарубежных студий.

25 декабря в российский прокат должна была выйти третья часть «Аватара», но этого не произошло.

Сеть кинотеатров «Монитор» убрала из расписания «Зверополис 2» на новогодние праздники. Ранее каждый день были вечерние показы, но 30 и 31 декабря остались только утренние и дневные. С 1 января мультика в расписании вообще нет.

По данным издания Cinemaplex, новые голливудские фильмы в кинотеатрах начнут выходить только после новогодних праздников, с середины января.

С 1 января 2026 года можно будет посмотреть перезапуски известных сказок «Простоквашино» и «Буратино», продолжение про Чебурашку, трагикомедию Джармуша «Отец мать сестра брат», итальянскую комедию «Безумное свидание», хорроры «Оно. Первое пришествие», «Джестер 2» и «Пункт назначения: Новый аттракцион».

Как писали Юга.ру, в новом фильме о «Смешариках» покажут парк «Краснодар» и стадион «Ozon Арена».

