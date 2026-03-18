Без «Дьявол носит Prada» и «Майкл». В кинотеатрах Краснодара на майских праздниках не покажут зарубежные фильмы

В российских кинотеатрах снова решили отказаться от показа зарубежных картин на праздниках

Крупнейшие сети будут демонстрировать только отечественное кино. В период праздников выйдут картины «Грузовички», «Ждун 2», «Кукла» и «Кассета номер семь».

17 марта «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил , что российские сети кинотеатров отказались от показа голливудских блокбастеров в майские праздники. Инициатива продлится с 1 по 10 мая.

А вот байопик «Майкл» Антуана Фукуа о короле поп-музыки и продолжение «Дьявол носит Prada» зрители оценить не смогут. Пока неизвестно, когда эти фильмы выйдут в российский прокат и выйдут ли вообще.

Такая ограничивающая инициатива уже известна публике по новогодним каникулам. Тогда зрители не смогли посмотреть третью часть «Аватара» и продолжение «Зверополиса».