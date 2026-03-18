Без «Дьявол носит Prada» и «Майкл». В кинотеатрах Краснодара на майских праздниках не покажут зарубежные фильмы

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  Кадр из трейлера к фильму «Дьявол носит Prada 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
В российских кинотеатрах снова решили отказаться от показа зарубежных картин на праздниках

17 марта «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что российские сети кинотеатров отказались от показа голливудских блокбастеров в майские праздники. Инициатива продлится с 1 по 10 мая.

Крупнейшие сети будут демонстрировать только отечественное кино. В период праздников выйдут картины «Грузовички», «Ждун 2», «Кукла» и «Кассета номер семь».

А вот байопик «Майкл» Антуана Фукуа о короле поп-музыки и продолжение «Дьявол носит Prada» зрители оценить не смогут. Пока неизвестно, когда эти фильмы выйдут в российский прокат и выйдут ли вообще.

Такая ограничивающая инициатива уже известна публике по новогодним каникулам. Тогда зрители не смогли посмотреть третью часть «Аватара» и продолжение «Зверополиса».

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 23 марта пройдет спецпоказ драмы «Бессмертная возлюбленная» 1994 года о Людвиге ван Бетховене.

Кино Кинопрокат Краснодар отдых Праздники Развлечения

Лента новостей

Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Сегодня, 08:59
Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Сегодня, 12:30
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Большой разговор с политиком и экономистом Сергеем Жаворонковым об истории и современности
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Сегодня, 11:20
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Как «Краснодар» разгромил ЦСКА в Кубке России

Реклама на сайте